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Состав сборной Шотландии по футболу на Евро-2024: список игроков

Сборная Шотландии объявила расширенный состав на Евро-2024
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Пресс-служба сборной Шотландии в социальной сети X (ранее Twitter) объявила состав национальной команды на чемпионат Европы — 2024.

Фото: Сборная Шотландии в соцсетях

Вратари: Зандер Кларк, Крейг Гордон, Агнус Ганн, Лиам Келли.

Защитники: Лиам Купер, Грант Хэнли, Джек Хендри, Скотт Маккенна, Росс Маккрори, Райан Портеус, Энтони Ралстон, Эндрю Робертсон, Джон Суттар, Грег Тейлор, Киран Тирни.

Полузащитники: Стюарт Армстронг, Райан Кристи, Билли Гилмор, Райан Джек, Джон Макгинн, Каллум Макгрегор, Скотт Мактоминей.

Нападающие: Че Адамс, Бен Доак, Линдон Дайкс, Джеймс Форрест, Лоуренс Шенкленд.

Напомним, свой путь на Евро-2024 сборная Шотландии под руководством Стива Кларка начнёт в группе A. Соперниками шотландцев на групповом этапе станут национальные команды Германии, Венгрии и Швейцарии.

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