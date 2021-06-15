Евро-2020. День пятый. Битва чемпионов мира в «группе смерти» — что может быть круче?

В пятый день чемпионата Европы по футболу пройдут всего два матча. В группе F, которую сразу после жеребьёвки окрестили «группой смерти», борьбу на турнире начнут сборные Португалии, Венгрии, Франции и Германии. Действующие чемпионы мира и Европы, а также команда, которая на любом турнире считается фаворитом.

Забьёт ли Криштиану аутсайдеру?

В Будапеште при поддержке родных трибун сборная Венгрии попробует повторить то, что сделала в 2016-м. Пять лет назад на Евро-2016 венгры и португальцы в матче группы F (да-да, тогда они тоже попали в одну группу) устроили голевую феерию и сыграли 3:3. Трижды венгры вели в счёте, но трижды португальцы его сравнивали.

В составе сборной Венгрии тогда блистал бывший московский динамовец Балаж Джуджак, а сборную Португалии спас Криштиану Роналду, который отдал голевую передачу и сделал дубль. Чем закончился для португальцев тот турнир, напоминать не стоит, наверное. Криштиану стал старше, но забивает по-прежнему феноменально много. Интересно, сможет ли он забить аутсайдеру группы?

Португалия выглядит значительно сильнее, в каждой линии, за исключением вратарской — сплошные звёзды. Кажется, результат предсказуем. Но то же самое говорили и перед игрой Дания — Финляндия.

Чемпионская битва

В Мюнхене сыграют победители двух последних чемпионатов мира. Сборные Франции и Германии сойдутся уже в стартовом туре — что может быть круче?

Эти команды считаются фаворитами любого турнира. Хотя и отметились интересными достижениями: и те, и другие после побед на чемпионатах мира на следующих турнирах не смогли даже выйти из группы.

Но сейчас не чемпионат мира, а чемпионат Европы. Сборная Франции выглядит командой без слабых мест, а с возвращением в состав Карима Бензема получила ещё и большую вариативность в атаке. Сборная Германии после неудачного чемпионата мира в России играла неровно, Йоахим Лёв, кажется так и не вернул немцев на уровень-2014, когда команда выглядела настоящей машиной.

Евро-2020. 15 июня. Вторник



Расписание матчей пятого дня



19:00. Группа F. Венгрия — Португалия («Матч ТВ»)



22:00. Группа F. Франция — Германия (Первый канал)