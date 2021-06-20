Сборную России в Дании ни во что не ставят. За такое отношение надо наказывать!

Предматчевые пресс-конференции и интервью — это чаще всего формальность. Хотя на этом Евро всё по-другому: весь футбольный мир последние дни шутит над Криштиану Роналду, который остался недовольным колой, и Черчесовым, мастерски открывшим бутылку. Но это шутка и безобидные ролики. Перед третьим туром наконец-то стало веселее: Роберто Манчини сравнил Уэльс со «Стоком» из английского Чемпионшипа, Бэйл — отреагировал (причём достаточно изящно ), и вот уже «обычные пресс-конференции» — не такая уж и формальность. Но Уэльс пусть разбирается с Манчини сам, нас-то волнует история российская. И здесь слова датчан перед игрой удивили ещё больше.

– Ожидаю победы. Это единственное, что нам нужно сейчас. Если мы не сможем обыграть такую команду, как Россия, то мы и не заслуживаем того, чтобы пройти в плей-офф, – это слова одного из лидеров сборной Юссуфа Поульсена.

– У нас по-прежнему большие амбиции, мы выйдем и обыграем Россию. Надеюсь, Бельгия внесёт свой вклад и турнир для нас не закончится. Наше выступление против лучшей команды мира подтверждает, что мы играем на очень высоком уровне и можем соревноваться с лучшими. Мы выйдем, выступим на том же уровне, победим Россию, а потом посмотрим, — а так самоуверенно высказался защитник Янник Вестергор.

Легенда Дании (и, кстати, бывший тренер московского «Спартака») Микаэль Лаудруп и вовсе заглянул уже чуть ли не в четвертьфинал: «Дания должна обыграть Россию. Нам просто нужно победить. Если мы обыграем сборную России, то выйдем на второе место, я в этом не сомневаюсь. Даже скажу, что в случае, если в 1/8 финала турнира нам достанется Уэльс, мы и его обыграем».

Всем троим хочется напомнить: ребята, у вас после двух матчей ноль очков, вы занимаете последнее место в группе. Ещё раз: ноль очков! Откуда столько самоуверенности? Обычно таким бахвальством отличались в России (даже на этом турнире), но сейчас всё наоборот. И это здорово — давления будет чуть меньше. Согласитесь, глобально в наш выход из группы сейчас верят гораздо меньше, чем в четвёртое место в группе.

Но мотивации благодаря датчанам у России точно добавится. Знаю, что Черчесов слова игроков Дании уже прочитал — и наверняка покажет футболистам. Это старый, вроде бы банальный приём, но вполне рабочий. «Такую команду, как Россия»? «Выйдем и обыграем»? Напомните датчанам старую русскую поговорку: не говори гоп, пока не перепрыгнешь.

И кому-то в Дании смысл этой поговорки всё-таки известен. Поэтому сегодня мы прочитали уже более уважительные и приятные слова в адрес сборной России: капитан датчан Симон Кьер заявил, что Россия — угроза, а в Европе «вашу команду недооценивают», а Каспер Юльманн, главный тренер Дании, похвалил Миранчука и Дзюбу. Но вообще-то так говорить нужно было с самого начала. Прежде всего — чтобы не дать сопернику лишний повод злиться на тебя. Так что, несмотря на заднюю, которую врубила датская команда, есть уверенность: сборная России завтра выйдет разрывать. За такие слова нужно наказывать.