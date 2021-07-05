Федун и Салихова — за Тедеско в сборной России. Это вообще реально?

Все две недели, прошедшие с вылета сборной России с чемпионата Европы, СМИ и болельщики обсуждают возможную отставку Станислава Черчесова. Среди кандидатов ему на замену из россиян активно обсуждали Валерия Карпина, Леонида Слуцкого и Сергея Семака, среди иностранцев – Йоахима Лёва, Владимира Петковича и, что неожиданно, – Доменико Тедеско. У которого, в отличие от Лёва и Петковича, опыта работы в сборных нет.

Первым экс-спартаковца предложил журналист Василий Уткин – буквально сразу после поражения России от Дании: «И как это нет кандидата на пост тренера сборной? Доменико Тедеско», – написал он в телеграм-канале. А позже развил мысль: «Это, безусловно, современный молодой человек. Чуть ли не единственный из иностранных тренеров, который, работая в России, выучил язык. Он, безусловно, имеет представление о наших футболистах, находится в мировом тренде. Сейчас, после «Спартака», где он отработал на совесть и завоевал популярность болельщиков, находится в творческом отпуске. Думаю, Тедеско – приоритетная кандидатура на пост главного тренера сборной России, причём это было бы разумнее всего не как альтернатива Черчесова – его, на мой взгляд, в сборной России уже нет».



У идеи Уткина сразу нашлись поклонники, а точнее – поклонница. Возможное приглашение Тедеско в сборную поддержала Зарема Салихова, не так давно покинувшая совет директоров «Спартака»:



«Доменико Тедеско — идеальный вариант для сборной, – написала она в своём телеграм-канале, – адаптирован к России, любит работать с талантливыми молодыми игроками. Поднять команду со дна – его «конёк».

Доказано на «Шальке» и «Спартаке». Москва ему нравится больше, чем Гельзенкирхен. Это был бы comeback года! Только запоребриковые будут против. Наверняка обязательное условие найма: «Дзюба должен играть 90+5».



Сегодня за Тедеско высказался и муж Салиховой – владелец «Спартака» Леонид Федун. В интервью «СЭ» он заявил, что сборной нужен «молодой и амбициозный иностранец», а в ответ на вопрос о приглашении немца назвал его качественным и грамотным тренером.

По информации «Чемпионата», с Доменико из РФС пока никто не связывался – там ищут более опытных специалистов. Да, Тедеско знаком с Россией и знает язык, он хорошо проявил себя в «Спартаке». Но логику РФС понять можно – сборной сейчас нужен не молодой тренер без опыта работы с национальными командами, а именно опытный человек, который на международном уровне уже чего-то добился. Сегодня наша команда – не место для экспериментов. А назначение молодого тренера без опыта работы в сборных – это именно эксперимент.



В приглашении Тедеско есть и ещё один риск: мы можем снова вернуться к разговорам про «своих» и «чужих» в команде – спартаковское прошлое немца точно не даст спокойно спать многим болельщикам. А сегодня сборной болельщиков вокруг себя надо объединить. Да и как примут его игроки – тоже вопрос: вспомните, например, не самые приятные слова о Тедеско со стороны Дзюбы – капитана сборной, между прочим.

Так что желания и аргументы Федуна, Салиховой и Уткина понятны, но в реальности вариант с Тедеско в сборной России ближе к фантастике, чем к реальности.