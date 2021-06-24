Символическая сборная группового этапа Евро-2020. Наша версия

Групповой этап Евро-2020 пролетел так же быстро, как прохладное лето в Москве и Петербурге. Мы узнали 16 команд, которые вышли в плей-офф, так что самое время составить символическую сборную первой части турнира.

Вратарь

Джордан Пикфорд (Англия)



Традиционно одно из самых слабых мест английской команды неожиданно стало сильным и уверенным. Многие сомневались, что Пикфорда вообще стоило выбирать первым номером, однако Саутгейт не прогадал. В прагматичной игре англичан от вратаря требуется две вещи: не косячить в передачах ближнему и не допускать детских ошибок. Всё остальное сделает оборона. В итоге у голкипера «Эвертона» ни одного пропущенного мяча в трёх матчах. Так что парень справляется.

Защитники

Джорджо Кьеллини (Италия)



Итальянский защитник отыграл полный матч с Турцией и 24 минуты против Швейцарии. За это время оборона команды Манчини казалась невероятной. 36-летний футболист не только в полном порядке, но ещё он ментальный лидер команды. Как только его скосила травма, в центре обороны начались эксперименты и не стабильная игра. Но есть предпосылки, что уже к 1/8 финала Джорджо снова будет на поле.



Маттейс де Лигт (Нидерланды)



Этот игрок идеально набивает себе рейтинг во всевозможных аналитических программах за счёт беспечной игры большинства партнёров при обороне. Де Лигт на фоне остальной команды просто монстр – выиграет верх, не возится при начале атак, и без него Нидерландам точно пришлось бы трудно. Особенно против соперников, которые также хороши при атаках, как и сами голландцы.



Джон Стоунз (Англия)



К нему применимы точно такие же характеристики, как и к де Лигту. На этом Евро-2020 он уже поиграл в паре и с Мингзом, и с Магуайром, но только раз Саутгейт его заменил. Удивительно для тренера, который дал сыграть полные три матча только одному полевому игроку. Стоунз в нынешней форме явный лидер обороны. И от его действий во многом будет зависеть проход команды в дальнюю стадию плей-офф.

Полузащитники

Дензел Думфрис (Нидерланды)



Благодаря Евро-2020 мы все узнали, каким крутым может быть фулбэк. 25-летний игрок «ПСВ» закрывает всю бровку в сборной Нидерландов, а в атаке он не менее эффективен, чем в обороне. Яркая техника, игровое мышление – кажется, этот парень надолго не задержится в местном чемпионате.



Н’Голо Канте (Франция)



Миниатюрный француз пока не в лучшей форме. Словно ещё не отошёл от финала Лиги чемпионов, где был одним из ключевых игроков «Челси». Но не надо сомневаться: к плей-офф полузащитник точно будет в полном порядке. Сейчас он просто заблокировал в центре поля нескольких звёзд из Германии и Португалии, а с 1/8 финала наверняка начнёт и забивать.



Кевин Де Брёйне (Бельгия)



Бельгиец после возвращения в состав в игре с Данией делает все голы команды. Травма больше не беспокоит, так что Кевин включился по максимуму. С ним атака разнообразна, а небольшие эксперименты с Данией и Финляндией явно подведут эту команду к пику формы в плей-офф.



Робин Госенс (Германия)



После фееричной игры с Португалией Госенс – суперзвезда. Фулбэка отправляют в самые разные топ-клубы, а его отец рассказывает про то, как парня не взяли работать полицейским. На поле он явно полезнее, чем в участке. Госенс идеально подошёл под тактическую перестройку Лёва и теперь чуть ли не главная теневая звезда команды.

Нападающие

Доменико Берарди (Италия)



Нападающий «Сассуоло» мегаорганично вписался в конструкцию игры Роберто Манчини, сделал «1+1» в трёх матчах и сейчас имеет статус чуть ли не лидера атак команды. Он может обыграть, убежать, но главное, имеет уникальное чувство партнёров. Иммобиле и Инсинье просто кайфуют от игры с парнем, которого до недавнего времени даже не знали.

Адам Салаи (Венгрия)



На его месте мог оказаться и Лукаку, и Роналду, и Бензема. Но эти ребята ещё проявят себя в плей-офф, чтобы мы сделали объективный выбор в чью-то пользу. Пока же пусть это место достанется венгерскому форварду, который изо всех сил тащил команду в плей-офф, говорил мощные речи в раздевалке и точно не был безразличен. А ещё Салаи сделал «1+1» в трёх матчах. Настоящий капитан.



Эмиль Форсберг (Швеция)



Мы чуть видоизменили позицию Форсберга в схеме сборной Швеции, отправив его ближе к атаке, но и в этом сочетании он наверняка забил бы не меньше. У полузащитника 3 гола в 3 матчах и отличался он исключительно на стадионе в Санкт-Петербурге. Швеция больше не окажется там ни при каких раскладах, так что игроку надо искать вдохновение на других аренах. Но он к этому точно готов.