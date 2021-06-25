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Евро-2020, нападающий сборной Испании подвергся угрозам и оскорблениям: Мората, депрессия

«Мне угрожали, я не спал 9 часов». За что нападающего сборной Испании невзлюбили фанаты
Дмитрий Зимин
Альваро Мората
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Пожалуй, самый нелюбимый футболист Испании прямо сейчас.

Критика сборной России после вылета с группового этапа Евро-2020 кажется умилительной по сравнению с тем, как накинулись на Испанию. Команда Луиса Энрике сыграла вничью с Польшей (1:1) во втором туре, не реализовав кучу моментов, осталась на третьем месте в группе, и у многих возникли логичные вопросы – почему звёздам так трудно выйти в плей-офф? Конечно, медиа нужно было найти главного злодея. Выбрали Альваро Морату, которому и без того достаётся от фанов. В какой-то момент он из милого футболиста-мема превратился в одного из самых нелюбимых игроков целой страны. К этому привели бесконечные ошибки при реализации моментов.

— Я провёл 9 часов без сна после матча с Польшей. Получил угрозы, оскорбления в адрес моей семьи. Люди свистят мне, но я стараюсь изо всех сил. Я отдаю свою жизнь за сборную. Если бы мы выиграли со счётом 3:0 в матче со Швецией или Польшей, стадион сделал бы «волну». Всё, что я говорю или не говорю, интерпретируется тем или иным образом. Я хочу, чтобы люди больше доверяли мне, – жаловался Мората в интервью Marca уже после третьего матча со Словакией и единственного победного в группе.

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То, что началось после матча с Польшей – логичное продолжение истории, которая тянется с начала Евро. Морату освистали ещё после первой игры со Швецией, а сценарий оказался похожим – несколько нереализованных моментов и образ негодяя, созданный в соцсетях и прессе. Тогда нападающего ждала первая бессонная ночь на турнире. С одной стороны странно, ведь Альваро не впервые попадает в сложные ситуации – его критиковали во всех клубах, где он играл. Нападающий даже обращался к психологу и говорил, как важно для него быть устойчивым к критике. Но, видимо, одно дело, когда тебя критикуют болельщики клуба, совсем другое – целая страна. И с этим справиться гораздо труднее.

Перед игрой с поляками нападающий снова рассуждал на тему психологической устойчивости.

– Психология – очень важная часть любой профессии, не только футбола. Тем не менее тревоге и депрессии не уделяют того внимания, которого они заслуживают. Я призываю людей, страдающих от этого, обращаться к специалистам для лечения. Нападающий живёт голами – это наша работа. В прошлой игре я очень устал, но я хорошо понимал партнеров на поле, однако в конечном счете остаются лишь голы, – говорил он.

Кстати, во втором туре с Польшей Мората забил единственный гол Испании в матче. Он стал для него 20-м в 42 играх за сборную. В XXI веке из испанцев быстрее эту отметку пробивали только Давид Вилья (за 38 матчей) и Фернандо Морьентес (28). Именно на этом акцентирует внимание тот же Энрике, когда его призывают попробовать в нападении кого угодно, но не нынешнего форварда.

– Я хочу, чтобы Альваро почувствовал поддержку. Если вы посмотрите на мир, единственный нападающий, забивший больше голов за 40 игр за сборную, – это Гарри Кейн. Все остальные – такие мировые звезды, как Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Роберт Левандовски, Ромелу Лукаку, Гарет Бэйл – забили меньше, чем Мората в своих 40 играх. Так что мы не просто дарим ему выход на поле. У нас есть статистика, а также я вижу, как он выкладывается на тренировках, делая то, что нам нужно – как в атаке, так и в защите, – сказал главный тренер на одной из пресс-конференций.

В игре третьего тура против Словакии, когда испанцы отгрузили сопернику пять штук, Мората умудрился не засветить свою фамилию на табло. Хотя ему предоставили мегашанс – пробить пенальти. Вратарь словаков вытащил, а от жёсткой критики игрока спасла победа команды и выход в плей-офф. Но в этот раз и он сам нашёл достойный аргумент, чтобы отбиться. Заявил, что его поддержали испанские легенды.

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– Я очень горжусь тем, что получил право пробить пенальти. Касильяс, Рауль, Рейна и многие другие посоветовали мне не придавать значения критике, – цитирует Marca Морату.

Вероятно, ему всё-таки удалось выспаться после Словакии. Возможно, за две недели действительно натренировал умение абстрагироваться от критики.

Впереди у Испании матч 1/8 финала с Хорватией. И Мората, скорее всего, выйдет в старте. Пока его постоянные посылы о поддержке не всегда доходят болельщиков. Хотя в соцсетях градус ненависти спал. Но в случае вылета сборной он наверняка поднимется снова. А за этим последуют новые бессонные ночи.

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