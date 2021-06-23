Скандал на Евро из-за сигареты. Тренер поляков набросился на журналиста

За несколько часов до встречи поляков с испанцами папарацци запечатлели Войцеха Щенсного с сигаретой в зубах. Фото тут же разлетелось по всем СМИ, и шведы, которые в последнем туре играют с Польшей, не упустили возможности раскачать атмосферу.





На предматчевой пресс-конференции журналист из Швеции спросил у главного тренера сборной Польши, что он думает про курение Щенсного. Пауло Соуза взорвался: «Знаешь, что для меня самое худшее? Папарацци, которые фотографируют из укрытия. Мы должны защищать нашу команду, особенно молодых игроков. Известно, что есть много футболистов, которые курят сигареты, но Войцех делает это не на глазах у всех. А вот делать такие снимки из укрытия даже хуже, чем курить».



Видимо, Соуза ничего не имеет против пагубной привычки своего голкипера, в отличие от Арсена Венгера, который в 2015 году, узнав, что поляк курил в душе, отстранил его от игр.



«В то время я регулярно курил, и босс об этом знал, – рассказывал Войцех. – Он просто не хотел, чтобы футболисты курили в раздевалке. И я это знал, но из-за эмоций после проигрыша я закурил прям там, когда игроки ещё не ушли. Зашёл в угол душевой (это был другой конец раздевалки), чтобы меня никто не увидел и чиркнул зажигалкой. Но кто-то всё же меня заметил и сообщил об этом тренеру. Несколько дней спустя мы с ним увиделись, и он спросил, правда ли это, я утвердительно кивнул. Он меня оштрафовал, а потом отстранил на пару игр».



«Пара игр» превратилась в аренду в «Рому», а там и в скорый уход из «Арсенала». Шведы, вспоминая это и приводя слова Соузы, иронизируют: «В сборной Польши курить нормально, если вы делаете это втихаря».