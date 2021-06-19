«Ты или на обложке, или в дерьме». Испанского игрока освистали свои же фанаты

Альваро Мората упустил шанс вывести свою сборную вперёд в матче со Швецией, за что его освистал весь домашний стадион — психологически для игрока это очень непростой момент, тем более что раньше он с таким уже сталкивался. Пришлось даже обращаться за помощью к психологу.

«Ты начинаешь сводить себя с ума, — рассказывал он о периоде, когда 100 дней не забивал в «Ювентусе». — В голове постоянно возникает мысль: «Мне нужно забить, мне нужно забить». Чем больше думаешь, тем труднее становится. Голы приходят, когда ты играешь с улыбкой и не слишком много думаешь. А я могу чрезмерно анализировать, много, может быть, даже слишком много думать об упущенных шансах».

В «Челси» болельщики тоже особо его не жаловали, потому что нападающий не оправдывал вложенных в него средств. Мората регулярно рассказывал, что ходит к психологу, чтобы справиться с давлением, которое на него оказывали трибуны и он сам: футболист знал, что он плох, что с ним что-то не так, что ему тяжело справляться с эмоциями. На неудачи на поле сильно влияли проблемы в жизни за пределами стадиона: в автокатастрофе погиб близкий друг, потом он получил тяжёлую травму спины, а ещё и жена тяжело переносила беременность.

Товарищи по команде оказывали ему всяческую поддержку, но этого было мало — на тренировках в Кобхэме его чаще видели грустным и несобранным, чем с улыбкой. «Это был период, когда меня не устраивало всё вокруг. Если я промахивался, то потому, что поле мокрое. Так нельзя», — рассказывал он.



После рождения детей Мората заявил жене, что хочет уйти из «Челси»:

«Я объяснил ей, что мне нужно найти клуб, где не будет такого давления. Но она засмеялась и ответила, чтобы я не нёс чушь». Вместо того, чтобы думать об уходе и искать новый клуб, жена посоветовала ему обратиться к психологу.

«Я не хотел ни играть, ни тренироваться, мне действительно нужна была помощь», — признался Мората в интервью АВС. Сначала идти к специалисту показалось ему чем-то постыдным, но потом он всё же набрался сил и сделал шаг навстречу работе над своей головой. Оказалось, что проблема была не в окружающих или несчастливых событиях, а в нём самом.

«Раньше я тренировал тело, теперь тренирую и голову, — говорил он тогда. — У каждого бывает период, когда он не забивает. Но сейчас, с современными технологиями, нельзя не знать, что о тебе пишут. Потому что всё равно увидишь, хочешь того или нет. Критики очень много, это давит, заставляет переживать ещё сильнее. Нужно уметь этому сопротивляться».



Позже Мората признался: если бы в первый год в «Челси» он ходил к психологу, его дела в Лондоне шли бы значительно лучше. Испанец тогда был близок к депрессии, которая, по его словам, «такая же травма, как и перелом лодыжки».



Люди, которые близко его знают, рассказывали The Athletic, что Морату сильно сбивается с пути, если в его жизни что-то где-то ломается. «Вот почему он никогда не играл в одном клубе больше двух сезонов», — заключил источник издания.

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В этом сезоне в «Ювентусе» Мората всё же смог психологически себя собрать и выдал лучший отрезок в своей карьере: 20 голов, 12 ассистов — и всё это в 44 играх. К сборной он подошёл в хорошей эмоциональной форме, но в товарищеском матче со сборной Португалии нападающий упустил ряд моментов, после чего испанские болельщики затянули на весь стадион: «Мора, ты очень плох». Журналисты тут же забеспокоились о его психологическом состоянии и спросили, как он себя чувствует.

«Пять или шесть лет назад я бы сходил с ума от такого, но теперь я не позволяю подобному меня беспокоить, — сказал он испанской газете AS. — Жаль, что наша работа устроена так, что ты всегда находишься в паре сантиметров между тем, чтобы оказаться на обложке или в дерьме».



И эту грань Мората отчётливо ощутил, когда после ужасного промаха в матче со Швецией весь стадион в Севилье начал ему свистеть, а наутро после матча местные газеты поместили его на обложку — с осуждающими заголовками рядом с его фото.



Испанские СМИ начали недоумевать: почему Луис Энрике сделал ставку на Мору, а не на Жерара Морено, который за меньшее количество минут на поле в последних матчах забил столько же, сколько и Альваро?

Фото: mundodeportivo.com

Луис Энрике на предматчевой пресс-конференции объяснил, что доверяет Морате и его выбор подкрепляется статистикой. Он даже принёс с собой листы бумаги с данными, чтобы точнее аргументировать свои высказывания:

«Я хочу, чтобы Альваро почувствовал поддержку. Если вы посмотрите на статистику, то после 41 матча только один игрок в истории забил больше, чем он, — Давид Вилья, лучший бомбардир всех времён. Такие легенды, как Рауль или Фернандо Торрес, забили меньше, чем Мората после такого количества игр. Если вы посмотрите на мир, единственный нападающий, забивший больше голов за 40 игр за сборную, — это Гарри Кейн. Все остальные — такие мировые звезды, как Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Роберт Левандовски, Ромелу Лукаку, Гарет Бэйл — забили меньше, чем Мората в своих 40 играх. Так что мы не просто дарим ему выход на поле. У нас есть статистика, а также я вижу, как он выкладывается на тренировках, делая то, что нам нужно — как в атаке, так и в защите».

Морату поддерживают и его товарищи по команде. «Ни у кого не должно быть никаких сомнений в возможностях такого форварда, как Альваро, — сказал Эмерик Лапорт после матча со Швецией. — Может, на следующий день он сделает хет-трик и заткнёт их всех».

«Мората — важный игрок для нас, — объяснил Маркос Льоренте. — Ему не повезло, но всё будет. Я прошу фанатов поддержать нас и помочь нам, а не свистеть».



Сам Мората сказал, что не мог уснуть после матча со Швецией, но ситуацию со свистом воспринял нормально:

«Я не могу нравиться всем. Нужно уважать критику, но мало слушать — надо работать. Я стану выкладываться на 200% каждый раз, когда буду играть за сборную Испании. Мнение людей не поменяет моего настроения. Если я забью, то буду счастлив за тех, кто всегда со мной. Но у меня всё отлично».



Видимо, психолог всё же помог.