Русские игроки получают место на поле просто так. Хватит смешить Европу!

Нам говорят, что лимит останется таким, пока в футболе будут деньги из государственного бюджета. Но разве это не наши деньги?

Катастрофическое выступление сборной России на Евро-2020 — повод вернуться к одной из главных бед нашего футбола. Лимиту на легионеров. В сентябре 2020-го, после позорного вылета московского «Динамо» из Лиги Европы, мы размышляли над тем, как улучшить правило. Прочитать можно здесь:

Но, поскольку ничего не меняется, поговорим на эту тему ещё раз.

По логике руководителей нашего футбола, задача лимита на легионеров — обеспечить игровой практикой кандидатов в сборную России. На днях Александр Дюков снова заявил, что не видит оснований для его отмены или модификации. Ещё раньше президент РФС дал понять: государство, вкладывая средства в наши футбольные клубы, не хочет, чтобы деньги уходили на иностранцев.

«Я противник лимита, но мы должны быть реалистами, — лимит утверждает не только РФС, но и Минспорта. У нас есть устойчивые убеждения, что лимит должен защитить российских спортсменов. Мы должны считаться с тем, что доля финансирования государства значительна. Государство никогда не допустит, чтобы за бюджетные деньги играли исключительно легионеры», – говорил Дюков.

Но давайте зададимся простым вопросом: что такое «государственные деньги»? Это во многом наши с вами налоги. Вы помните, чтобы руководители РФС и Минспорта когда-нибудь интересовались мнением налогоплательщиков, российских болельщиков, о лимите на легионеров? Догадываетесь, какие результаты показал бы опрос по поводу этого правила? Достаточно почитать комментарии читателей «Чемпионата» под материалами о вылете сборной России с Евро-2020.

Капитан нашей национальной команды Дзюба сказал в своё время как отрезал:

«Я однозначно за лимит. Если бы не он, то не появились бы Миранчуки, Головин, Зобнин. Вместо них играл бы какой-нибудь габонский вундеркинд, на котором агенты и руководство отмыли деньги. Вот он стоит 5 млн долларов по контракту, но ему красная цена — 50 тысяч рублей. И играл бы всё равно он, потому что иначе бы спросили».

Артём, дорогой, если бы всё было так просто! Отмыть деньги можно и на футболисте с паспортом РФ — опытном, но посредственном, который точно так же будет занимать место молодого и талантливого российского игрока. Ведь в противном случае «спросят». Это вообще вопрос не к лимиту, а к правоохранительным органам и тем, кто выделяет деньги из бюджета.

Да и о каких «габонских вундеркиндах» можно говорить применительно к «Спартаку», «Зениту», ЦСКА, «Локомотиву» или «Краснодару»? В этих клубах давление со стороны болельщиков, СМИ и (или) владельцев просто не позволит надолго задержаться в основе легионеру, который слабее российского игрока. Дзюба говорит о частных ситуациях, а в целом ни один тренер не враг себе, чтобы оставлять в запасе лучших.

Чтобы футболист рос, он должен попадать в максимально конкурентную среду — это закон спорта. Закон жизни. Посмотрите на Миранчука и Головина, насколько они прибавили в Европе как минимум в физическом плане, послушайте их. А возьмите, к примеру, Могилевца. Ему даже тренировки рядом с Халком, Витселем, Гараем, Данни, Хави Гарсией, Тимощуком, Широковым, Зыряновым, Аршавиным и Кержаковым давали больше, чем игра в сегодняшней РПЛ. В феврале 2014-го полузащитник уехал в аренду в «Рубин», будучи хорошо подготовленным в «Зените», и в итоге в 21 год попал в заявку сборной России на чемпионат мира. Всего после 10 матчей в Казани. Потом стал играть в РПЛ постоянно, но больше не прогрессировал.

Почему у маленькой Дании более успешная сборная, которая за последние 20 лет пять раз выходила в плей-офф ЧМ и Евро? Не только потому, что её игроки лучше обучены. Ещё и потому, что датчане уезжают туда, где жесточайшая борьба за попадание в основу, а не остаются в местной лиге.

Наш лимит вреден по двум причинам. Во-первых, мешает создавать настоящую конкуренцию в командах РПЛ. Условному Дивееву борьба за место в составе со «злым и голодным» Бекао, который получает шанс вырваться со скамейки запасных в Бразилии, чтобы заработать денег, сыграть в Лиге чемпионов и попасть в «Удинезе», гораздо больше пойдёт на пользу, чем с условным Карповым.

Во-вторых, лимит заставляет талантливых российских футболистов забыть о возможности уехать в конкурентную среду. Потому что клубы РПЛ в споре за игроков с паспортом РФ вынуждены переплачивать, класть такие зарплаты, которые наши звёзды не получат нигде в Европе. Может, только в Турции, но оттого их сборная и похожа на нашу. Футболист-то — не остров в океане. Жена, родственники, друзья, агент: все «капают» на мозги, присасываясь к деньгам. Поэтому многие отказываются от мечты хотя бы попробовать покорить Европу.

Конечно, отмена лимита не обеспечит нам приток звёзд. Сейчас в российском футболе не та финансовая ситуация. Но как минимум стимулирует игроков к тяжёлому труду (а в спорте высших достижений только такой), поможет учиться у сильных конкурентов. Да и для участников РПЛ отмена лимита — спасение. Это даст возможность снизить расходы на российских игроков, которые будут знать, что на их места клуб всегда сможет взять иностранцев на меньшую зарплату и за меньшую трансферную стоимость. Остальное — вопрос качества селекции. Всегда можно отыскать недорогого, качественного и в идеале перспективного с точки зрения продажи игрока за границей, как «Уфа» нашла Зинченко.

Что делать нашим? Проиграл конкуренцию за место в основе — не ной, не кричи о лимите. Уходи в ФНЛ или уезжай за границу в более слабый чемпионат и там доказывай. Как, допустим, поступил Караваев, который пробивался наверх через игру в чемпионатах Чехии и Нидерландов. Поэтому и в сборной России у нас сейчас за позицию правого защитника спокойнее всего. Один — бразилец, приехавший в РПЛ уже кандидатом в сборную, второй — вырос в Европе.

Бесспорно, качество подготовки футболистов в детско-юношеских школах важнее любых лимитов. Но большое значение имеет и то, в какую конкуренцию попадает потом игрок. Даже в топ-лигах местная молодёжь растёт быстрее нашей не только из-за превосходства в таланте. Огромное значение имеет среда. Свежий пример — Робин Госенс. Он уехал в 18 лет никому не нужный в Германии из команды «пивных животов» в Нидерланды (тогда это был шаг вперёд), пробивался там через второй дивизион, заработал приглашение в «Аталанту» и теперь — основной игрок сборной Германии. И таких историй достаточно. А попади он в те же 18 лет на высокий контракт в Россию? Или куда-нибудь в Сан-Марино, где, кстати, все игроки сборной получают стабильную игровую практику в своём чемпионате, но почему-то не становятся мастеровитее? Мы бы никогда не узнали, что был такой футболист — Госенс. Ни деньги, ни уровень не добавляли бы ему мотивации.

В качестве контраргумента говорят, что, дескать, даже в экономике существует протекционизм — политика, направленная на защиту своего «товара». Вот только параллели неуместны. В конце концов, у товара нет воли, он не поменяет свойств. А в футболе зачастую менее талантливый пробивается наверх за счёт характера и тренировок в конкурентной среде, требующих максимальной самоотдачи. Как тот же Госенс.

Очевидно, нужно какое-то правило, заставляющее клубы РПЛ включать в заявку на матчи нескольких собственных воспитанников, чтобы не забывали развивать академии. Вот только никаких искусственных ограничений на поле! Между прочим, ещё и по той причине, что ни один лимит в российском футболе до сих пор не доказал своей эффективности.

Мы два сезона подряд позоримся в еврокубках, теряем рейтинг и места в Лиге чемпионов, финишируем ниже финнов на Евро-2020. Но чиновникам всё божья роса! Потому что необходимо «обеспечить игровой практикой кандидатов в сборную России». Окей, раз это важнее, давайте вообще запретим легионеров. Какая разница, кто будет играть в РПЛ, если нам плевать на результаты в еврокубках, на Евро и ЧМ? Зато хоть деньги в стране останутся.