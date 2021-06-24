Кто должен возглавить сборную России? Или Черчесову нужно дать поработать ещё?

В среду мы предложили читателям ответить на вопрос: кто должен тренировать сборную России, если не Станислав Черчесов? Получили более 3000 ответов, и вот что получилось:

894 человека – за Курбана Бердыева;

733 – за Валерия Карпина;

253 – за Леонида Слуцкого;

132 – за Сергея Семака;

73 – за Юрия Сёмина.

За каждого – свои аргументы.

Данил: «Бердыев, Семак, Карпин, да кто угодно. Черчесов показал, что не может играть в современный футбол. У него в послужном списке только чемпионат Польши. Давайте будем откровенны, 1/4 ЧМ — везение. Этот Евро и Лига наций расставили всё на свои места».

Artur: «Курбан Бердыев. С тем набором исполнителей, что у нас есть данный момент, и с той игрой на всех уровнях, считаю, это оптимальный вариант. Думаю, он сможет как минимум организовать игру в обороне, в чём его сильная сторона, плюс дисциплина. Во всех командах он добивался результата со средним качеством исполнителей. Да, сборная это отдельная тема, нежели клуб. Но, как по мне, довольно интересный вариант, хуже точно не будет. Идей в плане тактики у него явно больше, чем сейчас есть в сборной».

neftyanik63: «Бердыев. Потому что, во-первых, КББ умеет слепить из посредственных (читай «российских») игроков команду. Во-вторых, несмотря на не самую зрелищную тактику, его команды дают результат. В-третьих, достаточно много игроков, которые раскрылись или перезапустили свою карьеру именно у КББ. Всё это может получиться, если дать Бердыеву полноту власти, в том числе если в сборную при нём не будут пропихивать своих игроков».

Потап Ерофеевич Макдональд: «Карпин. Вообще ответ нашёлся сам собой из параметров поиска. Это должен быть человек, не привязанный к властным структурам, к управленческим структурам РФС; человек с независимым характером и европейским опытом футбола».

Krasnobelynavsegda: «Карпин. Тренер сборной не должен быть именно тренером в буквальном смысле этого слова. Он должен брать готовых лучших игроков, расставлять их, мотивировать, выбирать тактику на конкретные матчи. Лучше Карпина в этом нет. Он как Манчини: тренер-физрук в клубе превратился в шикарного тренера сборной».

Евгений Дзюба: «На данный момент две самые актуальные кандидатуры: Курбан Бердыев со своим эффективным антифутболом и Валерий Карпин, прекрасный мотиватор, в прошлом высокого уровня футболист с международным опытом и играми за сборную».

Арсен: «Сейчас небольшой выбор отечественных тренеров, тем более – для сборной. Пробовали иностранных специалистов, но из этого ничего хорошего не вышло (за исключением Гуса Ивановича, конечно же). Я вижу 3 человек, которых можно назначить главным тренером: 1) попробовать Слуцкого ещё раз, но уже без совмещения работы в клубе и сборной; 2) Валерий Карпин; 3) возможно, неожиданно, но Владимир Федотов. «Оренбург» при нём неплохо смотрелся, да и «Сочи» в прошедшем чемпионате показал неплохой результат».

Дмитрий: «Если объективно, то сейчас Слуцкий — №1 тренер в России. Больше кандидатур не вижу».

Synbridge: «Сборной нужен не только умный, но и относительно харизматичный человек, чтобы он мог повернуть сборную лицом к болельщикам и разогнать тот отрицательный пиар-капитал, что сборная собрала за последние три года. Из отечественных: Слуцкий, Черевченко, Карпин, Галактионов. Из зарубежных: Спаллетти, Гаттузо, Дайч».

Из иностранцев предлагаются также Йоахим Лёв, Мануэль Пеллегрини, Дик Адвокат, Гус Хиддинк… И даже Юрген Клопп.

Артём: «Любой иностранный тренер, даже ноунейм. Важно, чтобы он был не из нашей системы и проповедник открытого стиля. Хороший вариант — Стив Кларк».

Axz17: «Дело не в персоналиях, набор игроков отвратительный. С такими игроками любой тренер будет показывать плохие результаты. Если абстрактно, то лучшим вариантом стал бы Хорхе Сампаоли. При нём жаждущие атакующей игры получат её в полной мере. Народ вернётся на трибуны и начнёт активно болеть за сборную. Отечественные тренеры совершенно профнепригодны и играют в футбол на поколение старее, чем современный».

Максим: «Западный специалист (Германия, Бельгия, Англия) без звёздной болезни, но толковый».

Александр/valhalla_rising: «Сборную должен возглавить Ральф Рангник или Эрик Тен Хаг. Первый сможет заточить под себя систему, второй – построит свою. А вообще, кто бы ни возглавил, проблем в российском футболе это не решит. Нужны другие изменения».

Владимир: «Йоахим Лёв. Почему? Во-первых, он не продлил контакт со сборной Германии и после Евро станет неограниченно свободным тренером. Во-вторых, он не в теории знает, как выводить в финальные стадии сборную. В-третьих, тренер- иностранец будет объективно оценивать уровень мастерства футболистов, не опираясь на былые заслуги».

Дмитрий: «Гус Хиддинк. Тренер подбирается под задачу. Задача — ставить атакующий футбол. «Автобус» болельщикам надоел. Альтернативные кандидаты (Сёмин, Бердыев) стиль сборной не изменят — продолжится игра от обороны».

Но не все против Черчесова в сборной.

Александр: «Черчесов, только потому, что лучше не будет».

Дмитрий: «Черчесов. У него грамотный тренерский штаб, а то, что произошло, будет им уроком. Не надо было линию защиты так перестраивать, другим игрокам полузащиты и нападения всё время пришлось бегать туда-сюда, быстро выдохлись».

Nevskiy: «Из наших – в идеале Карпин или Слуцкий. Но они не пойдут. Бердыев? Будет тот же футбол, что и сейчас. Для иностранцев придётся выделить ещё больший бюджет на зарплату и на последующую неустойку. И я не верю, что у них будут «гореть глаза».

На мой взгляд, нужно дать Черчесову доработать до конца отбора к ЧМ и, в зависимости от результата, принимать решение. Он южанин, для него вылет с Евро в таком виде – хороший щелчок по самолюбию. Уверен, сейчас он будет сверхмотивирован, чтобы снова доказать, что мы все неправы. Поймёт, наконец, что то, что работало раньше, уже не работает. Учтёт ошибки и переосмыслит подход к работе».

И напоследок – ответ, полный разочарования.

Kostyancheak: «Никто. От перестановки слагаемых сумма не меняется. Всё, что касается футбола, — тлен».