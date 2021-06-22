Черчесов должен уйти из сборной России. Примитивный футбол в атаке уже достал!

После разгрома и вылета сборной России с Евро проще всего призывать к отставке главного тренера. Тем более у нас – ведь Станислава Черчесова любят далеко не все болельщики: и тут вопросов больше к его стилю общения и отсутствию нормального пиара, чем к глобальным результатам сборной. Поэтому сразу проясню несколько моментов: я верил в эту сборную России, болел за неё, и хотел, чтобы Черчесов остался в команде как минимум до конца года. Даже если бы мы вылетели.

Это желание пропало где-то после свистка на перерыв. Ну или до второго гола датчан. Окей, заранее настроя на успех не было. Вера в него – да, но это скорее что-то эмоциональное, что-то родственное – ты не можешь на подсознательном уровне не верить, что всё сложится хорошо – потому что просто хочешь в это верить. Даже когда понимаешь, что шансов немного. Но эта вера в успех росла внутри почти весь первый тайм. Всё было хорошо: сборная не давала Дании создать практически ничего – а вот Головин, наоборот, должен был забивать первым. И тут пропустили. И всё. До конца первого тайма – ни одного удара по воротам.

В перерыве задумался: а как теперь сыграть вничью? Ну, при 0:0 план был понятен, он даже работал (только забить не получилось), но вот Россия пропустила классный гол, пусть и не вытекающий из логики игры. Дальше-то что? А ничего. Ничего, кроме забросов на Дзюбу и надежды на ошибку датчан или индивидуальное мастерство кого-то из наших (скорее всего – Миранчука или Головина). И именно от этой мысли стало ужасно грустно: здесь и сейчас, в самой важной игре года, всё, что сборная может предложить сопернику и болельщикам – это банальные забросы и надежду на мастерство нескольких футболистов.



Мастерства мы в итоге не увидели (скорее наоборот), ошибок датчане не допускали. Первый удар по воротам Шмейхеля после пропущенного мяча Россия нанесла через 30 минут (!) после первого гола: на 69-й минуте, с пенальти (по которому тоже есть вопросы – но за предшествующую фолу атаку Россию можно похвалить). Но этого пенальти – мало, и даже Дзюба в открытую раскритиковал стиль игры сборной:



– Сказалось ли давление трибун? Нет. Не может быть у нас лучший плеймейкер в команде вратарь. У нас все передачи вратарю.

Так в чём проблема-то? Ок, подобный стиль дал результат в матче с Испанией три года назад, где у соперника просто не залетело, как залетело у Дании сегодня. И где условный Игнашевич не привёз, как привёз Зобнин. Кстати, мы ведь тогда тоже забили после случайного пенальти – просто дальше получилось отбиться, да ещё и при своих болельщиках. Прошло три года – а мы всё так же надеемся на случайные пенальти, забросы и контратаки?

И вот после этого захотелось каких-то изменений. Может, это было иррационально – ведь скоро продолжение отбора к чемпионату мира, да и у этой сборной есть свои плюсы, а играли наши до гола дисциплинированно, с Финляндией справились… Стал себя уговаривать: вообще не факт, что с кем-то другим будет лучше. Но с другой стороны –почему должно быть хуже? Примитив и отсутствие идей в атаке достали. Вопрос не только в эстетике – окей, надо играть на результат, эти правила мы принимаем. Вопрос в том, что результат этот примитив с более классными или равными нам командами давать перестал.

Коллеги уже написали, что проблема сборной – не в Черчесове и Зобнине, что беда нашего футбола гораздо глубже. Спорить с этим глупо. Но в чём (или в ком) проблема этого стиля игры в атаке? Черчесов объяснял такой футбол тем, что ему надо подстраиваться под имеющихся игроков. Неужели наши футболисты так ужасны, что кроме как надрессировать их слажено играть в обороне и забрасывать мяч на Дзюбу, сделать ничего нельзя? Или всё-таки это проблема тренерского штаба? Ответа сейчас нет. Но чтобы его найти — Черчесов должен уйти в отставку. Кто прав – мы узнаем только так.