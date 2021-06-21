Сегодня всё решится в Дании! Что нужно сборной России для выхода из группы

Сегодня сборной России предстоит решающий матч — наша команда в гостях сыграет с датчанами. В связи с этим напоминаем турнирные расклады.

На данный момент сборная России занимает второе место в своём квартете. Главными конкурентами в борьбе за выход в плей-офф для нас являются как раз датчане. В последней игре они уступили сборной Бельгии (1:2) и остались на последнем месте в группе. Но, несмотря на это, сборная Дании всё ещё может выйти в плей-офф.



Лидируют бельгийцы, одержавшие две победы. На третьей строчке расположилась сборная Финляндии — на её счету победа над датчанами (1:0). У финнов, как и у россиян, три очка, но наша сборная находится выше благодаря победе в очной встрече.



Сборной Финляндии предстоит игра с бельгийцами, где набрать очки команде Суоми будет крайне тяжело. Поэтому судьба второй прямой путёвки в плей-офф, скорее всего, решится в Дании.



При условии, что финны свой матч проиграют, нашей команде будет достаточно и ничьей в игре с датчанами. А вот победа гарантирует сборной России выход из группы — даже если финны каким-то чудом обыграют сборную Бельгии. Шести очков достаточно.

Если же наша команда проиграет Дании (меньше чем в два мяча), то небольшие шансы на выход в плей-офф всё равно останутся. Для этого сборной России необходимо дождаться поражения финнов и надеяться на третье место за счёт дополнительных показателей.



Вариант первый. Поражение в Копенгагене со счётом 0:1. В этом случае сразу у трёх сборных — России, Дании и Финляндии — будет по три очка. Кроме того, у всех окажется равное количество очков в личных встречах и одинаковая разница забитых и пропущенных мячей (1:1).



После этого будет считаться общая разница мячей. У нашей сборной, к сожалению, она пока хуже всех (1:3), а при поражении от датчан со счётом 0:1 станет 1:4.



Помочь в борьбе за выход из группы нам в такой ситуации может крупная победа сборной Бельгии над финнами.

Вариант второй. Поражение от сборной Дании, но с нашими голами (1:2, 2:3 и так далее). В этом случае Россия также займёт третье место — за счёт большего количества забитых мячей, чем у финнов, в очных встречах между тремя командами.



Помимо сборных, занявших первые и вторые места в своих группах, в плей-офф чемпионата Европы выйдут также четыре команды, финиширующие третьими. Всего групп шесть — значит, России нужно опередить две другие сборные, которые станут третьими.



Для этого сборной России нужно, чтобы две команды набрали меньшее количество очков либо закончили групповой этап с худшей разницей забитых и пропущенных мячей.



Большая надежда была на группу А, где за третью строчку боролись сборные Швейцарии и Турции. Нас устраивала ничья или победа турок в один мяч. К сожалению, едва ли не самый многообещающий для России вариант сорвался: Швейцария победила и финишировала третьей с четырьмя очками.



Сегодня друг с другом встретятся также Украина и Австрия, представляющие группу С. У них по три очка при нулевой разнице забитых и пропущенных мячей (4-4 и 3-3 соответственно). С ними тягаться по дополнительным показателям сборная России вряд ли сможет: нужно чьё-то разгромное поражение.

В группе D нас интересует встреча Хорватии и Шотландии. Сборную России устроит ничья — тогда у каждой из команд будет по два очка.



Самая запутанная ситуация в группе E: там состоятся матчи Словакия — Испания и Швеция — Польша. Вариантов, которые устроили бы сборную России, несколько. Надеемся на то, что шведы не уступят полякам, а также верим в разгромную победу испанцев над словаками. Хотя и победа сборной Словакии нас устроит — в таком случае у Испании будет всего два очка.



Сразу два представителя группы F — Германия и Португалия — имеют по три балла. Но разница мячей у них значительно лучше, чем у сборной России (4-3 и 5-4 соответственно). На их провалы надеяться не стоит.



Возможное поражение от датчан очень сильно осложнит нашей команде борьбу за выход из группы и, объективно говоря, сведёт шансы к минимуму. На выход в плей-офф с третьего места рассчитывать трудно: слишком уж много факторов должно для этого совпасть. Так что будем верить в успех сборной России — нам нужна победа или как минимум ничья.