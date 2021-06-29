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Чемпионат Европы по футболу: кто сильнее — Украина или Россия, мнения, Сёмин, Гамула

«Украина не сильнее России». Эксперты сравнивают две сборные на Евро
Арина Лаврова
Украина не сильнее России
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Мнения разделились. Слушаем Сёмина, Мостового и других специалистов.

Украина играет сегодня со Швецией в Глазго в 1/8 финала чемпионата Европы, тогда как Россия не вышла из группы. Но сравнения сборных не прекращаются. Так кто же всё-таки сильнее? Разбираемся вместе с экспертами «Чемпионата».

Игорь Гамула считает, что сложно понять, кто сильнее — Россия или Украина, ведь для этого им нужно сыграть друг с другом:

— Украинцам терять нечего на этом Евро. Они уже герои, сегодня могут разозлиться и пройти дальше. Из нашей группы и Бельгия, и Дания играют в плей-офф. Это же о чём-то говорит. Мы всё ругаем нашу сборную, но она тоже свои три очка набрала. Если бы больше повезло, то и с тремя очками прошли бы дальше. Сильнее ли Украина нашей сборной? Надо подумать. А что, Франция слабее Швейцарии? Это футбол. Когда сыграют между собой, тогда и узнаем. У Украины больше футболистов играют в Европе. Но, несмотря на это, футболисты примерно одного класса.

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Александр Мостовой не понимает, в чём Украина может быть сильнее России, ведь обе команды ничем особым не отличились:

— Конечно, Украина не сильнее нашей сборной. Чем она сильнее-то? Россия вылетела с тремя очками, а украинцы идут дальше. Что теперь делать, формат такой. Неправильно сравнивать эти команды, они ничем не отличились. Не знаю, у кого было бы больше шансов в плей-офф, если бы обе сборные прошли дальше. И там, и там есть хорошие игроки. Но Украина всё ещё играет, а наши уже давно по телевизору турнир смотрят. Если сегодня Украина выиграет, тогда можно будет говорить о том, что они лучше, потому что шведы очень крепкие. А если не выиграет, тогда зачем сравнивать? У них тоже три очка, но на несколько дней больше продержались на Евро.

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили рекомендует подождать конца турнира — если Украина войдёт в четвёрку, то можно и восхититься командой Шевченко:

— Кто войдёт в тройку или победит на Евро, тот и сильнее. А сейчас как сравнивать? Мы вылетели, и это уже говорит о том, что сборная России слабее Украины. Украинцам повезло в группе — они вышли. А сборная России сама виновата в том, что удача была не на нашей стороне. Надо подождать конца турнира. Если Украина войдёт в четвёрку, то будем рукоплескать этой команде во главе с Шевченко. Сравнивать можно только в конце чемпионата, но мы проиграли, значит, слабее.

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Динияр Билялетдинов полагает, что у нашей сборной шансов против Швеции попросту не было бы:

— Украина вышла из группы, а это значит, что в игровом плане дела у них обстоят лучше. У обеих команд было по три очка, но куда деваться от жеребьёвки? И нам, и им достались сильные соперники в группе. Украина проиграла в фееричном матче голландцам, а потом Нидерланды без шансов уступили чехам. Тут очень трудно предугадать. Если представить сборную России на месте украинцев, то, учитывая, как мы играли в группе, у наших не было бы шансов против шведов.

Юрий Сёмин в интервью RT признался, что сравнить сборные России и Украины можно, только когда они сыграют между собой:

— Сильнее ли сборная Украины, чем сборная России? Не хочу сравнивать. Мы сможем сделать это тогда, когда они сойдутся на футбольном поле. Пока можно говорить только о том, что Украина при стечении определённых обстоятельств с тремя очками вышла из группы, а Россия с таким же количеством баллов — нет. С другой стороны, в спорте всегда всё определяет результат. У соседей результат есть. А победа над Швецией станет достаточно серьёзным достижением. Физически они оказались более подготовленными к чемпионату.

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Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко признаётся — Украина сильнее и надо говорить об этом честно:

— Сборная Украины сильнее сборной России. У нас команда разобранных элементов. Если мы представим команду как часы, где все шестерёнки попадают одна в другую, маятник двигается, то у нас всё разобрано. У нас есть шестерёнки неплохие, но они не взаимодействуют друг с другом. Именно из-за этого нет движения аппарата. У нас нет и рисунка игры в атаке и обороне, никаких атакующих действий, кроме как «грузи на Дзюбу».

Если мы перейдём к сухой статистике: Головин играет в топовом клубе, а Миранчук лавку полирует в «Аталанте» в основном. В Украине один Зинченко перевешивает всех наших легионеров, он чемпион чемпионов в «Манчестер Сити». Плюс у них есть Ярмоленко и Малиновский. К тому же мало играет Цыганков, который отлично себя проявляет в киевском «Динамо». Украина на сегодняшний день сильнее, чего тут душой кривить. Надо об этом говорить честно.

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