Сборная России победила, но перед Данией нужно перестраивать оборону. Иначе – беда

В матче с Финляндией (1:0) российская команда не только добилась победы, но ещё и сохранила ворота сухими. Но это, само собой, ни о чём не говорит. Голы в футболе – явление в какой-то степени случайное, и сейчас тренерскому штабу важно провести вдумчивый анализ и правильно отреагировать на все недостатки перед битвой с Данией. Как мы ещё раз убедились в четверг, датчане имеют сильную атаку и непременно доставят массу неприятностей – нам потребуется более сильная оборона.

Мы не будем затрагивать в этом материале нюансы, возникавшие в опорной зоне, о них вы можете прочитать в общем аналитическом разборе матча России с Финляндией. Сегодня сосредоточимся исключительно на действиях тройки защитников. Там тоже много очень важной информации.

Баринов сыграл слабо. На Данию его ставить нельзя

Изначально было понятно, что решение с переводом Баринова в центр обороны продиктовано желанием улучшить позиционную атаку – повысить скорость доставки мяча в финальную треть за счёт его резких движений через полуфланг и сильных передач низом. Дмитрий в итоге дал достойный объём, стал самым пасующим футболистом нашей сборной (85 передач, далее идут Джикия – 69, Головин и Зобнин – по 67). Только общий КПД по сравнению со спаррингом с Болгарией оказался скромным: Баринов совершил много рывков, но постоянно допускал брак.



Что гораздо хуже, Баринов напрочь провалился в защитных функциях. Причём провалился во всех аспектах. Футбол не обманешь: у Дмитрия нет ни школы, ни навыков, ни антропометрии, и любой сложный эпизод сразу превращается для него в большую проблему. А иногда даже – и относительной простой.



Главный недостаток – это перемещения в ситуациях, когда нужно принимать решение: либо оставаться в зоне, либо агрессивно выскакивать и встречать соперника «в приём». Здесь у Баринова всегда одна и та же реакция: поскорее выскочить, попытаться навязать борьбу. Но тем самым Дмитрий, во-первых, рушит структуру. Во-вторых, он плохо рассчитывает эпизоды, пролетает мимо мяча, что досрочно выбивает его из борьбы.

В эпизоде на картинке снизу Баринов попробовал подстраховать опорную зону при диагональном забросе, покинул линию, но легко был обыгран на противоходе, поскольку не просчитал манёвр финского полузащитника.

Права на фото принадлежат Первому каналу и UEFA.

Здесь Дмитрий долго-долго двигался по направлению к мячу в сторону от вратарской и результате в момент подачи вообще не оказался в створе – бороться за верховой мяч пришлось правому защитнику Караваеву.

Права на фото принадлежат Первому каналу и UEFA.

Здесь Баринова элементарно выдернули из зоны – Пукки сначала сделал рывок в недодачу, потом резко развернулся и побежал за спину. Наш футболист с опозданием среагировал на оба манёвра и в момент передачи был отыгран, никак не остановил форварда и не успевал в зону. Страховать пришлось Дивееву.

Права на фото принадлежат Первому каналу и UEFA.

То есть одни и те же проблемы повторяются: то же самое мы видели и в спарринге с Болгарией. И вряд ли это можно исправить за несколько дней. Для своевременных выдвижений и отскоков, для понимания, когда не нужно идти за оппонентом до конца, требуются навыки. Их у Баринова нет. И поэтому оборонительная линия с ним по умолчанию ненадёжна. Его легче всего выдернуть с позиции, а потом ворваться в образовавшуюся дыру. И не факт, что Джикия или Дивеев успеют подстраховать.

Права на фото принадлежат Первому каналу и UEFA.

Дополнительные – и тоже очень серьёзные – ограничения – ведение борьбы. В матче с финнами Wyscout насчитал Баринову 20 единоборств, из которых всего 9 – победные. В обороне – 4 из 10. Это не низкие, а катастрофические цифры, и при визуальном пересмотре картина кажется даже более грустной. Дмитрий проигрывал буквально всё. Он плохо играл в динамичных отборах, отсюда три фола, жёлтая карточка и риск получения красной. Он постоянно выпускал тех же Камара и Пукки со своего фланга.

Ничуть не лучше было внутри штрафной. Например, в начале второго тайма Баринов рухнул на газон из-за потери координации после простого движения оппонента со сменой направления. Эпизод закончился ударом.

Права на фото принадлежат Первому каналу и UEFA.

Такая же печаль – в верховых дуэлях. Wyscout насчитал два победных единоборства из семи. Для понимания: при скаутинге центральных защитников сильно настораживают любые цифры ниже 60% (а для кого-то психологическая отметка – 65%). У Баринова же – 29%. Он не мог адекватно сыграть даже по вертикальным забросам от вратаря – хотя это едва ли не самые простые ситуации для защитников, поскольку у них есть динамическое преимущество и пространство для разбега.



Лично я после такого выступления не вижу ни единой причины ставить Баринова на следующий матч. Это слишком слабое звено, которое в любой момент может дать сбой.

Дивеев сыграл ярко и полезно. Надо ещё немного прибавить в надёжности

Дивеева назвали скрытым героем матча с финнами. Он точно сыграл ярко – дважды спас в подкатах от ударов в упор, блокировал удары, выполнил много страховок.



Но есть всё же нюансы по надёжности. Бегло упомянем незасчитанный гол финнов (там больше вины Кузяева, хотя и передача Дивеева на фланг была не самой безопасной, после неё в любом случае было сложно сохранить мяч), а также момент с падением из-за проскальзывания по газону и опасным выходом Похьянпало.



Более серьёзная тема для изучения – реакция на передачи за спину. Есть ощущение, что защитник ЦСКА не всегда верно выбирает траекторию рывков и поэтому рискует запаздывать к мячу. В эпизоде со спасением в начале второго тайма, к примеру, Дивеев изначально был ближе к воротам, чем Пукки – и если бы он продолжил движение на максимальной скорости, то оказался бы в лучшей позиции.

Права на фото принадлежат Первому каналу и UEFA.

Но Дивеев оглянулся, притормозил, потом попытался сделать движение к мячу, затем снова побежал к воротам. Пукки успел к мячу первым. А Дивееву пришлось катиться, чтобы выбить в подкате – это смотрелось эффектно, но, на самом деле, очень рискованно.

Права на фото принадлежат Первому каналу и UEFA.

Да даже если вспомнить третий гол Бельгии – там Дивеев изначально видел рывок Лукаку и тоже был ближе к воротам, но проиграл забег. Кажется, дело не только в скорости, но ещё и в направлении движения. Дивеев не пытался тормозить нападающего перекрёстным движением, а просто бежал за мячом. Пока по реакции Дивеева на передачи за спину есть небольшие вопросы.

Есть они и по игре вверху. В матче с финнами Дивеев проиграл очень важное верховое единоборство при прессинге по удару «от ворот». Прошла скидка на фланг, Зобнин не успел за Лодом — и мы получили очень неприятный момент.

Права на фото принадлежат Первому каналу и UEFA.

В компенсированное время Дивеев проиграл верх ещё раз – и тоже возле штрафной после вертикального заброса. Прошла скидка назад, дело запросто могло дойти до удара. В обоих эпизодах защитник изначально проигрывал позицию, не помогал себе в борьбе корпусом – и форварды финнов спокойно продлевали мяч.

Права на фото принадлежат Первому каналу и UEFA.

Я неслучайно так подробно пишу про навыки верховой борьбы у двух центральных защитников: у Дании впереди есть кому побороться: 192-сантиметровый Поульсен (51,5% выигранного верха в сезоне) и 190-сантиметровый Винд (50,2%), который играл в первом матче. Очень не хотелось бы, чтобы где-то нас банально продавливали. И именно поэтому вдвойне нежелательно появление Баринова.



Что касается Дивеева, то он провёл очень эффектный матч, пусть и далеко не идеальный. Вне всяких сомнений, Игорь заслуживает выйти в матче с Данией.

Кого же выпускать с Данией?

Пока рассматриваем только схему с тремя центральными защитниками, всё-таки она реализуется у нас лучше, чем система двумя. Тем более есть кадровые проблемы на флангах обороны – не исключено, что слева снова придётся играть Кузяеву.

Всё зависит от состояния Кудряшова. Если Фёдор готов на все 100%, то нужно возвращать вариант, наигранный Черчесовым во время спаррингов: Кудряшов – левый центральный, Джикия – страхующий, Дивеев вместо Семёнова – правый центральный. Не думаю, что переход доставит Игорю много проблем, он смотрится предпочтительнее Семёнова и тем более Баринова.



Если же Кудряшов всё ещё не восстановился, то тогда, скорее всего, нужно возвращать Семёнова на позицию правого центрального. А Дивеев и Джикия сыграют там же, где и в матче с Финляндией. Для кого-то прозвучит ужасно, но лучше ограниченный в скорости, зато имеющий профильное образование и хотя бы не путающийся в позиционных перемещениях Семёнов, чем экстренно переделанный Баринов, чьи решения вообще не поддаются анализу.



Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.