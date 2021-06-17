У сборной России крайне тяжёлое положение. Не ведитесь на патриотический угар

Может показаться, будто у сборной России всё под контролем. В принципе, так и есть, но это достаточно обманчивое впечатление. На самом деле, у нас весьма неприятное положение.

Мой коллега по «Чемпионату» Андрей Панков пишет в редакционном чате в телеграме, что ничейку из Дании мы увезём. В других чатах друзья пишут примерно то же самое. А по телевизору говорят, что поражение Дании от бельгийцев – это вообще замечательно, потому что нам достанется немотивированный соперник. Это просто глупость и нежелание изучать расклады.

Скорее всего, датчанам будет достаточно победить нас с любым счётом, чтобы пройти в 1/8 финала со второго места. Всё-таки базовый вариант в параллельной игре – победа Бельгии над Финляндией. В таком случае будет 9 очков у бельгийцев и по три — у других команд. В такой ситуации датчанам будет достаточно победы с любым счётом, чтобы оказаться вторыми (ну или как минимум обойти нас).

Если у трёх команд будет по три очка, то сначала будет учитываться разница мячей в матчах между этими тремя командами, а потом количество забитых мячей в тройном противостоянии. Если все три матча между Россией, Данией и Финляндией закончатся по 1:0, то мы будем ниже датчан, потому что затем считается разница мячей уже во всей группе. А мы проиграли бельгийцам крупнее. Вот и выходит, что датчане как раз будут супермотивированы.

А теперь чуть-чуть про расстановку сил. Кому-то может показаться, будто Дания и Россия – это команды одного уровня. Увы, это не так. На молодёжном уровне мы в этом недавно убедились. Хотя ладно, это ещё не аргумент. Вот более весомые моменты:

1. Рейтинг ФИФА. Россия – 38-я страна в рейтинге ФИФА, а Дания – 10-я. Чувствуете разницу?

2. Составы. Все адекватные люди в нашем футболе признали, что уровень чемпионата России упал. Мы и сами это видим по последним стыдным сезонам в еврокубках. Так вот у нас в заявке лишь четыре легионера:

Головин (чемпионат Франции)

Миранчук (чемпионат Италии)

Черышев (чемпионат Испании)

Кудряшов (чемпионат Турции)

У датчан чемпионат явно не сильнее нашего, но у них в заявке лишь три человека из местной лиги. Достаточно посмотреть, из каких клубов другие футболисты. Есть ровно те же «Аталанта» и «Валенсия», но вместе с тем есть ещё «Челси», «Лестер», «Тоттенхэм» «Эвертон», «Барселона», «Валенсия», «Милан», «Интер», «Боруссия» Д, РБ «Лейпциг».



3. Игра. Датчане незаслуженно проиграли оба матча на Евро. По ударам разница за две встречи: 43:7 – в их пользу. По созданным моментам датчане были точно лучше соперников.



4. Фактор домашней арены.

5. Просто посмотрите на котировки букмекеров. Эти люди отвечают деньгами, когда выставляют линии на каждый матч. Они уж точно руководствуются существенными показателями. Я просто открываю котировки и вижу, что нам трындец. Дания – явный фаворит (1,62).

Понимаю, что эти пять факторов могут не впечатлить Дивеева, но в реальности дело – дрянь. У нас недавно вышла статья, что сборную России слишком много хейтят, но я говорю не об эмоциях, а (хочется верить) о фактах.

Кстати, там ещё и финны могут чудом проскочить в 1/8 финала. Им играть против не особо мотивированных бельгийцев. Всё против нас! Так что, пожалуйста, не думайте, будто у России отличные шансы на выход из группы. Если мы пробьёмся в 1/8 финала, то это будет очень-очень круто, а не что-то само собой разумеющееся. Пока больше похоже, что никакого плей-офф у нас не будет.