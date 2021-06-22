Как стыдно! Россия крупно проиграла и вылетела с Евро-2020

Сборная России потерпела крупное поражение от Дании в Копенгагене, заняла последнее место в группе и вылетела с Евро-2020.

Это был самый важный матч для нашей национальной команды за последние три года, а, значит, Станислав Черчесов не имел права ошибиться ни в одной позиции при определении стартового состава. Тренер российской сборной сделал только одно изменение в основе по сравнению со встречей с Финляндией: в тройке защитников вместо Дмитрия Баринова появился Фёдор Кудряшов. Логичная перестановка, если вспомнить игру штатного опорника Баринова в обороне в прошлом туре. Кудряшов пропустил первые два тура из-за травмы икроножной мышцы бедра, хотя ещё неделю назад вернулся в общую группу.

Ожидалось, что сборная Дании с первых минут бросится на наши ворота, как голодный пёс на кусок мяса. Но, как ни удивительно, этого не произошло. Возможно, датчане и сами опасались, что если слишком много энергии отдадут до перерыва, то на концовку сил не хватит. Во вторых таймах они пропускали и от Финляндии, и от Бельгии.

Впрочем, такой ход игры – заслуга и сборной России. Станислав Черчесов поставил на 3-4-2-1 (неожиданно с левшой Джикией в роли правого центрального защитника) и фактически «отзеркалил» схему датчан. Когда наши включались в прессинг, могли разбирать оппонентов один в один. Да и вообще игрокам российской команды в рамках этой системы было, очевидно, проще обороняться. Черчесов жестами требовал поднимать линии выше, не прижиматься к собственной штрафной. Вдобавок наша сборная грамотно сбивала темп, затягивая время на стандартах. Это тоже важная часть тактики.

В результате впервые сборная Дании пробила по воротам Матвея Сафонова лишь на исходе трети матча. Наши же могли забивать до этого. У сборной России несколько раз успешно срабатывала ловушка в центре: после одной из таких ситуаций Головин совершил смелый проход по центру. Быть бы суперголу, но… Оставалось только воскликнуть: «Куда же ты бьёшь, Саша, во вратаря!» Нужно было найти возможность послать мяч мимо Шмейхеля, может, пробить чуть раньше.

В целом, это был, безусловно, лучший из пяти таймов сборной России на Евро-2020. Наши превзошли соперника по ударам – 4:3 (в створ – 1:1). План Черчесова хорошо работал. Тем обиднее гол датчан. Пожалуй, и Джикии следовало выдвигаться на Хёйбьерга, чтобы заблокировать выстрел из-за штрафной, и Миранчуку как-то помочь. Не стал бы винить в этом эпизоде Сафонова – отсюда нельзя давать свободно бить.

Тревожило, что к перерыву всё заметнее стал уставать Дзюба, недоратабывал без мяча (капитан вообще-то отвечал за Хёйбьерга при обороне). От того, как капитан борется и скидывает мячи, зависела и наша игра в атаке. За 45 минут зенитовец сделал 27 касаний мяча, выиграв семь верховых единоборств.

Во втором тайме у сборной России была уже другая задача: атаковать, а не контратаковать. Наши увеличили процент владения мяча, но, к сожалению, ничего не смогли предложить, кроме всё тех же забросов на капитана. Чувствовалось, что замены близко, возможен переход на игру в пару форвардов Дзюба – Соболев, однако так получилось, что с перестановками Черчесов опоздал. Причина тому – кошмарный эпизод на исходе часа матча. Спартаковцу Зобнину ни техники не хватило, ни спокойствия, чтобы оценить ситуацию и посмотреть, куда он отдаёт передачу. Ещё и Сафонов споткнулся, пытаясь исправить грубейшую ошибку полузащитника. Наверное, Юссуф Поульсен забил самый простой гол в своей карьере.

Вообще центрхавы Зобнин и Оздоев находились в каком-то трансе на первых минутах второго тайма. Как будто при выходе из раздевалки на поле им сообщили, сколько стоит поужинать в Копенгагене. Оздоев едва не привёз голевой момент «обрезом», а потом Зобнин начудил.

После выхода на поле Соболева и Жемалетдинова сборная России поменяла схему. Наши перешли на игру в четыре защитника и с двумя нападающими. Вынужденный риск оправдал себя на 70-й минуте, когда спартаковец заработал пенальти в единоборстве с Вестергором. Откровенно говоря, после повтора были опасения, что судьи обвинят Соболев в нырянии (мы-то знаем «маленькие хитрости» центрфорварда по РПЛ), но нет – француз Тюрпен не поменял своего решения. Дзюба пробил с «точки» опасно, по центру, но Шмейхель не разгадал его замысел. Зенитовец прервал свою пятиматчевую «сухую» серию в национальной команде.

В эту минуту казалось, что для нас, как говорил Рауль Рианчо, взошло солнце. И можно спасти игру. Но, к сожалению, хозяева разорвали раскрывшуюся сборную России. Когда датчане забивали третий гол, Сафонов несколько раз спас команду, тем не менее наши проиграли и вылетевший из штрафной мяч – Кристинсен забил с подбора. Ещё через три минуты Мехле, одноклубник Миранчука, добил «поплывших» гостей четвёртым голом. Крупное поражение не оставляло нам надежд даже на третье место…

Судя по всему, в этом виде сборная России исчерпала себя. Нужны перемены, чтобы не остаться и без ЧМ-2022. Сейчас критика, прежде всего, польётся на Черчесова.