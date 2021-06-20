«Мы выйдем и победим Россию». Не слишком ли датчане самоуверенны?

Главный тренер сборной Даннии Каспер Юльманн на предматчевой пресс-конференции сказал, что российский футбол сильно недооценён, а Россия – сложный соперник.

«Сборная России хорошо играет, когда им нужно хорошо играть. У них есть сильные игроки, мы уважаем эту команду. Мы знаем, как играет Дзюба, как играет Миранчук в «Аталанте». Они замечательные игроки. Посмотрим, будет ли играть Фернандес. В целом мне кажется, что российский футбол часто недооценивают. Сборная России достойный и сложный соперник. У нас есть чёткое представление о том, что нас ждёт. Правда, в последних 15 матчах Россия играла по разным схемам, и это одна из команд, которую сложнее всего понять. Так что это будет тяжёлый бой. Но я устал говорить о том, что мы играем хорошо, но всё равно проигрываем. Теперь нам нужно выйти и одержать победу – это единственное, к чему мы стремимся».

Нападающий Юссуф Поульсен верит, что у сборной Дании ещё есть шанс осуществить мечту и пройти дальше. «Ожидаю только победы. Это единственное, что может нам помочь выйти из группы. Уверен, если мы приблизимся к чему-то похожему на то, что было с Бельгией, одержим победу в понедельник.

Если не сможешь обыграть такую команду, как Россия, то не заслуживаешь того, чтобы идти дальше. Мы в том положении, когда всё ещё можем осуществить наши мечты и надежды на этот турнир», – цитирует игрока sport.tv2.dk.

Симон Кьер тоже сказал, что сборную России сильно недооценивают: «В сборной России много сильных игроков. Дзюба, конечно, не такой быстрый, как Лукаку, но тоже крутой форвард. Надо будет справляться. Мы готовы противостоять сильным игрокам соперника. Россия здорово себя проявила за последние годы, является угрозой. Не хотим недооценивать соперника, иначе мы ничего не получим. Постараемся превратить отсутствие российских болельщиков в плюс для нас, будет много наших фанатов».

Кристиан Норгаард прямо сказал, что это матч на выбывание. «Нам нужна только победа, потому что России хватит и одного балла, чтобы выбить нас с турнира».

прямо сказал, что это матч на выбывание. «Нам нужна только победа, потому что России хватит и одного балла, чтобы выбить нас с турнира». Янник Вестергор в интервью УЕФА был полон решимости, будто Дания уже обыграла Россию: «У нас по-прежнему большие амбиции, мы выйдем и обыграем Россию. Надеюсь, Бельгия внесёт свой вклад и турнир для нас не закончится. Наше выступление против лучшей команды мира подтверждает, что мы играем на очень высоком уровне и можем соревноваться с лучшими. Мы выйдем, выступим на том же уровне, победим Россию, а потом посмотрим».

в интервью УЕФА был полон решимости, будто Дания уже обыграла Россию: «У нас по-прежнему большие амбиции, мы выйдем и обыграем Россию. Надеюсь, Бельгия внесёт свой вклад и турнир для нас не закончится. Наше выступление против лучшей команды мира подтверждает, что мы играем на очень высоком уровне и можем соревноваться с лучшими. Мы выйдем, выступим на том же уровне, победим Россию, а потом посмотрим». Андреас Сков Ольсен солидарен с товарищем по команде: «Нам нужна та же энергия, что была в нас в матче против Бельгии. Нам нужно высоко прессинговать россиян, а если они сядут в глубокую оборону, то надо будет играть быстрее, двигать мяч и больше бить по воротам»

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Ну и в качестве бонуса: датчане вместе с редактором Eurowoman Барбарой Гуллштейн выбрали самую красивую форму Евро-2020, и ей оказался выездной комплект сборной России. По её мнению, такую футболку «мог бы сделать Демна Гвасалия, дизайнер Vetements и Balenciaga»: «Считаю, что форма сборной России дико красива».

Мелочь, а приятно.