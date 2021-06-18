России для выхода из группы нужно чудо. За 13 лет сотворить его получилось лишь дважды

Перед матчем сборной России с Данией у наших болельщиков должно появиться ощущение дежавю. Вы же уже изучили расклады? Если коротко – поражение от Дании с любым счётом (а особенно с крупным), скорее всего, оставит нас без плей-офф чемпионата Европы. Вариант этот, кстати, достаточно реалистичный. Вчера мы уже писали, что положение у команды Черчесова очень незавидное.

Так вот про дежавю. Крупный турнир, тяжёлый соперник, и матч, в котором продолжение борьбы на соревновании зависит только от нас. Вспомните, как часто с таким раскладом у России получалось добиться успеха? Ответ может ужаснуть: всего один раз – на Евро-2008, когда в третьем туре группового этапа команда Хиддинка победила конкурентов из Швеции — 2:0. Был ещё один случай – но не на крупном турнире: осенью 2015-го, когда сборную возглавил Леонид Слуцкий, нам нужно было побеждать тех же шведов, чтобы продолжить борьбу за попадание на Евро. В общем, со шведами у нас всё получается нормально – лучше бы вместо Дании мы играли с ними.

А вот со всеми остальными – нет. Сборная России (не нынешняя, а сборная в целом) приучила нас к тому, что в решающий момент она подводит. Евро-2012, где для выхода из группы в третьем туре нужно было просто не проиграть Греции? Закончили бесславным вылетом и скандалом с участием Андрея Аршавина. Чемпионат мира — 2014, где в решающем матче нужно было выиграть у Алжира? 1:1 – и домой. Даже на Евро-2016 с одним очком после двух туров мы могли выйти из группы – если бы обыграли Уэльс. Закончилось всё в номере Слуцкого, где группа футболистов той сборной сама себе вынесла приговор: «Мы говно».

В нынешней сборной лишь двое были в той команде Слуцкого – Александр Головин и Артём Дзюба. На чемпионате мира 2014-го – только Юрий Жирков, на Евро-2012 – Жирков и Шунин (но оба, скорее всего, с Данией не сыграют). Глобально у нынешней команды Черчесова нет горького опыта невыхода из группы из-за поражений в решающих матчах (если не считать Лигу наций – по сути, товарищеский турнир). Наоборот – на ЧМ-2018 задачу по выходу из группы мы решили достаточно легко – ключевым был матч второго тура – с Египтом. На нынешний Евро тоже вышли без проблем и валидола. Но и опыта преодоления таких ситуаций нет тоже. А вот индивидуальный опыт решения задачи здесь и сейчас у игроков сборной печальный. Посмотрите на выступления наших в еврокубках – в ситуациях, где всё зависело от «Зенита», «Спартака», ЦСКА или «Локомотива», наши команды чаще всего проваливались.

Так что перед матчем с Данией стрёмно. Очень стрёмно. Не только потому, что эта Дания разрывала бельгийцев в первом тайме. Не только потому, что за нас, возможно, не сыграет один из лидеров – Фернандес. И не только потому, что Дания будет играть дома при своей поддержке, а игроки у них играют в более классных чемпионатах, чем РПЛ. Нет. Просто все вместе эти факторы + печальная статистика выступлений сборной и наших игроков в матчах из категории «всё или ничего» говорят нам, что России поможет только чудо. И в это третье за 13 лет чудо очень хочется верить.