Слетал к жене и совершил главный сейв в жизни. Кто выбросил с Евро чемпионов мира

Последние две недели в жизни голкипера сборной Швейцарии Яна Зоммера получились насыщенными: 16 июня у него родилась дочь, 21 июня его команда вышла в плей-офф, а 28-го он затащил в серии пенальти в матче с французами, сделав, пожалуй, один из важнейших сейвов в жизни.



В 2018-м Зоммер рассказывал, что ему надоело слышать вопрос от журналистов, когда наконец Швейцария выйдет в 1/4 финала Евро или чемпионата мира. «Даже если это наша цель, для Швейцарии выход в групповой этап три раза подряд не следует воспринимать как должное. Мы всегда должны помнить об этом», — отвечал он.



Наконец-то его перестанут доставать этим вопросом.

Зоммер улетел к жене посреди Евро. Думали, что не успеет вернуться к матчу с Турцией, а он приехал и потащил

После разгрома от Италии 16 июня Зоммер сел на самолёт в Кёльн: его жена родила вторую дочку.



«Конечно, хотелось, чтобы я приехал вовремя — к родам. Но моя жена — очень сильная женщина, которая последние несколько недель была одна. Очень ею горжусь», — говорил он.

Ян провёл целый день с семьёй, и швейцарская ассоциация предполагала, что вратарь не вернётся к матчу с Турцией. Но Зоммер приехал утром 18 июня — даже не пропустил ни одной тренировки, потому что после игры с Италией команда получила выходной.



По его словам, короткая поездка положительно на него повлияла: «Я вернулся в Рим с совершенно иным, позитивным настроением. Эйфория преобладает! Нужно всегда жить настоящим моментом, даже если это не всегда легко. Моя жена имеет такое же право на моё внимание, как и команда». Зоммер пропустил от Турции, но всего один мяч — и сделал много классных сейвов, а на следующий день сборная Швейцарии официально оформила выход в плей-офф с третьего места.

Голкипер Швейцарии дико озабочен своим телом. Даже тренирует глаза

«Сегодня я спокойнее и лучше справляюсь с давлением. И это окупается тем, что теперь мой образ жизни стал более профессиональным, чем раньше, — говорил Зоммер в 2018-м. — Я очень хорошо осведомлён, что ем, забочусь о своём теле, и меня поддерживает остеопат. Я просто пытаюсь извлечь из своего тела всё, что могу».

Вратарь фанатеет от силовых тренировок, ежедневно занимается гимнастикой и работает над сознанием — в его программе занятий присутствуют йога и медитация. Зоммер даже использует специальное приложение для повышения концентрации, координации и осознанности. Но это ещё не всё: швейцарский вратарь тренирует глаза при помощи специальных стробоскопических очков. Работают они так: мерцание света через короткие, но частые промежутки времени обеспечивает «замедленное» изображение происходящего. То есть мяч, будь то футбольный или бейсбольный, круглый или овальный, большой или маленький, движется «рывками», из-за чего наш мозг учится лучше его воспринимать и уже после небольшой тренировки начинает быстрее реагировать на изображения. Иначе говоря, это значительно улучшает зрительно-моторную координацию.

Зоммер обожает готовить. У него был свой кулинарный блог

В свободное от тренировок время вратарь любит две вещи: музыку и готовку (какое-то время у него даже был свой кулинарный блог, но сейчас сайт почему-то не работает). Зоммер берёт частные уроки игры на гитаре и пения: говорит, что «музыка его уравновешивает и объединяет с другими людьми, которые расширяют кругозор».

Над последним он активно работает, а чтобы важные моменты не ускользали из жизни, всегда носит с собой небольшую камеру: «Я делаю снимки, чтобы запечатлеть воспоминания, которые иначе могли бы потеряться в нашей быстро меняющейся повседневной жизни».

Но на этом Евро ему вряд ли нужна его маленькая камера — такое не забывается.