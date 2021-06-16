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Чемпионат Европы по футболу — 2020: расписание матчей 16 июня, где смотреть онлайн трансляцию матча Финляндия – Россия

Евро-2020. День шестой. Россия против Финляндии – ну этот-то соперник нам по зубам?
Андрей Шитихин
Евро-2020: расписание матчей 16 июня
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Если россияне не смогут добиться победы, то шансы на выход в плей-офф станут почти нулевыми.

Сборная России начала чемпионат Европы по футболу с ожидаемого поражения от сборной Бельгии (0:3), но при этом с неожиданно беспросветной игрой. Во втором туре команда Станислава Черчесова сыграет с командой Финляндии, перед стартом турнира считавшейся абсолютным аутсайдером. Неужели наши и с таким соперником не справятся, пусть даже финны и добились сенсационной победы над командой Дании?

Календарь Евро-2020
Турнирная таблица Евро-2020

100 лет без поражений

За всю историю встреч между сборными России и Финляндии наши проиграли только однажды. И было это более 100 лет назад – в 1912 году.

Четыре последних официальных матча россияне выиграли у финнов с общим счётом 15:1. И если бы с этой игры наша команда начинала Евро-2020, можно было рассчитывать на крупную победу. Но сейчас необходима любая победа – натужная, сложная, выцарапанная. Какая угодно.

Что должен изменить Черчесов для победы над Финляндией. Важные нюансы Что должен изменить Черчесов для победы над Финляндией. Важные нюансы

Болельщики ждут от сборной России совсем другой игры. Но и финны на пороге крупнейшей сенсации. Если они сумеют не проиграть в Санкт-Петербурге, то их шансы на выход в плей-офф будут достаточно высокими. Можно ли было предположить такое до старта турнира? А теперь Черчесов говорит, что изначально считал финнов сложным соперником.

Турция или Уэльс?

В первом туре сборная Турции сыграла, как сборная России – в серый и скучный футбол с топ-соперником. Хотя ожидания были намного выше. Во втором туре турки сыграют с командой Уэльса, которая стартовала с ничьей со швейцарцами. Наверняка обе команды считают, что именно в этом матче у них лучшие шансы на победу.

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Италия выйдет в плей-офф?

Сборная Италии может стать первой командой, которая забронирует себе место в плей-офф. Для этого нужно победить сборную Швейцарии. Команда Роберто Манчини не проигрывает давным-давно. Серия впечатляющая, как и игра. И они будут безоговорочными фаворитами. Правда, последние три матча между этими сборными завершились вничью, но это было уже давно.

Судить эту игру будет российская бригада арбитров: Сергей Карасёв, Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

Евро-2020. 16 июня. Среда
Расписание матчей шестого дня

16:00. Группа В. Финляндия – Россия (Первый канал)
19:00. Группа А. Турция – Уэльс («Матч ТВ»)
22:00. Группа А. Италия – Швейцария (Россия-1)

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