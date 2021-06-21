«Они вышли пьяными на игру и победили». Как наши провалили решающий матч на Евро-1992

На чемпионате Европы – 1992 сборная СНГ попала во вторую группу. Тогда у нашей сборной был классный состав: Харин, Цвейба, Шалимов, Канчельскис, Юран, Черчесов и другие звёзды. А тренировал команду Анатолий Бышовец.

Но на том Евро сборную ждало разочарование. Три игры – две ничьи и суперстранное поражение в последнем туре.

Как складывался чемпионат Европы 1992 года

В первом туре СНГ встречался с Германией, и в том матче была ничья – 1:1. Причём счёт открыли именно наши – забил Добровольский. Хёсслер спас ничью для немцев на 89-й минуте.

Тогда Хёсслер забил после фола Онопко. И Бышовец говорил:

«Гол этого маленького Хёсслера — это, конечно, ужас. Такую дуру завалил – просто потрясающе! Трудно было представить, что он рискнёт пробить туда, где стоит вратарь. Но он ударил — и попал. Поймал Харина на противоходе. В том, что Дима не сумел среагировать, – элемент удачи. Он ведь оставлял этот угол специально, чтобы поймать Хёсслера. Но немец так удачно закрутил мяч, по такой уходящей траектории.

Не было там фола, не было! Просто немцев, чемпионов мира нужно было спасать. Могли ведь и не выйти из группы».

Дальше – матч с голландцами. И снова ничья – 0:0. Защитник Чернышов вспоминал:

«Да, отмечалось, что игра в атаке нам не удалась. Но применительно лишь к матчу с Нидерландами. Хотя заметного акцента на этом не было. Ведь главную задачу мы решили: удачно сыграли против чемпионов мира и Европы. В команде даже появилась эйфория – нас ждал матч с Шотландией, победа над которой гарантировала выход в полуфинал. Как я уже отмечал, этого соперника мы подробно не разбирали. Были абсолютно уверены, что раз оказали серьёзное сопротивление Германии с Нидерландами, то с шотландцами точно справимся. Тем более турнирной мотивации они уже не имели».

Шотландцы вылетели с Евро, но разбили СНГ – потом появился слух, что они играли пьяные

18 июня 1992-го на «Идроттспаркен» в Норрчёпинге сыграли сборные Шотландии и СНГ. У шотландцев было перед матчем 0 очков, и они точно вылетали с Евро. Победный настрой сборной СНГ разбился за 16 минут – ровно столько понадобилось Макстею и Макклеру, чтобы забить по голу.

Сборная СНГ пробовала сократить отставание, но на 83-й минуте Маккалистер реализовал пенальти и довёл счёт до крупного – 3:0. По итогам группового этапа первой была сборная Нидерландов (5 очков), второй – Германия (3), третьи – шотландцы (2). Наши футболисты из-за разницы в очной встрече с Шотландией оказались последними с тем же количеством очков.

Защитник Кузнецов играл тогда за шотландский «Рейнджерс». После матча он говорил: «Договориться мы бы при всём желании не смогли, потому что ещё плохо знали английский, не говоря о шотландском диалекте. Но с одноклубниками действительно пообщались. Не скрою, глагол help («помогите») в том разговоре звучал. Правда, не уверен, что мы были правильно поняты… Шотландцы, в свою очередь, поведали, как весело погуляли почти до утра в ночном клубе, чего, впрочем, могли бы и не делать: слегка помятый вид плюс перегар говорили сами за себя».

Об этом говорил и Игорь Ледяхов: «Главное, начали-то мы неплохо — ничьи с чемпионами мира и Европы, немцами и голландцами. Оставались шотландцы. С ними договорились, а они вышли пьяные на игру и победили».

После этого и пошёл слух, что шотландцы играли с перегаром, что ещё сильнее уничтожало имидж команды СНГ. Правда, этот миф активно развеивали все остальные участники того матча.

• Кахабер Цхададзе: «Пьяные шотландцы? Хм. Внимания не обратил. Играли они неплохо. Я ещё подумал: если они пьяные так играют, может, и нам попробовать?»

• Андрей Канчельскис: «Это всё сказки, выдумки, хорош уже ерундой заниматься! Никто на таком уровне не выпивает перед игрой! Чемпионат Европы вообще-то! У нас любят в крайности впадать. Ищут, что кто-то матчи сдаёт, играет на тотализаторе, выпивает, нарушает режим. Зачем это всё?! Давайте лучше в себе покопаемся. Я не видел ни одного пьяного шотландца. Вот честно! Они были в нормальном состоянии».

• Против версии о пьяных шотландцах выступал и Бышовец: «Нет, не было никаких оснований думать, что соперник находился не в оптимальных кондициях. Мне потом рассказывали и другое, только уже про наших футболистов. Что они сдали тот матч Шотландии. Но я в это никогда не верил. И тогда тоже в намеренном поражении ни одного футболиста не подозревал».

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Сборная СНГ была переходным звеном между командами СССР и России. Фактически она просуществовала полгода, не имела собственного флага, а вместо гимна слушала девятую симфонию Бетховена. И испортила репутацию странным проигрышем с ещё более странным мифом вокруг матча.