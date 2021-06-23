Наконец-то футболист из чемпионата России забил на Евро с игры! И это был важнейший гол

Во вторник на Евро-2020 состоялись последние матчи в группе D. Англия с минимальным счётом победила Чехию (1:0), а Хорватия с разницей в два мяча переиграла Шотландию (3:1).

Стерлинг вывел Англию в плей-офф с первого места

С самого начала сборная Англии побежала вперёд, и уже на второй минуте матча Рахим Стерлинг мог открыть счёт. Полузащитник обработал точный пас в штрафной и, не медля ни секунды, пробил в штангу. Невезение! Впрочем, ждать гола долго не пришлось. Джек Грилиш подал на дальнюю штангу, где в нужное время оказался тот же Стерлинг, забивший второй гол на Евро-2020. На 26-й минуте отличную возможность увеличить разрыв в счёте получил Кейн, но вратарь сборной Чехии оказался на месте.

Чехи активизировались только во второй половине второго тайма: отличиться могли Томаш Голеш и Томаш Соучек. Англия в привычной для себя манере на этом Евро расслабилась после первого гола и за весь второй тайм, несмотря на владение мячом, не нанесла ни одного удара по воротам. За исключением отменённого гола, забитого из офсайда. Англия набрала семь очков, забив всего два гола в трёх играх. Удивительный результат!

Хорватская полузащита вытащила сборную в плей-офф

В параллельном матче Хорватия — Шотландия на 17-й минуте произошло знаменательное событие: впервые на Евро-2020 гол с игры забил представитель Российской Премьер-Лиги. Никола Влашич вывел хорватов вперёд великолепным ударом в нижний угол ворот. Это был важнейший мяч для боровшихся за выход в плей-офф «шашечных».

Впрочем, лидерство Хорватии продлилось только 25 минут, пока Каллум Макгрегор не сравнял счёт ударом в нижний угол.

В начале второго тайма у Шотландии был шанс забить второй гол, но Джон Макгинн пробил мимо ворот. Зато великолепный удар вышел у Луки Модрича, который внешней стороной стопы отправил мяч в левый угол ворот Дэвида Маршалла. Для попадания в плей-офф со второго места хорватам необходимо было забить ещё один, что и сделал Иван Перишич после передачи Модрича.

Сборная Англии вышла в 1/8 финала с первого места в группе. Чехия с четырьмя очками заняла третье место, уступив Хорватии по разнице мячей. Тем не менее чехи также сыграют в плей-офф, так как у них больше очков, чем у сборных Украины и Финляндии, занявших третьи места в своих группах. Не повезло только шотландцам, которые впервые за долгое время подарили болельщикам дерби с Англией на Евро.