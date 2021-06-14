Крал пока не готов к АПЛ. Спартаковец провалил матч с Шотландией

Его стоит продать. И чем быстрее, тем лучше, если действительно есть спрос.

Матч сборных Шотландии и Чехии большого интереса не вызывал. Для российских любителей футбола (в особенности — болельщиков «Спартака») чуть ли не главным стимулом посмотреть эту игру стало участие в ней Алекса Крала.

Спартаковец вышел в стартовом составе у чехов и расположился в опорной зоне. В паре с ним действовал Соучек, представляющий «Вест Хэм». Они хорошо знакомы по совместным выступлениям за «Славию» и сборную Чехии. Во многом из-за этого пресса давно сватает Крала в АПЛ и в тот же «Вест Хэм», в частности. Даже говорят о том, что «молотобойцы» якобы уже договорились с игроком, а клубам осталось только сойтись в цене за него.

Нынешний чемпионат Европы является, пожалуй, чуть ли не главной проверкой возможностей Крала, ведь на столь крупном турнире он ещё не выступал. Алекс эту проверку пока не прошёл.

Одной из главных «фишек» Крала в прошедшем сезоне стали его включения в атаку. Голов за «Спартак» Алекс не забивал, но отдал сразу пять результативных передач. В матче с Шотландией от Крала не было и намёка на это.

В первом тайме Алекс не показал ничего выдающегося. Точность его передач составила всего 57% (13 из 23 точных), хотя по сезону в «Спартаке» эта цифра была намного больше (81%). Вдобавок Крал очень редко встречался с мячом и практически не вступал в борьбу за него — на его счету всего одна успешная попытка отбора и три выигранных верховых единоборства. Неоднократно Алекс ошибался в простых передачах и терял мяч.

Тепловая карта Алекса Крала в первом тайме матча Шотландия — Чехия Фото: WhoScored.com

Во втором тайме Крал также был незаметен, причём как в атаке, так и в обороне. Хотя, возможно, на этом сказалось преимущество чехов — к 52-й минуте они вели в счёте 2:0.

Свои голы чехи, кстати, забивали без участия Крала. Сначала на передачу Цоуфала откликнулся Шик, который нанёс точный удар головой. После этого Шик забил потрясающий гол, практически с центра поля забросив мяч за шиворот вратарю сборной Шотландии Маршаллу.

Алекс давал «объём», но пользы своей команде практически не приносил, поэтому на 67-й минуте его заменил Томаш Голеш.

Сравнение показателей Алекса Крала в матче Шотландия — Чехия на Евро-2020 и в матчах за «Спартак» (сезон-2020/2021)

Команда Удары Передачи Ключевые передачи Обводки Успешные отборы Перехваты Сб. Чехии 0 30 (57%) 0 0 2 1 «Спартак» 0,7 56 (81%) 1 1 1,5 1,8

Конечно, цифры не отражают полностью всю игру Алекса в матче с шотландцами. Однако даже те показатели, что есть в таблице, подтверждают — это был не лучший день для Крала.

Если Крал продолжит подобным образом действовать в матчах Евро-2020, то он усложнит задачу не только себе, но и «Спартаку». Наверняка Алекс нацелен на переход в более топовый чемпионат, а красно-белые хотят продать его как можно выгоднее. «Спартаку» остаётся лишь надеяться, что «Вест Хэм» не передумает покупать Крала после такого перформанса.

В статье использованы данные WhoScored