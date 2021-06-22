«Россия показала своё худшее лицо». Что говорят в Европе о фиаско команды Черчесова

Датские СМИ в послематчевых материалах почти не упоминают Россию: их ликование после победы настолько велико, что всё остальное просто ушло на второй план.

Sport TV 2: «Оптимизм был велик, а давление трибун оглушительным. Но шансы России были не такие высокие, что позволяло Дании доминировать. Русские, в первую очередь, пытались извлечь выгоду из датских ошибок, и на 17-й минуте им это удалось: Головин обошёл Симона Кьера и попытался вывести свою команду вперёд. К счастью для нас, этого не произошло. Но трибуны приутихли: как будто понимали, что что-то может пойти не так.

Прошло несколько минут, прежде чем датчане дали отпор. А потом стало понятно, что люди заняли красные кресла «Паркена» не просто так: великолепный гол Миккеля Дамсгора вывел команду вперёд. <…> Чемпионат Европы в Дании не завершился вечером в понедельник, несмотря на такое плохое начало группового этапа. Мы не идём домой. Мы едем дальше!»

BT.dk: «В большинстве финалов появляется команда, интерес к которой выходит за пределы национальных границ. Перу в 2018 году, Исландия в 2016-м и Коста-Рика в 2014-м. Чаще всего это аутсайдер, который со своими немногочисленными жителями, но страстными футбольными фанатами, становится интересным болельщикам по всему миру.

Да, вы уже поняли, к чему я веду. Я искал команду, которой все бы восхищались в этом году, но сделать это было непросто. Пока меня не осенило: Дания – та команда! Дания – маленький гигант. Команда, за которой все следят, когда их страна не играет.

Этот вечер в «Паркене» был потрясающим. Настолько же, насколько и великолепный гол моих великих игроков. Какое-то время назад я почти сдался, но вчерашнее меня вдохновило. Чемпионат Европы стартует прямо сейчас. И Дания набирает полный ход!»

DR.dk: «Немного магии никогда никому не вредило, и Каспер Юльманн это прочувствовал на себе. Волшебный вечер на «Паркене». Три очка и билет дальше в турнир.

В 22:49, когда чемпионат Европы мог закончиться до того, как он в действительности начался, Дания одержала победу над Россией с разгромным счетом 4:1. Шок от стартового матча с Финляндией на прошлых выходных наконец прошёл, и вот наступила жара. Для души датского народа это всё равно, что баня холодным зимним днём.

И если датские игроки перед матчем сомневались, как и что делать, то во время исполнения национальных гимнов публика на стадионе передала им настолько мощное послание, что ошибаться было нельзя».

В мировых СМИ тоже в основном хвалят великолепную Данию. Не только из-за несчастья с Кристианом Эриксеном – прежде всего, из-за игры, которую датчане показали.

The Sun: «Дания, похоже, обеспечила победу на 59-й минуте благодаря ужасающему «слепому» пасу Романа Зобнина назад в свою штрафную площадь».

The Guardian: «Перед матчем датские болельщики дали понять, что их команда уже заставила свою страну гордиться, проявив такой разум и солидарность после трагедии, случившейся с Эриксеном. На огромной красной футболке, которую болельщики расстелили в парке возле национального стадиона в Копенгагене, было написано одно слово: «Helte», что означает «Герои». Потрясающе. Но игроки были свирепы и полны решимости воспользоваться шансом».

Marca: «Бесцеремонное избиение соперника, показавшего своё худшее лицо. В конце концов поддержка публики сработала – болельщики наслаждались атмосферой и гнали сборную вперёд. Россия сделала ставку на спекуляции в поисках ничьей и проснулась только тогда, когда заработала более чем сомнительный пенальти. Но это был мираж. Праздновали этой ночью те, кто ещё неделю назад плакал».

AS: «Одним из многих штампов в футболе является то, что, если вы идёте играть на ничью, вы обычно проигрываете. Так случилось и с Россией. Понимая, что одно очко позволит им выйти вне зависимости от результата в матче Финляндии и Бельгии, россияне явно потерялись после первого гола датчан».