«Для нас хорошо, что Украина вылетела». Русский судья Карасёв может войти в историю

Сборная Украины закончила своё выступление на чемпионате Европы — в четвертьфинале наши соседи уступили англичанам 0:4. В России за матчем следили особенно внимательно — многие в России поддерживают Украину. Но у российских болельщиков был и не самый очевидный повод болеть против соседей. Да, сборная России уже вылетела с турнира, но наши представители на Евро ещё остались — это Сергей Карасёв вместе со своей бригадой. И несмотря на то, что на матче 1/4 финала между Данией и Чехией он был лишь резервным судьёй, шансы на продолжение работы у Сергея остаются. А вылет Украины их только повышает. Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой YouTube-канал, порассуждал о возможном назначении Карасёва на полуфинал и даже финал турнира.

Повлияет ли ошибка голландского судьи Куйперса на судью Карасёва?

Вчерашний четвертьфинал между Данией и Чехией прошёл почти без судейских происшествий. Но чешские болельщики нашли повод для недовольства: они обвинили арбитра в том, что тот назначил угловой в пользу сборной Дании, с которого датчане и открыли счёт. Дания в итоге выиграла 2:1, Куйперс доработал матч без происшествий, но скажется ли этот эпизод на его перспективах?



— Ошибка при угловом, с которого датчане забили первый гол, — это не результативная ошибка, а недочёт, — пояснил Игорь Федотов. — Это же не штрафной и, тем более, не 11-метровый, а VAR тут вообще ни при чём. Так что Куйперсу, скорее всего, дадут финал — он идёт на него очень уверенно.

На какой матч может рассчитывать Карасёв?

Если финал действительно отдадут голландцу (он опытнее Сергея и завершает карьеру), то у Карасёва остаются шансы на два других матча турнира: полуфинал между Италией и Испанией или Англией и Данией.

— Карасёв может рассчитывать на полуфинал, причём игру между Италией и Испанией: ему могут дать её для статуса, для просмотра на будущее, — объясняет Федотов, — тем более итальянские и английские судьи полуфиналы судить не могут, так что Майкла Оливера и Николу Риццоли, видимо, можно вычёркивать. Скорее всего останутся три судьи — Брих и Куйперс, между которыми будут выбирать на финал, и Карасёв. Был ещё Чакыр, но он куда-то пропал.



— Для нас хорошо, что вылетела Украина, — продолжает Федотов, — так шансы Карасёва возросли (Российского арбитра вряд ли бы назначили на игру соседей из-за сложных взаимоотношений двух стран. — Прим. «Чемпионата»). Думаю, Сергея выводят в топ европейских арбитров — готовят к чемпионату мира и высоким стадиям Лиги чемпионов. А если он получит назначение, то будет интересно не только то, как он отработает матч, но и встанет ли на колено. Если встанет — в России ему это не простят. А в целом Карасёв поднял очень высокую планку, которую от него будут требовать и в РПЛ.

Если Карасёв получит назначение на полуфинал или финал Евро — он войдёт в историю. Советский арбитр Николай Латышев работал на финале чемпионата мира 1962 года, Валентин Иванов обслуживал матч 1/8 финала чемпионата мира в 2006-м, но в новейшей истории России наши судьи так высоко ещё не поднимались.