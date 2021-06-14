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Шотландия — Чехия — 0:2, Евро-2020: гол с центра поля игрока сборной Чехии Патрика Шика, 14 июня 2021 года

Фантастический гол на Евро с 45 метров. Какая шикарная траектория полёта мяча!
Павел Прохоров
Фантастический гол на Евро с 45 метров
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Кажется, это будет лучший гол турнира.

С каждым днём события на Евро-2020 становятся всё интереснее и интереснее. Вчера болельщики наслаждались ярким противостоянием сборных Нидерландов и Украины (3:2), а сегодня увидели шикарный гол с центра поля. Автором его стал игрок с подходящей фамилией — Шик!

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Четвёртый игровой день начался матчем Шотландия — Чехия. В первом тайме команды выдали интенсивный футбол с несколькими опасными атаками, одна из которых завершилась голом. Нападающий сборной Чехии Патрик Шик открылся под грамотную передачу от Владимира Цоуфала и легко переиграл голкипера ударом головой с близкого расстояния. Этот мяч стал 12-м для форварда, забитым в 27 матчах за сборную Чехии.

Но куда круче получился 13-й гол Патрика в составе национальной команды. «Чёртова дюжина» Шика сыграла злую шутку с вратарём сборной Шотландии Дэвидом Маршаллом. Голкипер занял позицию вдали от своих ворот, а Шик, заметив это, фантастическим ударом с 45,5 метров по невероятной траектории оформил дубль.

Права на фото принадлежат UEFA. Посмотреть фото можно на странице UEFA в «Твиттере».

Теперь у чешского нападающего есть все шансы вписать своё имя в историю как автора лучшего гола Евро-2020. Сотворить что-то красивее будет сложно. Кстати, 45,5 метров — самая длинная дистанция голевого удара на чемпионатах Европы с 1980 года.

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