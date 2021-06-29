Топ-тренеры России разносят лимит. Без него сборной будет лучше?

Стоит сборной России или клубам РПЛ мощно провалиться, как мы тут же вспоминаем лимит. Новую дискуссию задал Леонид Слуцкий. Пару дней назад главный тренер «Рубина» выступил на бизнес-конференции в Казани и, отвечая на вопрос о больших зарплатах в футболе, заявил: «Многие обвиняют футболистов в сытой жизни, однако её им создали. Уберите лимит на легионеров, и все российские спортсмены будут получать на уровне зарубежных. Мы сами выдумываем правила, играем по ним, а потом разочаровываемся».

После слова Леонида запостил в «сториз» Сергей Семак – тоже давний противник лимита. По его мнению, именно в этом главная беда, мешающая прогрессу. Тренер разносит правило после каждой неудачи в еврокубках, тем самым провоцируя хейт. Но посмотрите на слова почти любого главного тренера команды РПЛ, которая за что-то борется (уберём из списка залётных иностранцев). В этом вопросе они едины: Карпин, Гончаренко и остальные последовательно просят отменить или хотя бы ослабить ограничения на легионеров.



Около четырёх лет назад клубы договорились с РФС о более-менее приемлемом варианте – 10 легионеров в заявке, 15 россиян, а оставшиеся места отдавались под молодых игроков. Однако совещание у Владимира Путина с участием бывшего президента «Зенита» Сергея Фурсенко всё изменило. Главе государства сообщили, что за команду из его родного города в Лиге Европы играло слишком много иностранцев. И понеслось. Чёткий сигнал о жестких ограничениях спровоцировал ужесточение лимита – 8 легионеров в заявке. Результаты российских клубов в еврокубках после этого известны.



Государственные деятели до недавнего времени имели мощный аргумент в пользу этого странного явления: посмотрите на сборную России на чемпионате мира. Был бы четвертьфинал без лимита? А ещё давайте дождёмся чемпионата Европы, там тоже покажем результат. Не показали. И что делать теперь?

Здесь важна позиция не только главных тренеров и руководства РФС, но и Минспорта. В начале года Александр Дюков на пресс-конференции сообщил: «Я сам являюсь противником лимита, но мы должны быть реалистами. Зная отношение Минспорта к этому вопросу, предположить согласование с ним отмены просто невозможно. В данный момент мы, к сожалению, не можем обойтись без лимита. Надеюсь, что через некоторое время мы к этому придём, но это займёт какое-то время». Общий посыл чуть глубже – деньги государства не могут уходить в карманы одним легионерам. Его поддержал и Станислав Черчесов. Когда нужно, главный тренер может быть максимально корректным.



Сейчас появился повод вновь вернуться к поиску компромиссов. В вылете сборной России можно сколько угодно обвинять Черчесова, но без структурных изменений ничего не добиться. Можем подписать ещё десять договоров о сотрудничестве с европейскими ассоциациями, но практической пользы от этого нет.

Если мы безуспешно пробовали сделать российский футбол великим с ограничениями, то почему бы не попробовать сделать это без них?



Слово за Минспортом и первыми лицами государства. Без их одобрения идея точно не пройдёт.