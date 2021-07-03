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Семак рассказал о ситуации с контрактами Жиркова и Лунёва

Семак рассказал о ситуации с контрактами Жиркова и Лунёва
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с контрактами голкипера Андрея Лунёва и защитника Юрия Жиркова.

«Предложение Андрею делалось неоднократно, вопрос, как я понимаю, обсуждается. Я в курсе ситуации, знаю позицию как Андрея, так и позицию клуба. Жирков, к сожалению, получил достаточно серьезную травму, наши врачи отправляли его снимки в Финляндию, где получили рекомендации по восстановлению. Юра сейчас проходит реабилитацию в Москве, все зависит от того, как быстро он сможет восстановиться. Мы с ним разговаривали, вернемся к беседе после того, как он оправится от полученного повреждения. Наверно, он многое поймет сам, сможет ли дальше играть, но обсуждать ситуацию в любом случае еще будем», — цитирует Семака Bobsoccer.

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