Групповой турнир ещё не закончился, а в Испании уже требуют отставки тренера.

«Вам не стыдно нести такую чушь?!» Одного из фаворитов Евро уничтожают на родине

Сборная Испании второй раз подряд сыграла вничью на Евро. На этот раз команда Луиса Энрике не смогла обыграть Польшу с Робертом Левандовским. Испанские болельщики предсказуемо обрушились с критикой в адрес главного тренера в соцсетях, а наиболее радикально настроенные инчас уже гонят тренера в отставку.

Почему фанаты настолько недовольны главным тренером сборной Испании?

Сам Энрике после матча заявил, что от своей команды ожидал большего превосходства.

«Мне очень хочется поскорее пересмотреть матч и всё проанализировать. Ощущения не лучшие. Возможно, мы превосходили соперника, но этого недостаточно для победы.

Мне понравилась Польша, ей удалось создать много моментов. Мы слишком сильно старались победить, но не создавали явных моментов. И жаль, что не удалось реализовать пенальти в ключевой момент.

Я ожидал большего превосходства от нас, но мы его не добились. Мы хотели победить, но даже ничьей в этом матче может хватить, если мы выиграем в последнем туре. Тогда мы даже можем стать первыми. Никто не говорил, что будет легко», — сказал Энрике.

Выступление Энрике только распалило болельщиков сборной Испании.

«Долой Луиса Энрике! Тренер сборной не может быть антимадридистом, ставить капитаном Альбу и предлагать такую плохую игру. И он должен сказать своим игрокам, что если они бьют по воротам, то делают это для бога!»

«О том, что Словакия победит нас, знают даже в Пекине! Эта команда посредственная, а тренер ищет оправдания на поле! Какой позор!»

Один из пользователей «Твиттера» попросил Энрике остаться дома в Испании и уступить место другому тренеру.

«Вам лучше остаться дома и уступить место менее напористому и более объективному тренеру».

«Оставайся лучше дома».

«Я согласен. Отношение игроков хорошее. Проблема команды заключается в тренере».

Испанцев теперь отправляют домой.

«Позор селекции, в среду домой!!!»

«Им нужно выиграть следующую игру или можно говорить Евро до свидания».

Отдельным объектом критики стал нападающий Альваро Мората, который по ходу матча запорол несколько хороших моментов и неудачно сыграл на добивании после нереализованного пенальти Жераром Морено.

«Мората, что с тобой не так?»

«Люди, которые говорят про отличную игру Мораты. Вам не стыдно нести такую чушь после двух нереализованных им моментов?»

В последний раз Испания начинала чемпионат Европы с двух матчей без побед в 1996 году. Однако тогда она победила в третьей игре и сумела выйти в плей-офф, где сразу же уступила Англии по пенальти. Теперь команде Луиса Энрике для выхода из группы необходимо обыграть сборную Словакии.