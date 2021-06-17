Черчесов в порядке. Против Финляндии план сборной России был чётким и продуманным

В матче с Финляндией у сборной России не прослеживалось запаса прочности, итоговая победа получилась скромной и неуверенной. Соперник создал немало голевых моментов, нанёс 10 ударов (из них восемь – из штрафной), насобирал 1,27 xG и даже забил, только гол был отменён из-за крохотного офсайда.

Тем не менее по сравнению с матчем с Бельгией наша команда сделала шаг вперёд. В этот раз было хотя бы понятно, что она хочет на поле. И не верьте тем, кто снова говорит, что план Черчесова опять оказался слишком осторожным и примитивным, поскольку он выпустил пятерых защитников, а вдобавок к ним – Оздоева и Зобнина.



Наоборот, в этот раз подход сборной России показался смелым – причём не только в атаке, но и в обороне.

Кадровые изменения затронули все линии. Мы увидели вообще другую команду по сравнению с прошлым матчем

В стартовом составе было много изменений.



Во-первых, место в воротах занял Сафонов, а не Шунин. Здесь банально сказалась слишком неуверенная игра Антона с Бельгией. Он не просто грубо ошибся при втором голе, но ещё и не выручил при первом и третьем. Причём если вы внимательно пересмотрите моменты, то увидите, что в тех эпизодах Шунин дёргался и совершал лишние движения, поэтому толком не реагировал на удары. Дополнительный недостаток – Шунин никак не руководил линией обороны, излучал не положительную энергетику, а неуверенность. Поэтому тренерский штаб и доверился Сафонову.



Во-вторых, появился дополнительный центральный защитник – команда вернулась к схеме с пятью игроками в обороне. Баринов перекочевал из опорной зоны на позицию правого центрального защитника, а Семёнов после провала в матче с Бельгией сел на скамейку и уступил место Дивееву. Но на этом не всё: Джикия расположился левее, а Дивеев – в самой середине.



В-третьих, после травмы Жиркова левым защитником вышел Кузяев, а не Караваев. Это не сенсация, Далер уже брал на себя эти функции.



В-четвёртых, изменилась структура в средней линии, там снова появился «ромб». На вершине оказался Миранчук, слева – Головин, справа – Оздоев. А нижним опорником стал Зобнин. Это был любопытный размен, ведь в прошлый раз Оздоев наоборот страховал зону в глубине, а Зобнин был «восьмёркой. О причинах подобного размена поразмышляем ниже.

В атаке сборная России пыталась растягивать чужую тройку полузащиты и создавать численное преимущество в середине

Как и ожидалось, Финляндия выстроила оборону по схеме 5-3-2, в которой было мало высокого прессинга, пара форвардов перекрывала середину (один из них ещё по возможности добегал за нашим нижним опорником), а среднюю линию контролировала тройка полузащитников. Нюансы вскрытия этой схемы мы приводили в тактическом анонсе. Ключевое: нужно искать пространство в инсайдных зонах, заставлять трёх чужих полузащитников либо сильно смещаться к одному флангу (и тогда требовались развороты, доставка мяча за дальнего опорника финнов), либо растягиваться (тогда появлялось пространство между линиями). «Ромб» неплохо подходит для этих задач. Благодаря ему сборная России пыталась получить численное преимущество в середине – «4 в 3».

Чтобы смещать чужую линию полузащиты, при начале атак наши «восьмёрки», Головин и Оздоев, опускались во фланговые зоны. А латерали в это время поднимались максимально высоко, держали ширину и уводили к себе чужих фланговых защитников. Получалось, что Головин (или Оздоев) вытягивал на себя ближнего опорника, два других хавбека финнов тоже смещались, чтобы держать компактность. И освобождалась дальняя инсайдная зона для разворотов.

Если дальний опорный полузащитник не заужал позицию и не держал горизонтальную компактность, то могла возникнуть перспективная зона для передачи между линиями. На картинке снизу у Зобнина есть два варианта: либо сильным проникающим пасом попытаться найти Миранчука, либо развернуть направо в инсайдную зону на Оздоева. Роман выбрал второй вариант, Оздоев подработал мяч и навесил в штрафную.

Факт в том, что «ромб» давал нам преимущество в средней линии, важно было грамотно им пользоваться – быстро работать с мячом после разворотов, чтобы хавбеки финнов не успевали восстанавливать позиции. Например, удар Головина во втором тайме со средней дистанции стал следствием численного превосходства в зоне. В какой-то момент линия полузащиты соперника слишком сместилась и перестала контролировать Головина.

Но в целом есть ощущение, что сборная России не до конца воспользовалась чужими оборонительными нюансами: Миранчуку и особенно Оздоеву не хватало быстроты работы с мячом и правильных решений. Поэтому в буферные зоны мяч мы доставляли регулярно, а вот на выгодные позиции выходили реже.

Особенные функции при атаке, как и ожидалось, получил Баринов на позиции правого центрального защитника

Как и предполагалось, Баринов на позиции правого центрального защитника – решение, направленное на повышение качества начала атаки в матчах с конкретным сценарием. С Финляндией было очень важно почаще разворачивать атаки, быстрее наполнять полуфланговые зоны и сразу отрезать пару форвардов (а идеально, если и трёх полузащитников). Кстати, именно поэтому слева вышел Джикия, а не Дивеев – Георгий левоногий, резкий и более приученный к высоким продвижениям. Но основная атакующая роль в начале атаки из центральных защитников оказалась всё же у Баринова.



Любопытно, что уже на первой минуте чуть не прошла модельная атака сборной России с участием Баринова: он получил мяч, резко продвинулся вперёд (и финны не успели закрыть коридор) и отдал сильную передачу на Дзюбу. А под того подстроился Оздоев – удар у Магомеда не получился.

Очень активен в заходах за центральную линию Баринов был и в дальнейшем: его предложения и рывки позволяли создавать преимущества в зоне и должны были стать важным тактическим преимуществом.

На картинке снизу за счёт рывка Баринова российская команда получила ситуацию «2 в 1» — Камара не мог выброситься, поскольку у него был ещё и Оздоев. Баринов продвинулся к штрафной, но не смог найти оптимальное решение.

После 15 минут с бровки раздалась громкая подсказка от Ромащенко: «Когда атака идёт слева, ты – в опорной зоне». И позиция Баринова стала ещё интереснее, он действительно начал ситуативно ждать мяч в середине.

На самом деле это довольно рискованная структура атаки. Обратите внимание: на всех скриншотах финны при обороне оставляют двух форвардов впереди. Один из них может побежать за Зобниным (а может и не побежать). То есть если ты теряешь мяч, то получаешь контратаку «2 в 2»: твои латерали радикально высоко, а третий центральный защитник бегает впереди. К счастью, потерь в средней зоне и неконтролируемых переходов было мало.



Что касается самого Баринова, то его игра в атаке оставила двоякое впечатление. С одной стороны, он дал очень хороший объём и действительно старался агрессивно включаться в атаку. Карта его действий выглядит красиво – такое распределение больше характерно для правого защитника, чем для правого центрального защитника. Посмотрите на количество точек у чужой штрафной.

С другой – общий КПД оказался низким, многие решения с мячом были неправильными или нечёткими. Плюс хватало традиционных оборонительных просчётов. Поэтому Дмитрий – молодец, но нужно прибавлять. И не факт, что мы его увидим в матче с Данией.

Фланги и полуфланги стали ключевыми зонами для создания моментов. Ещё сборная России здорово использовала вбегания центральных хавбеков

Тройка финских хавбеков чаще соблюдала компактность и смещалась к флангу, чем растягивалась и допускала дыры для проникающих передач. Поэтому полуфланговые и фланговые зоны стали для нашей команды основными при доставке мяча в штрафную. Сборная России провела 34 атаки через левый фланг, 33 – через правый и только 19 – через центр. Суммарно она выполнила 21 навес, что достаточно много.

Дзюба провёл 22 верховых единоборства – это даже больше, чем с Бельгией. И такой показатель стал следствием фланговой игры, поскольку вертикальных выносов от обороны было гораздо меньше, чем несколько дней назад. 68% верховых дуэлей Дзюбы с финнами оказались успешными. Для форварда – мощнейшие цифры.



Но сборная России не только навешивала с флангов. Были также прострелы низом – например, суперопасная атака с прострелом Кузяева на Караваева на пустой дальний угол. Тот самый эпизод, где правый защитник «Зенита» получил травму, ударившись о штангу. Также наша команда здорово использовала вбегания центральных полузащитников – их финны традиционно контролируют плохо, потому что опорники не добегают в штрафную.

Жемалетдинов неплохо вошёл в игру – успел получить два хороших момента

Атакующую структуру сборная России сохранила до самого конца. Но характер игры во втором тайме изменился: финны пошли отыгрываться и стали гораздо чаще по сравнению с первой половиной владеть мячом. У нашей команды появилось больше пространства, поэтому атак на скорости стало больше, чем позиционных. В такой матч неплохо вошёл Жемалетдинов. Причём сначала Рифат играл не знакомую роль «десятки», а был «восьмёркой». Лишь после серии замен и выхода Мухина он поднялся выше.

В одной из первых для себя атак Жемалетдинов совершил классное открывание за спину – Оздоеву такие движения свойственны в меньшей степени.

«Ромб» позволил российской команде выстроить гибкий прессинг

Теперь поговорим про оборону нашей команды. В этой фазе тренерский штаб сделал ставку на прессинг. Пожалуй, был найден самый оптимальный сценарий – прессинг «ромбом» с поочередным выдвижением «восьмёрок» на чужих центральных защитников.

В такой структуре Дзюба играл по самому центральному защитнику в тройке, а на внешних центральных защитников по факту направления мяча выдвигалась ближняя «восьмерка», Головин или Оздоев. Зобнин сразу же должен был корректировать позицию и страховать прессинг. Также немедленно заужали по диагонали дальняя «восьмёрка» и дальний «латераль» (на картинке сверху – Оздоев и Марио выдвигаются, а Головин и Кузяев заужают).



Такой прессинг против финнов был уместен, поскольку соперник здорово умеет выходить через середину за счёт игры между линиями центрхава Лода или одного из форвардов. Зобнин в роли нижнего опорника – тоже подстройка под сильные стороны Финляндии. Роман лучше читает ситуации по сравнению с Оздоевым, лучше закрывает зоны и находит самого опасного соперника, а не летит в борьбу и не выбрасывается при первой же возможности.

Прессинг при чужих ударах «от ворот» был адаптирован под Данию

Одна из самых интересных тактических деталей в матче касалась прессинга при чужих ударах «от ворот». Не сомневаюсь, что этому элементу было уделено повышенное внимание: структура розыгрыша финнов сама по себе этого требует, плюс они ещё и забили в матче с Данией именно после выхода из-под прессинга при свободном ударе.



Нюанса здесь два: во-первых, самый центральный защитник в тройке Араюри поднимается в опорную зону и становится дополнительным опорником (то есть в середине нужно перекрывать уже четверых); во-вторых, у центрального полузащитника 8-го номера Лода гибкая роль, он может как уходить в середину, так и утаскивать соперников к флангу.

Для контроля середины Баринов покидал линию и поднимался очень высоко (картинка выше) — он шёл высоко вплоть до левого опорника соперника Камара. Дзюба забирал Араюри, Головин и Оздоев играли по внешним центральным защитникам (как и при игровом прессинге), Миранчук опускался в глубину до правого опорника. Кузяев и Марио Фернандес (позже — Караваев) занимали полупозиции, чтобы успевать и выдвинуться в прессинг при передаче на чужого латераля, и отскочить назад в случае длинного паса. А Зобнин стерёг опорную зону, ориентируясь на нахождение Лода.



Центр перекрывался полностью — фактически наша команда прессинговала один в один. И поэтому сзади допускалась рискованная ситуация «3 в 3». Здесь крайне важно было не проигрывать верх (тем более Градецки почти всегда под прессингом выбивал мяч, а команда находилась в раскрытом виде, как на картинке). Очень долго российская сборная справлялась.



Но во втором тайме она допустила при таком прессинге очень опасный момент. Финляндия чуть передернула структуру: подняла левого латераля, Лод ушёл ещё сильнее в сторону фланга, Зобнин побоялся совсем бросать опорную зону и поэтому не сместился за ним. Кузяев не отскочил сразу по замаху вратаря — и никак не успевал в зону. А Дивеев проиграл верх в ситуации, когда этого делать было категорически нельзя. Итог — точная скидка на Лода и опаснейший выход на ворота под углом с заблокированным ударом.

То есть в подавляющем большинстве ситуаций структура прессинга срабатывала идеально, но и пропустить из-за неё мы могли запросто.

Опорная зона допустила несколько сбоев, несмотря на старания Зобнина

Наша команда допустила многовато моментов у своих ворот – это факт. Два главных источника моментов:



1) индивидуальные ошибки. Например, отменённый гол финнов – Дивеев отдал слабую передачу на фланг, а Кузяев стоял и ждал, позволив сопернику выскочить из-за спины. Или ещё один эпизод, когда Дивеев пасом назад чуть не вывел один на один Пукки;



2) проблемы в буферной зоне над центральными защитниками, то есть в опорной зоне. На этих недоработках остановимся подробнее. Они были не системными, но всё же проскакивали.



Здесь Баринов потерял мяч, а потом никто из опорников не среагировал на нахождение Похьянпало между линиями. Финны часто использовали такие рассинхронные открывания: один форвард уводит защитников к воротам, а другой ныряет в недодачу.

Здесь после длинной передачи мы проиграли подбор, после чего в опорной зоне образовалась ситуация «3 в 2»: финским хавбекам помог нападающий, а у нас не успевал вернуться после прессинга Головин. Плюс очень странно сыграл Миранчук – даже не сделал движение в сторону игрока с мячом. Пошла передача за спину, и Похьянпало забивал бы, если бы не сумасшедший подкат Дивеева.

Больше проблем стало во втором тайме: структура прессинга надломилась, Зобнин оставался один, «восьмёрка» и дальний латераль вдруг перестали заужать: Жемалетдинов и Караваев эпизодически выключались. Так родился очень неприятный момент с ударом Кауко – финн мог распорядиться эпизодом гораздо лучше.

Схожих ситуаций возникло сразу несколько. Смещения Зобнина к флангу за Лодом оголяли нашу центральную ось. Поэтому Дивееву и приходилось так часто бросаться под мяч и летать в подкатах.

Резюме

Это был далеко не идеальный матч от сборной России, мы запросто могли его и не выиграть. Но лично я вижу как минимум два положительных момента:



1) с Бельгией просматривался только оборонительный план, а атакующий оказался совсем размытым и безнадёжным. Сейчас у сборной России прослеживались как чёткие оборонительные, так и созидательные принципы – было понятно, чего команда хочет добиться в каждой зоне;



2) план против финнов был реально смелым: мы прессинговали «1 в 1» на чужой половине поля, оставляли ситуации «3 в 3» сзади. А в атаке поднимали высоко вперёд внешнего центрального защитника – и запросто могли нарваться на контратаки после потерь.



Перед Данией нужно устранять недостатки и становиться ещё лучше, сейчас же главное, что у нас управляемая команда и она по-прежнему в борьбе за выход из группы.



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