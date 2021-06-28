«Испания, как же я тебя люблю!» Соцсети в эйфории после самого яркого матча Евро-2020

Испанию прорвало в дополнительное время против Хорватии – забил даже Мората, а испанцы прошли в четвертьфинал после победы со счётом 5:3. Самый невероятный матч Евро-2020.
Экспрессивная публика не молчала. Особенно испанская. Особенно в соцсетях, где люди были в эйфории.
Мората наконец забил, но болельщик всё равно поднял плакат «Мората, я тоже не забиваю». Ха!
Пишут, что переполняет гордостью. За то, что испанец. И то, что валенсианиста, то есть болеет за «Валенсию» и персонально за воспитанников Феррана Торреса и Хосе Гайя.
Всё понятно без слов. Этот твит будто бы писал Красава.
С этим твитом учим испанский. Chavales – то есть «наши парни».
Моратой, кстати, довольны не все. Говорят, что ему нужно ещё десять попыток, чтобы забить.
Есть и признания. Испанка Тереса почему-то всегда болела за Германию, но сегодня волнуется за родных испанцев.
«Испания, как же я тебя люблю», – и ещё миллион твитов примерно с таким же посылом.
Испания ликует!
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