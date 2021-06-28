Нидерланды нисколько не жалко. Это пародия, а не футбол серьёзной сборной

Многие из нас восторгались нидерландской сборной по итогам группового этапа – команда Франка де Бура уверенно заняла первое место, показывала якобы стильный футбол с обилием агрессивного прессинга и быстрых атак, классно использовала ширину и, в том числе, включения фантастического Думфриса справа. Голландцы лидировали и по количеству голов, и по остроте созданных моментов в таблице xG среди всех участников Евро.

Да, все мы понимали, что группа, в которую попали Нидерланды, вряд ли была показательной с точки зрения определения истинной силы команды. Тем более в некоторых играх (например, против Украины) возникали вопросы по балансу и чёткости оборонительной системы. Но всё же казалось, что первую стадию плей-офф команда де Бура пройдёт.



Хотя бы – первую стадию.

Как «претенденты на титул» вообще хотели строить свои атаки?

Чехия, безусловно, очень крепкая сборная, но ведь и готовиться к ней было относительно несложно. Мы чётко видели в первых трёх матчах её сильные стороны: команда делает ставку на прессинг и не даёт соперникам разыгрывать, смело поднимается вверх, качественно перекрывает центр. Но при этом с точки зрения построения собственной позиционной атаки команда сильно проседает, моменты ей даются тяжело – и лучшим методом рождения остроты является именно давление на соперника с мячом либо у штрафной, либо в среднем блоке.

Что требовалось от Нидерландов? Подготовиться, подстроить хотя бы некоторые нюансы под прессинг и удивить соперника. Я не говорю об отказе от атакующего стиля (мы же понимаем, насколько голландцы влюблены в себя), а имею в виду исключительно чёткий алгоритм выхода из обороны в атаку, насыщение нужных зон, неожиданные нелинейные открывания при розыгрыше, гибкость и так далее. Что мы увидели в итоге? А ничего. Нидерланды вышли играть как получится – и словно удивились, насколько слаженно и агрессивно против них обороняются.



Ниже – карта передач Стекеленбурга во вчерашнем матче. Среди них – 29(!) длинных и только 9 коротких. Любой реакцией вратаря (а партнёры играли на него очень часто) были выносы куда-то в сторону правого фланга, где Думфрис должен всех перепрыгнуть, зацепиться и сбросить. Во втором тайме вышел большой Вегхорст – и игра ещё сильнее упростилась.

Почти в любой ситуации, когда Нидерланды попадали под давление, они использовали длинные передачи.

Доля длинных передач повышалась с каждой минутой, суммарно составила 16%. Индекс PPDA чешской команды – 7,8, что очень приличные цифры. Показатели лишь подчёркивают: прессинг работал.



Что могла бы сделать умная команда с гибким тренером во главе? Полагаю, попытаться изменить структуру, попытаться остудить чужой прессинг или найти более действенный способ его разбить. Ведь если ты разбиваешь высокое давление, ты сразу же убыстряешь атаки и получаешь хорошие возможности. А потом попросту заставляешь соперника опускаться. Так, к примеру, сделала Бельгия во втором тайме против Дании, когда выпустила Де Брёйне и чуть скорректировала схему. Или так делала Англия против той же Чехии, когда создавала большинство в начале атаки и легко продвигала мяч вперёд.



А Нидерланды так и пробегали вплоть до удаления в исходных сочетаниях, используя длинные передачи. Единственным, кто хоть как-то пытался резать чужие линии передачами низом, был Блинд. В остальном опорники прятались от мяча, шли постоянные передачи назад на Стекеленбурга, а трудяга Думфрис насобирал аж 11 верховых единоборств, что стало одним из рекордных показателей в его карьере. Только эффективность борьбы была невысокой – всего 27%.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Чехия – красавцы. Их тоже нужно похвалить

Суммарно Нидерланды нанесли всего 6 ударов (ни одного в створ), набили 0,57 xG. Только 12 из их владений достигли чужой штрафной (6% от общего количества). Два опорника, де Йонг и де Рон, набрали на двоих пять точных передач с продвижением мяча и одну точную передачу в штрафную. И даже до удаления совершенно не было ощущения, что команда де Бура контролирует матч и что она непременно дожмёт (хотя бы потому, что она и не «жала»). Да, возник спонтанный выход один на один Малена, но системного способа создания моментов не прослеживалось.



В таких случаях нужно обязательно похвалить соперника – и давайте это сделаем. Чехи показали отменную физическую подготовку, смелость и агрессию, они здорово вели борьбу. Нижний опорник Голеш, которого сейчас хвалит весь мир, дисциплинированно перекрывал Вейналдума, садился в линию с центральными защитниками. Ширина контролировалась почти всегда — единственная фирменная атака голландцев с использованием разворота на Думфриса состоялась 1-й минуте, далее – тишина.

А потом чехи, получив численное преимущество, без всякого страха повысили уровень агрессии в атаке – и моментально включились. Сразу же начали задействовать ширину одновременными включениями двух крайних защитников, забили со стандарта и уже не выпускали матч из-под контроля.



Но всё-таки я убеждён, что это была в первую очередь плохая игра от Нидерландов. Игра без всякой адаптации к стилю соперника, с медленной реакцией тренера на происходящее и, как следствие, провальным футболом в меньшинстве. Едва сборная, которая вроде бы претендует на стиль и статус «топ», попала в некомфортные условия, сразу же превратилась в хаотичную и примитивную команду.



Поэтому её нисколько и не жалко.