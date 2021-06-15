Молодой Роналду на Евро. Издевался над сборной России, заставил мир плакать вместе с собой

Домашний Евро стал для Криштиану Роналду первым крупным турниром в карьере. В августе 2003-го футболист «Манчестер Юнайтед» дебютировал за сборную Португалии в товарищеском матче с Казахстаном (1:0). Спустя почти год тренер Луис Фелипе Сколари включил 19-летнего парня в заявку на чемпионат Европы. Сегодня, 15 июня, сборная Португалии проведёт первый матч на Евро-2020, поэтому самое время вспомнить, как Роналду выступал на первом турнире.

Забил будущим чемпионам Европы и повозил нашу сборную

Португалия оказалась в одной группе с Испанией, Россией и Грецией. Криштиану начал турнир на скамье запасных, однако по ходу чемпионата добился приличного прогресса. Во многом благодаря его вдохновенной игре португальцы добрались до финала. Впрочем, начиналось всё не так радостно. Талантливый футболист привёз пенальти в первом матче с греками, а соперник с этого 11-метрового забил победный мяч. В добавленное время Роналду переправил мяч в сетку после углового от Фигу, но это не спасло хозяев от сенсационного поражения.

Права на видео принадлежат UEFA. Посмотреть видео можно на странице UEFA в «Твиттере».

Матч с Россией Роналду снова начал в запасе — Сколари выпустил игрока только на последние 15 минут. К тому моменту россияне уступали со счётом 0:1 и остались в меньшинстве после спорного удаления вратаря Овчинникова. Криштиану снова эффективно вышел на замену — через 10 минут отдал голевой пас на Кошту, а тот установил окончательный результат. Поражение лишило сборную России шансов на выход в плей-офф. Через несколько месяцев Роналду отгрузит нам два мяча в отборе ЧМ-2006, а команда Ярцева потерпит сокрушительное поражение — 1:7.

Но вернёмся к Евро-2004. Для выхода в четвертьфинал команде Сколари необходимо было обыгрывать в последнем туре Испанию. Бразильский специалист впервые доверил Роналду место в основе, и Португалия добилась необходимого результата. Вслед за Россией она отправила домой очередного соперника.

Дошёл до финала и расплакался

Хозяева приложили немало усилий, чтобы преодолеть первый раунд плей-офф. Четвертьфинальный матч с англичанами получился одним из самых ярких на турнире. Команды обменялись голами в основное время, забили по разу в овертайме и довели дело до серии пенальти. Она запомнилась промахом Бекхэма и героической игрой вратаря португальцев Рикарду, отразившего один удар и реализовавшего свою попытку с «точки».

Полуфинал с Нидерландами хозяева проводили на стадионе «Жозе Алваладе». Именно на этом стадионе, по сути, начинал свой футбольный путь Роналду (до переезда в Англию играл за «Спортинг»). Возвращение на родной стадион Криштиану отметил голом после подачи от углового флажка, а Португалия переиграла команду Дика Адвоката.

Права на видео принадлежат UEFA. Посмотреть ролик можно на официальном канале UEFA в YouTube.

Как же Роналду и компания были рады, когда узнали, что в финале им будет противостоять сборная Греции. Португальцам хотелось взять реванш за поражение в первом матче на турнире.

Но случилась ещё одна сенсация. Хозяева так и не сумели взломать оборону греков,. а те забили единственный мяч усилиями нападающего Харистеаса и неожиданно стали чемпионами Европы.

Принять поражение тяжелее всех было юному Роналду, который расплакался на глазах у всего футбольного мира. Тогда он ещё не знал, что спустя 12 лет получит травму в финале Евро-2016, покинет поле со слезами, но всё равно поднимет над головой трофей.

Если сегодня Криштиану выйдет на поле (а сомнений почти нет), то официально станет первым игроком, который сыграл на пяти чемпионатах Европы подряд!