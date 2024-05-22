Сборная Шотландии объявила расширенный состав на Евро-2024

Пресс-служба сборной Шотландии в социальной сети X (ранее Twitter) объявила состав национальной команды на чемпионат Европы — 2024.

Фото: Сборная Шотландии в соцсетях

Вратари: Зандер Кларк, Крейг Гордон, Агнус Ганн, Лиам Келли.

Защитники: Лиам Купер, Грант Хэнли, Джек Хендри, Скотт Маккенна, Росс Маккрори, Райан Портеус, Энтони Ралстон, Эндрю Робертсон, Джон Суттар, Грег Тейлор, Киран Тирни.

Полузащитники: Стюарт Армстронг, Райан Кристи, Билли Гилмор, Райан Джек, Джон Макгинн, Каллум Макгрегор, Скотт Мактоминей.

Нападающие: Че Адамс, Бен Доак, Линдон Дайкс, Джеймс Форрест, Лоуренс Шенкленд.

Напомним, свой путь на Евро-2024 сборная Шотландии под руководством Стива Кларка начнёт в группе A. Соперниками шотландцев на групповом этапе станут национальные команды Германии, Венгрии и Швейцарии.