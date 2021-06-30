Отставка Черчесова логична, но она ничего не изменит. В России нет тренеров для сборной

Пока продолжается Евро, в России ждут развязки ситуации с будущим Станислава Черчесова. Обсуждения продолжаются, а вероятность отставки нынешнего тренерского штаба действительно существует. 30 июня Техком РФС подведёт итоги Евро на заседании, после чего может рекомендовать исполкому уволить тренера. Уход Черчесова и штаба представляется логичным. Сборная на турнире провалилась, тогда как Чехия, Швейцария, Украина и другие команды показывают, что со всеми можно играть и добиваться результата. Отставка Черчесова точно исправит одно — уберёт токсичность вокруг сборной. Её действительно станет меньше. Возможно, в команду действительно поверят. Но правда в том, что уход Черчесова ничего не изменит, если сборную снова возглавит отечественный специалист.

На мой взгляд, сейчас в России просто нет тренера для национальной команды, который был бы сильнее его. Ни один российский специалист не сделает сборную лучше. Тренеры у нас довольно средние, а локальные успехи на уровне РПЛ точно не повышают их уровень до уровня чемпионатов мира и Европы.

Семак? Сергей Богданович показывает, что его мастерства хватает, чтобы с лучшим составом выигрывать слабый чемпионат. Но в Лиге чемпионов уже какой год придумать ничего не может. То есть он не умеет нивелировать разницу в классе, что очень нужно в случае с нашей сборной. Тот же Черчесов это умеет лучше.

Бердыев? В моём представлении он уже вряд ли вернётся на серьёзный уровень работы. Человек давно не тренирует, потерял весь штаб. К тому же если Черчесова критикуют за неяркий и оборонительный футбол, то от Бердыева все взвоют окончательно.

Карпин? Валерий Георгиевич сам сказал, что не хочет в сборную. Да и его «Ростов» всё никак не может перескочить на ступеньку выше и постоянно проваливает весну.

Слуцкий? У него всё хорошо в «Рубине», который при всей крутости результата тоже не показывает искромётный футбол. А работу Леонида Викторовича в сборной мы уже наблюдали — Евро-2016 ещё памятен.

На этом, по сути, кандидаты заканчиваются. Да, можно поговорить о Федотове, но этот вариант — вообще кот в мешке. Обо всех остальных отечественных специалистах и вовсе говорить нет смысла. Вот мы и приходим к тому, что в России варианта на смену Черчесову нет. Любой наш тренер точно не сделает лучше, а с учётом того, что нас ждут матчи отбора на чемпионат мира, может сделать только хуже. Получается, если у РФС нет варианта с иностранным специалистом, то и трогать Черчесова нет смысла. У него всё ещё отличный контакт с командой. Игроки не устали от тренера. Да и для РФС это выгодно — в случае провала с отбором на чемпионат мира Черчесова сделают крайним, и о проблемах нашего футбола все снова благополучно забудут.

Но у РФС есть вариант сделать верный ход и растрясти обстановку. Нам снова нужно возвращаться к иностранному специалисту, как это было в 2006 году, когда через сборную прошли буквально все отечественные тренеры. Сборной нужен человек со свежим взглядом, независимый авторитет. Тем более вариантов масса: Лёв покидает сборную Германии, есть вариант Владимира Петковича из сборной Швейцарии, наверняка уйдёт из сборной Франции Дидье Дешам. В общем, выбирать есть из кого. Сборную сейчас спасёт только иностранец. Он вдохнёт новую жизнь и даст повод снова поверить в светлое будущее. А если нет, то и убирать Черчесова нет смысла.