Голландцев снова выбили русские? Карасёв — главный герой матча плей-офф Евро

Сборная Чехии вышла в четвертьфинал Евро-2020, где сыграет 3 июля в Баку со сборной Дании.

Матч Нидерланды – Чехия был нам интересен не только тем, какой футбол покажут игроки двух команд, но и судейскими решениями. Эту встречу 1/8 финала доверили российскому арбитру Сергею Карасёву, которому помогали Игорь Демешко и Максим Гаврилин. 42-летний москвич успешно отработал на матчах группового этапа Италия – Швейцария (3:0) и Германия – Венгрия (2:2), и было приятно, что хоть кто-то не портит имидж России на Евро-2020.

Первый тайм прошёл в целом по плану чехов. Главный тренер Ярослав Шильгавы очень грамотно построил оборону. Сборная Чехия прессинговала оранжевых, когда они начинали атаки от вратаря и при аутах – голландцев разбирали один в один. Ключевую фигуру сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдума (всего 13 касаний мяча до перерыва) сковал цепкий центрхав Томаш Голеш. Команда Франка де Бура чуть больше владела мячом, однако с большим трудом находила свободное пространство, адресатов для передач: нередко приходилось отдавать мяч назад на голкипера Мартена Стекеленбурга. Поначалу, правда, показалось, что заметно нервничает голкипер чехов Томаш Вацлик, который пару раз неудачно сыграл на выходах из ворот. Тем не менее ничего страшного не случилось.

В эти 45 минут сборная Чехии даже перебила соперника – 5:4. Единственный удар в створ нанёс автор трёх голов на турнире Патрик Шик, тогда как голландцы, несмотря на мощную поддержку «оранжевого» стадиона, вообще ни разу не попали в цель! Чехи при атаках сделали акцент на розыгрыш через фланги, куда смещались эпизодически по три-четыре человека. Учитывая, что сборная Нидерландов имела только по одному чистому «крайку», защищаться против такой модели было непросто. Фланговые защитники Павел Кадержабек и Владимир Цоуфал оказались лидерами у чехов по касаниям мяча к перерыву (37 и 36 соответственно).

Что касается Карасёва, то он в первом тайме отработал достаточно спокойно, не совершал очевидных ошибок. Возможно, его ассистенты пару раз не подняли флажок при офсайде. Но если бы моменты заканчивались голами, вмешалась бы система VAR.

А вот в дебюте второго тайма главным действующим лицом стал как раз российский судья. Сначала он показал жёлтую карточку Дензелу Думфрису за попадание локтем в лицо сопернику. Пожалуй, на красную это действительно не тянуло, так как не было сильного акцентированного удара. Зато на 55-й минуте Карасёв удалил Маттейса де Лигта. Формально решение нашего арбитра в данном эпизоде, видимо, посчитают ошибочным, поскольку он показал защитнику голландцев «горчичник» и только после подсказки VAR достал красную карточку. Но на самом деле без повтора судья вряд ли мог разглядеть, что де Лигт умышленно сыграл рукой, не дав состояться выходу один на один. Так сборная Нидерландов осталась вдесятером и потеряла статус фаворита пары.

Де Бур тут же выпустил на поле Квинси Промеса. Хотя, может, стоило поднять со скамейки не спартаковца, а почти двухметрового форварда Ваутера Вегорста, игравшего на групповом этапе. Он бы и за мяч впереди цеплялся, и в обороне при стандартах пригодился, ведь по физическим данным чехи превосходили голландцев. В результате команда Шильгавы забила после подачи со штрафного: Томаш Калас выиграл верх и сделал скидку, а Томаш Голеш пробил головой.

После того, как сборная Нидерландов осталась вдесятером, у неё окончательно пропала и без того не слишком слаженная игра. Промес совершенно не усилил атаку оранжевых. А вот чехи на 80-й минуте сняли все вопросы вторым голом. Какой же сумасшедший рывок совершил Голеш, чтобы выиграть подбор и потом ассистировать Шику! Центрфорвард забил свой четвёртый гол на Евро-2020 мастерским ударом в касание.

Голландцы так и завершили матч без попаданий в створ: во втором тайме они уступили по ударам – 2:7 (в створ – 0:4). Чехи победили абсолютно заслуженно, так что болельщикам в Нидерландах не нужно делать акцент на том, что в поражении их команды виноват «свисток». Тренера де Бура очень много критиковали, и, как видно, не напрасно.