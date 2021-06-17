Украина еле отползла от слабого соперника. А мы ещё наших ругали!

Украина досрочно заслужила статус самой огненной команды Евро-2020. Они носились вперёд-назад против Нидерландов — команда Шевченко словно демонстрирует, что не будет обращать внимания на статус соперника и постарается играть в свой футбол. Но так получилось, что этот стиль — максимально непосредственный. Его же мы увидели в матче против Северной Македонии. С одной стороны, это аутсайдер группы и победить его можно элементарной дисциплиной в обороне и несколькими яркими атаками. Для Украины это слишком просто. По ходу матча они и уверенно вели, потом отбивались, но в итоге всё-таки выиграли.
С первых минут украинцы прижали македонцев к воротам. Несколько опасных подходов к воротам едва не завершились голом. В конце концов свежесть, высокая скорость и быстрое принятие решений помогли жёлто-синим дожать не самую статусную команду уже в первом тайме.
Андрей Ярмоленко сначала чуть не забил после передачи Малиновского в штрафную, но заработал угловой. Потом мяч пришёл к нападающему после скидки партнёра, и он аккуратно закатил в пустые. Это уже второй гол форварда «Вест Хэма» на турнире. Правда, по красоте до гола Нидерландам этот не дотянул.
Украина не планировала отключать пятую скорость после гола. Наоборот — стали давить ещё сильнее. Оборона македонцев посыпалась. Лучший бомбардир команды в квалификации Яремчук, тоже забивавший голландцам, выскочил на ворота после передачи того же Ярмоленко и хладнокровно пробил Димитриевски. Казалось, на этом можно заканчивать. Вряд ли кто-то мог подумать, что македонцы резко включатся. Но они словно почувствовали слабость соперника и действительно заставили его понервничать.
Чуть ли не в следующей атаке после гола Яремчука Пандев выскочил один на один с вратарём, перекинул его и побежал праздновать. Но чуть поторопился, судья зафиксировал офсайд. Македонцы продолжили агрессивно атаковать, однако время первого тайма завершилось.
На второй они вышли не менее заряженными. Украина села в оборону и сначала действительно отбивалась. На 55-й минуте Пандев вовремя среагировал после удара Трайковски и запнулся о ноги Караваева. Судья поставил пенальти, а Алиоски забил со второй попытки (после первого удара вытащил Бущан). Македония просто чудом не забила второй — Элмас, всё тот же Трайковски могли сравнивать счёт, но к 75-й минуте игра успокоилась.
На 83-й арбитр с помощью VAR поставил пенальти уже в ворота македонцев. Малиновский мог забить первый гол на Евро, но не переиграл Димитриевски, который провёл шикарный матч. В концовке Пандев и остальные ещё помучали оборону, но Украина отстояла результат. И прервала серию из шести поражений подряд в финальной части чемпионатов Европы.
Теперь Украина практически в статусе России. Одна победа и ожидание результата матча Нидерланды — Австрия. Даже победили украинцы так же нервно, как и россияне. Правда, разница мячей лучше. А это важный фактор перед третьим туром.
- 17 июня 2021
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