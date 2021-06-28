А ещё люди критикуют Морату, несмотря на победный гол в игре с хорватами.

«Испания, как же я тебя люблю!» Соцсети в эйфории после самого яркого матча Евро-2020

Испанию прорвало в дополнительное время против Хорватии – забил даже Мората, а испанцы прошли в четвертьфинал после победы со счётом 5:3. Самый невероятный матч Евро-2020.

Экспрессивная публика не молчала. Особенно испанская. Особенно в соцсетях, где люди были в эйфории.



Мората наконец забил, но болельщик всё равно поднял плакат «Мората, я тоже не забиваю». Ха!



Пишут, что переполняет гордостью. За то, что испанец. И то, что валенсианиста, то есть болеет за «Валенсию» и персонально за воспитанников Феррана Торреса и Хосе Гайя.

Всё понятно без слов. Этот твит будто бы писал Красава.

С этим твитом учим испанский. Chavales – то есть «наши парни».

Моратой, кстати, довольны не все. Говорят, что ему нужно ещё десять попыток, чтобы забить.

Есть и признания. Испанка Тереса почему-то всегда болела за Германию, но сегодня волнуется за родных испанцев.

«Испания, как же я тебя люблю», – и ещё миллион твитов примерно с таким же посылом.

Испания ликует!



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