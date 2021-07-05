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Трансферы РПЛ: самые известные российские игроки — свободные агенты, лето-2021

10 российских свободных агентов. Бывшие игроки сборной ищут клубы
Анатолий Романов
10 российских футболистов — свободных агентов!
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Опытные футболисты по-прежнему без работы, несмотря на лимит.

Лимит на легионеров вынуждает наши клубы с ожесточением бороться за российских игроков. Однако, несмотря на то что сейчас самый разгар предсезонки, на трансферном рынке по-прежнему находится целая группа известных людей с паспортом РФ. Они по разным причинам остаются в статусе свободных агентов. «Чемпионат» рассказывает о десяти из них. Увидим ли мы этих футболистов в новом сезоне РПЛ?

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Ари

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

35-летний натурализованный бразилец, сыгравший два матча за сборную России в 2018 году, ушёл летом из «Краснодара». В прошлом сезоне он забил два гола в 13 матчах. В последнее время Ари вёл переговоры с «Химками», но не договорился по условиям.

«Думаю, я уеду в Бразилию. В России не останусь. Я общался с «Химками». Но договориться не получилось. Сначала мне говорили про одну сумму, потом предложили зарплату меньше. Меня это не устроило. С конкретным предложением были только «Химки», – рассказал Ари о своих планах.

Алан Дзагоев

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У 31-летнего полузащитника закончился контракт с ЦСКА, но, будучи свободным агентом, он работает с армейцами на сборах. Стороны продолжают переговоры. Для Дзагоева ЦСКА остаётся приоритетным вариантом, хотя к опытному игроку проявляют интерес несколько клубов как в РПЛ, так и за рубежом. Если Алан получит выгодное предложение, его не будут удерживать. Дзагоев в прошлом сезоне сыграл 21 матч, забил два гола и сделал три голевые передачи.

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Юрий Жирков

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Будущее 37-летнего универсала в футболе зависит от того, как пойдёт восстановление после травмы, полученной на Евро-2020. Не исключено, что Жирков всё-таки продолжит карьеру в «Зените».

«Жирков, к сожалению, получил достаточно серьёзную травму, наши врачи отправляли его снимки в Финляндию, где получили рекомендации по восстановлению. Юра сейчас проходит реабилитацию в Москве, всё зависит от того, как быстро он сможет восстановиться. Мы с ним разговаривали, вернёмся к беседе после того, как он оправится от полученного повреждения. Наверное, он многое поймёт сам, сможет ли дальше играть, но обсуждать ситуацию в любом случае ещё будем», – объяснил на днях ситуацию главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Жирков в сезоне-2020/2021 принял участие в 20 матчах, в которых отдал две результативные передачи.

Фёдор Кудряшов

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

34-летний защитник сборной России покинул турецкий «Антальяспор» и готов вернуться в РПЛ.
«Антальяспор» хочет, чтобы я остался, но сейчас уже не знаю. Сейчас планирую уехать с семьёй и телефон оставить в Москве. Какие ещё страны интересуются мной? Не знаю, я хочу там, где будет комфортно семье, они хотят вернуться в Москву. Себе я желаю только здоровья, всё остальное достигается», – признался Кудряшов.

В прошлом сезоне Фёдор сыграл 42 матча, результативными действиями не отметился.

Андрей Лунёв

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Голкипер сборной России по-прежнему не может договориться с «Зенитом» о продлении контракта. Будущее Лунёва так прокомментировал Семак:

«Предложение Андрею делалось неоднократно, вопрос, как я понимаю, обсуждается. Я в курсе ситуации, знаю позицию как Лунёва, так и клуба».

Андрей тренировался с «Зенитом», пока санкт-петербургская команда не отправилась на второй сбор в Австрию. 29-летний вратарь может уехать в Европу: по слухам, им интересуются «Байер», «Селтик» и «Рейнджерс». Лунёв в предыдущем сезоне провёл 13 матчей и пропустил 14 мячей, выдав три «сухаря».

Павел Могилевец

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

28-летний полузащитник, входивший в заявку сборной России на ЧМ-2014, выступал в минувшем сезоне за «Рубин» и «Химки». Но ни там, ни там не был твёрдым игроком основы. Принял участие в 16 матчах, забил один гол и сделал две голевые передачи. В каком клубе Могилевец продолжит карьеру, пока неизвестно. Но вряд ли вернётся в «Химки», поскольку на его позицию уже подписан Бешард Шабович из «Кайсериспора».

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Кирилл Набабкин

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

34-летний защитник находится примерно в той же ситуации, что и Дзагоев. Набабкин тренируется с ЦСКА, хотя его контракт с армейцами закончился. По итогам сборов в клубе примут решение, продлевать ли договор с Кириллом. Защитник пропустил почти весь прошлый сезон из-за разрыва крестообразных связок и травмы паха. Выходил на поле всего в трёх матчах РПЛ. Кстати, Набабкин и Дзагоев хорошо пошутили по поводу своего статуса в команде, сфотографировавшись на сборах с вывернутыми карманами.

Роман Нойштедтер

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

33-летний защитник был кандидатом на попадание в заявку сборной России на Евро-2020, однако Станислав Черчесов не включил его в окончательный состав.

«Это футбол. Жизнь на этом не заканчивается. Значит, надо дальше над собой работать, показывать себя, чтобы играть в клубе и, может быть, новый контракт получить», – говорил тогда Нойштедтер.

Но и нового контракта с «Динамо» или каким-то другим клубом у защитника пока нет. Нойштедтер рискует, как и год назад, когда он вернулся в московский клуб в октябре, остаться без нормальной предсезонной подготовки. В минувшем сезоне Роман забил один гол в 17 матчах.

Константин Рауш

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё один русский немец, который находится в статусе свободного агента. Только Рауш в отличие от Нойштедтера без клуба с января 2021-го – уже полгода без практики! Естественно, о сборной России речь в таких обстоятельствах идти не могла. Если 31-летний фланговый защитник не найдёт новую команду в летнее трансферное окно, то вообще может закончить карьеру. В предыдущем сезоне Константин сыграл четыре матча в РПЛ и записал на свой счёт один гол в ворота «Локомотива».

Игорь Смольников

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

32-летний защитник попрощался с «Краснодаром», в который перешёл всего год назад, и не попал в заявку на Евро-2020, несмотря на то то находился в расширенном списке кандидатов. В общем, май-июнь 2021-го были не самыми приятными месяцами в жизни Смольникова. В последнее время СМИ сообщали о переговорах агентов игрока с разными клубами – «Спартаком», «Ахматом», «Химками», «Арсеналом» и участником еврокубков из зарубежного чемпионата. В прошлом сезоне Игорь провёл 32 матча и сделал три голевые передачи. Где окажется Смольников, возможно, пока не понимает и он сам.

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