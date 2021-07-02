Слетал к жене и совершил главный сейв в жизни. Кто выбросил с Евро чемпионов мира

Последние две недели в жизни голкипера сборной Швейцарии Яна Зоммера получились насыщенными: 16 июня у него родилась дочь, 21 июня его команда вышла в плей-офф, а 28-го он затащил в серии пенальти в матче с французами, сделав, пожалуй, один из важнейших сейвов в жизни.
В 2018-м Зоммер рассказывал, что ему надоело слышать вопрос от журналистов, когда наконец Швейцария выйдет в 1/4 финала Евро или чемпионата мира. «Даже если это наша цель, для Швейцарии выход в групповой этап три раза подряд не следует воспринимать как должное. Мы всегда должны помнить об этом», — отвечал он.
Наконец-то его перестанут доставать этим вопросом.
Зоммер улетел к жене посреди Евро. Думали, что не успеет вернуться к матчу с Турцией, а он приехал и потащил
После разгрома от Италии 16 июня Зоммер сел на самолёт в Кёльн: его жена родила вторую дочку.
«Конечно, хотелось, чтобы я приехал вовремя — к родам. Но моя жена — очень сильная женщина, которая последние несколько недель была одна. Очень ею горжусь», — говорил он.
Ян провёл целый день с семьёй, и швейцарская ассоциация предполагала, что вратарь не вернётся к матчу с Турцией. Но Зоммер приехал утром 18 июня — даже не пропустил ни одной тренировки, потому что после игры с Италией команда получила выходной.
По его словам, короткая поездка положительно на него повлияла: «Я вернулся в Рим с совершенно иным, позитивным настроением. Эйфория преобладает! Нужно всегда жить настоящим моментом, даже если это не всегда легко. Моя жена имеет такое же право на моё внимание, как и команда». Зоммер пропустил от Турции, но всего один мяч — и сделал много классных сейвов, а на следующий день сборная Швейцарии официально оформила выход в плей-офф с третьего места.
Голкипер Швейцарии дико озабочен своим телом. Даже тренирует глаза
«Сегодня я спокойнее и лучше справляюсь с давлением. И это окупается тем, что теперь мой образ жизни стал более профессиональным, чем раньше, — говорил Зоммер в 2018-м. — Я очень хорошо осведомлён, что ем, забочусь о своём теле, и меня поддерживает остеопат. Я просто пытаюсь извлечь из своего тела всё, что могу».
Вратарь фанатеет от силовых тренировок, ежедневно занимается гимнастикой и работает над сознанием — в его программе занятий присутствуют йога и медитация. Зоммер даже использует специальное приложение для повышения концентрации, координации и осознанности. Но это ещё не всё: швейцарский вратарь тренирует глаза при помощи специальных стробоскопических очков. Работают они так: мерцание света через короткие, но частые промежутки времени обеспечивает «замедленное» изображение происходящего. То есть мяч, будь то футбольный или бейсбольный, круглый или овальный, большой или маленький, движется «рывками», из-за чего наш мозг учится лучше его воспринимать и уже после небольшой тренировки начинает быстрее реагировать на изображения. Иначе говоря, это значительно улучшает зрительно-моторную координацию.
Зоммер обожает готовить. У него был свой кулинарный блог
В свободное от тренировок время вратарь любит две вещи: музыку и готовку (какое-то время у него даже был свой кулинарный блог, но сейчас сайт почему-то не работает). Зоммер берёт частные уроки игры на гитаре и пения: говорит, что «музыка его уравновешивает и объединяет с другими людьми, которые расширяют кругозор».
Над последним он активно работает, а чтобы важные моменты не ускользали из жизни, всегда носит с собой небольшую камеру: «Я делаю снимки, чтобы запечатлеть воспоминания, которые иначе могли бы потеряться в нашей быстро меняющейся повседневной жизни».
Но на этом Евро ему вряд ли нужна его маленькая камера — такое не забывается.
- 2 июля 2021
-
08:00
-
07:43
-
07:36
-
07:35
-
07:27
-
07:20
-
07:18
-
07:13
-
06:54
-
06:36
-
06:14
-
05:38
-
05:18
-
05:05
-
04:38
-
04:21
-
04:09
-
03:53
-
03:25
-
02:50
-
02:29
-
02:07
-
01:25
-
01:23
-
01:02
-
00:52
-
00:44
-
00:34
-
00:06
-
00:06
- 1 июля 2021
-
23:46
-
23:37
-
23:36
-
23:27
-
23:24