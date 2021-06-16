Если россияне не смогут добиться победы, то шансы на выход в плей-офф станут почти нулевыми.

Евро-2020. День шестой. Россия против Финляндии – ну этот-то соперник нам по зубам?

Сборная России начала чемпионат Европы по футболу с ожидаемого поражения от сборной Бельгии (0:3), но при этом с неожиданно беспросветной игрой. Во втором туре команда Станислава Черчесова сыграет с командой Финляндии, перед стартом турнира считавшейся абсолютным аутсайдером. Неужели наши и с таким соперником не справятся, пусть даже финны и добились сенсационной победы над командой Дании?

100 лет без поражений

За всю историю встреч между сборными России и Финляндии наши проиграли только однажды. И было это более 100 лет назад – в 1912 году.

Четыре последних официальных матча россияне выиграли у финнов с общим счётом 15:1. И если бы с этой игры наша команда начинала Евро-2020, можно было рассчитывать на крупную победу. Но сейчас необходима любая победа – натужная, сложная, выцарапанная. Какая угодно.

Болельщики ждут от сборной России совсем другой игры. Но и финны на пороге крупнейшей сенсации. Если они сумеют не проиграть в Санкт-Петербурге, то их шансы на выход в плей-офф будут достаточно высокими. Можно ли было предположить такое до старта турнира? А теперь Черчесов говорит, что изначально считал финнов сложным соперником.

Турция или Уэльс?

В первом туре сборная Турции сыграла, как сборная России – в серый и скучный футбол с топ-соперником. Хотя ожидания были намного выше. Во втором туре турки сыграют с командой Уэльса, которая стартовала с ничьей со швейцарцами. Наверняка обе команды считают, что именно в этом матче у них лучшие шансы на победу.

Италия выйдет в плей-офф?

Сборная Италии может стать первой командой, которая забронирует себе место в плей-офф. Для этого нужно победить сборную Швейцарии. Команда Роберто Манчини не проигрывает давным-давно. Серия впечатляющая, как и игра. И они будут безоговорочными фаворитами. Правда, последние три матча между этими сборными завершились вничью, но это было уже давно.

Судить эту игру будет российская бригада арбитров: Сергей Карасёв, Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

Евро-2020. 16 июня. Среда

Расписание матчей шестого дня

16:00. Группа В. Финляндия – Россия (Первый канал)

19:00. Группа А. Турция – Уэльс («Матч ТВ»)

22:00. Группа А. Италия – Швейцария (Россия-1)