Для рекордсмена этот матч так и остался единственным в сборной на крупных турнирах. Ему хватило, чтобы войти в историю.

Самый быстрый гол Евро забил русский. Рекорд Кириченко не побит до сих пор

Недавно мы вспоминали историю скандала на Евро-2004, с которого тренер Ярцев выгнал полузащитника Мостового.

В целом наши выступили неудачно, заняв последнее место в своей группе. Но был и один положительный момент: в матче с Грецией форвард сборной России Дмитрий Кириченко забил гол, который до сих пор остаётся самым быстрым за всю историю чемпионатов Европы.

Кириченко два матча просидел в запасе. Ярцев выпустил его на поле, когда от результата уже ничего не зависело

В первых двух турах сборная России уступила испанцам (0:1) и португальцам (0:2). Игра против Греции уже ничего не решала — в любом случае наша команда покидала турнир.

Наверное, поэтому Ярцев и пошёл на широкую ротацию. Привычной расстановке 4-1-4-1 тренер предпочёл 4-4-2 с ромбом в центре поля. С первых минут на поле появился Дмитрий Кириченко, компанию которому в атаке составил Дмитрий Булыкин. Также в основном составе вышли Александр Анюков и Владислав Радимов, а получившего красную карточку Сергея Овчинникова в воротах заменил Вячеслав Малафеев.

Кириченко, как и Анюков, не имел большого опыта выступлений за сборную (4 и 1 матч соответственно). Для обоих матч с Грецией стал первым на турнире. Однако их поездка на Евро-2004 была заслуженной: весной Кириченко забил 5 мячей в 12 играх за ЦСКА, а Анюков проводил свой лучший сезон в составе «Крыльев Советов».

Как Кириченко забил самый быстрый гол чемпионатов Европы

Булыкин и Кириченко развели мяч с центра, после чего Дмитрий Аленичев сфолил на чужой половине поля. Греки разыграли штрафной, но их форвард Зисис Вризас попал в офсайд.

Малафеев вынес мяч вперёд, где за него поборолся Булыкин. Мяч отскочил к Кириченко — он обыграл Костаса Кацураниса и пробил с носка в ближний угол. На табло к тому моменту горели цифры 1:07.

Права на видео принадлежат UEFA. Посмотреть ролик можно на странице UEFA в «Твиттере».

Дмитрий Кириченко Экс-форвард сборной России «Это была моя первая игра на таком высоком уровне за сборную. Она же, кстати, и последняя. Тот гол, наверное, был нужен всем — он точно добавил позитива в нашу португальскую историю на Евро. Понятно, что вылетели, но хоть что-то…»

Через 15 минут Дмитрий Булыкин забил второй мяч. Встреча закончилась победой сборной России со счётом 2:1. Кстати, забей наши ещё один гол — и греки не вышли бы из группы. По дополнительным показателям будущих победителей того Евро обошла бы сборная Испании.

«Естественно, в тот момент я не знал о турнирных раскладах в группе, — признался Кириченко в интервью Sport24. — А вот греки, похоже, с калькулятором играли. Я ещё минут за 15 до конца ждал что-то вроде штурма на наши ворота. А потом смотрю — они как-то даже обороняются с удовольствием. Уже потом, когда греки круг почёта после поражения сделали, я всё понял — эти ребята идут дальше».

Предыдущий рекорд принадлежал игроку сборной СССР

Интересно, что до Кириченко авторство самого быстрого гола на чемпионатах Европы принадлежало игроку сборной СССР Сергею Алейникову. В 1988 году он поразил ворота англичан в группе. Точный удар Алейникова случился на отметке 2:07.

После этого список самых быстрых голов на Евро неоднократно менялся. Однако мяч, забитый Дмитрием Кириченко, остаётся первым. На текущем чемпионате Европы ближе всех к голу россиянина приблизился форвард сборной Дании Юссуф Поульсен — в матче с бельгийцами он отличился на отметке 1:39.

Самые быстрых голы на чемпионатах Европы

Дмитрий Кириченко (1:07) — матч Россия — Греция на Евро-2004 Юссуф Поульсен (1:39) — матч Дания — Бельгия на Евро-2020 Роберт Левандовски (1:40) — матч Польша — Португалия на Евро-2016 Робби Брэйди (2:00) — матч Франция — Ирландия на Евро-2016 Сергей Алейников (2:07) — матч Англия — СССР на Евро-1988

Пусть гол Кириченко и остаётся самым быстрым в истории чемпионатов Европы, но в других турнирах забивали даже раньше. Так, например, самый быстрый гол в Лиге чемпионов случился уже через 10 секунд после стартового свистка. Его автором стал Рой Макай (матч «Бавария» — «Реал», сезон-2006/2007). Рекордсменом чемпионатов мира является турецкий форвард Хакан Шукюр — на мундиале 2002 года он поразил ворота Южной Кореи на 11-й секунде матча.