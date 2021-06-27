Евро-2020. День пятнадцатый. Первый суперматч в плей-офф — и последний для чемпиона?

Второй день плей-офф и пятнадцатый игровой день на чемпионате Европы 2020 года. Вчера были сыграны первые матчи 1/8 финала Уэльс – Дания (0:4) и Италия – Австрия (2:1), а сегодня нас ждёт встреча Нидерландов с Чехией и суперматч Бельгия – Португалия.

Квинси Промес против Алекса Крала

Матч Нидерланды – Чехия интересен с той точки зрения, что в обеих сборных есть игроки из Российской Премьер-Лиги, причём оба — из «Спартака» (Промес и Крал). Независимо от результата матча один из игроков приедет на предсезонный сбор красно-белых позже. Голландцы провели отличный групповой этап, в котором одержали три победы. Команда Франка де Бура соскучилась по раунду плей-офф, ведь последний раз она там играла в 2014 году, на чемпионате мира в Бразилии. Сборной Нидерландов вряд ли удастся выиграть Евро-2020, но попасть в число лучших четырёх команд им вполне по силам.

Что касается сборной Чехии, то она вышла со второго места в группе, одолев Шотландию (2:0) и сыграв вничью с Хорватией (1:1). У чехов есть преимущество в личных встречах с голландцами. В 2014 и 2015 году чешская команда дважды обыгрывала сборную Нидерландов (2:1 и 3:2).

Победитель этой пары выходит на победителя противостояния Уэльс – Дания. Матч четвертьфинала состоится 3 июля в Баку.

Португалия готовится защищать звание чемпиона Европы

Бельгия в отличие от Португалии без всяких проблем вышла из группы с первого места, набрав максимальное количество очков. Талантливой сборной пора что-то выиграть, поэтому поражение от парней Фернанду Сантуша будет считаться провалом. Бельгийцы наравне с французами являются фаворитами Евро-2020. В 2016 году «красные дьяволы» закончили турнир на стадии четвертьфинала, а два года спустя взяли бронзу на чемпионате мира в России.

По ходу матча с Францией команда Фернанду Сантуша занимала четвёртое место, но так как футбол играют 90 минут, финишировали третьими и прошли в плей-офф. Роналду забил пять голов на групповом этапе Евро-2020 и теперь должен приложить все усилия, чтобы помочь Португалии пройти дальше и защитить звание чемпиона Европы. Что касается личных встреч, то здесь превосходство у Португалии. За командой Сантуша победа в товарищеском матче 2016 года (2:1) и ничья в 2018-м (0:0).

Победитель этой пары выходит на победителя противостояния Италия – Австрия. Матч четвертьфинала состоится 2 июля в Мюнхене.

Евро-2020. 27 июня. Воскресенье

Расписание матчей пятнадцатого дня

19:00. 1/8 финала. Нидерланды – Чехия (Первый канал)

22:00. 1/8 финала. Бельгия – Португалия (Первый канал)