«Дзюба поступил неправильно». За что финны обиделись на капитана России?

Россия обыграла Финляндию 1:0, но у главного тренера команды Суоми остались вопросы к нашей команде. А конкретно – к капитану сборной России Артёму Дзюбе. После матча Маркку Канерва, похвалив своих футболистов, неожиданно высказался в адрес нашего нападающего.

– Очень неприятно, когда такой крупный футболист таким образом действует против тебя, – заявил Канерва на пресс-конференции. – Когда я был игроком, такого рода борьба считалась нормальной, но сейчас правила изменились. Мне кажется, то, что сделал Дзюба — не совсем правильно.

Канерва говорит о моменте на 81-й минуте – перед заменой Дзюбы. Артём пытался успеть к мячу, и на фланге, прямо около скамейки финской сборной, влетел в соперника плечом. Главный арбитр матча Данни Маккели зафиксировал фол со стороны капитана российской сборной, а Дзюба просто не понял, что было не так. Зато произошедшее настолько не понравилось соперникам, что тренер вспомнил о случившемся на пресс-конференции. Свою экспертизу эпизода специально для «Чемпионата» сделал арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал:

– А что, главный тренер сборной Финляндии хотел жёлтую для Дзюбы? Дзюба шёл не на мяч, а в игрока – это видно по повторам. Арбитр свистнул фол, но это не нарушение на жёлтую. Многие вообще посчитали, что это не фол – не в грудь, как показал финский игрок. Важно то, что он шёл в игрока, но агрессии и грубости же не было. Да, за это точно не назначили бы 11-метровый. Тут можно было и продолжить игру, далеко не все арбитры свистнули бы такой момент. Дзюба удивился свистку, потому что считал, что сыграл плечом в плечо, хотя мяч и был в стороне. Такой реакции от финского тренера момент не стоит, – сказал Федотов.