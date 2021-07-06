«Они дали взятку...» Как Италию тащили к победе на домашнем чемпионате мира

В 1934 году судьи не вставали на колено, они просто «проявляли уважение к великому человеку».

В преддверии главного полуфинала чемпионата Европы — 2020 вспоминаем одно из самых памятных противостояний сборных Италии и Испании. Первый матч команды сыграли ещё в 1920 году на Олимпиаде в Антверпене. Та встреча завершилась победой испанцев со счётом 2:0 и стала примечательной по двум причинам. Во-первых, это была игра за серебряные медали Игр, а во-вторых, следующую победу в официальных матчах испанцы одержат лишь спустя 88 лет!

Всего до 1934 года команды провели между собой 10 игр: 6 товарищеских и 4 — на Олимпиадах, одержали по 3 победы и 4 встречи завершились вничью.

Первый чемпионат мира в Европе, тень Муссолини, скандал в отборочном турнире

Итальянский чемпионат мира вызвал интерес значительно больший, чем первый, проходивший в Южной Америке: теперь изъявили желание участвовать сборные из 31 страны. И если организаторы уругвайского турнира ломали голову над тем, как собрать 16 команд (чего им сделать так и не удалось), то их итальянских коллег волновала проблема прямо противоположная: как почти вдвое сократить число желающих. Так возникла идея проведения отборочных игр, которые с тех пор предшествуют мировым чемпионатам.

Для хозяев ЧМ первым шагом к успеху стала сама возможность провести турнир. Хозяин чемпионата мира определялся в октябре 1932 года на конгрессе ФИФА в Стокгольме. Соперник у Италии был только один — Швеция, которая перед выборами сняла свою кандидатуру. Итальянская делегация прибыла в Стокгольм во главе с секретарем федерации Джованни Мауро, бывшим одним из главных идеологов фашизма. Он гарантировал, что правительство компенсирует все финансовые потери турнира. Этот аргумент стал решающим для ФИФА, несмотря на призывы в сложной политической обстановке перенести турнир на 1936 год.

Сборная Италии на ЧМ-1934 Фото: Keystone/Getty Images

В итоге второй чемпионат мира начал обрастать скандалами, ещё не начавшись. Турнир в Италии собрал, пожалуй, все сильнейшие европейские команды, за исключением сборной Англии. Высокомерные англичане продолжили бойкотировать первенства мира. Но главным предстартовым разочарованием стало то, что действующие обладатели трофея уругвайцы отказались от участия в новом турнире в ответ на игнорирование европейскими странами первого ЧМ. Гордые латиноамериканцы не стали пересекать Атлантику, так как четырьмя годами ранее на такое путешествие поскупилось большинство федераций Старого Света. Так второй ЧМ лишился одного из фаворитов. Американский континент был представлен США, Бразилией и Аргентиной. Причём две последние отправились в Европу в далеко не сильнейших составах и уже после первого тура могли возвращаться домой.

Сам турнир проводился по олимпийской системе: проигравшая команда сразу же выбывала из игры. Это сделало его самым скоротечным в истории — все игры ЧМ уложились в 15 дней. Уже после первого тура розыгрыш первенства мира стал делом внутриевропейским. Проиграли все три американские команды и единственный представитель африканского континента — сборная Египта.

Скандал случился и в отборочном турнире к чемпионату мира. Правда, известно о нём стало только через… 60 с лишним лет. А участниками своеобразного договорняка были хозяева первенства! Тогда итальянцы не получили права автоматически сыграть в финальном турнире и должны были преодолеть сопротивление греков, у которых изначально шансов было совсем немного. Такой тезис подтвердила и первая игра команд – эллины были разбиты на «Сан-Сиро» со счетом 0:4. Однако ответного матча в Афинах и вовсе не последовало: греческая сборная просто-напросто отказалась от него, сославшись на бессмысленность второй игры. И быть бы этому недолгому противостоянию незаметным фактом в истории международного футбола, но выяснилось, что ситуация далеко не так очевидна.

К концу XX века в живых непостижимым образом остались сразу четыре футболиста той самой сборной Греции образца 30-х годов. И когда исследователи истории ЧМ наведались к ветеранам, те выложили всё как на духу: оказывается, итальянцы подкупили греческую федерацию.

«Они дали нам взятку. Мы были вынуждены отступить и пропустить итальянцев в финальную часть чемпионата мира», — рассказал Аристидес Хризафопулос.

Впрочем, открывшиеся факты никоим образом не перевернули футбольную историю. А сами итальянцы преспокойно начали турнир, в Риме разгромив сборную США — 7:1 и выйдя в четвертьфинал на испанцев.

Игра с Испанией, судейский фактор

31 мая 1934 года во Флоренции состоялся один из самых жёстких (если не сказать жестоких) матчей в истории чемпионатов мира. По свидетельству современников, Муссолини тогда лично определял, кто будет судить матчи национальной команды, что отражалось на качестве работы арбитров. Бельгийский арбитр Луи Берт фиксировал далеко не все нарушения правил, хотя игра порой шла за гранью фола. У испанцев с травмой доигрывал матч легендарный Рикардо Самора, в честь которого впоследствии назвали приз лучшему голкиперу национального чемпионата. Капитан сборной Испании — в которой, кстати, не было игроков «Барселоны» — был лучшим вратарём своей эпохи.

Витторио Поццо с его игроками перед дополнительным временем в финале чемпионата мира с Чехословакией Фото: Fox Photos/Getty Images

Пиренейцы открыли счёт, но потом в игру включился «ориунди» Монти: Луис откровенно бил испанцев по ногам, гол итальянцы забили, вдвоём уложив на землю непробиваемого Самору. Да, несправедливо, но судейский свисток промолчал. В итоге получили одну из самых грязных игр в истории ЧМ. В добавленное время футболисты откровенно дрались, а не играли. Саморе сломали два ребра, хорошо стукнули по голове, у полевых тоже были потери – два итальянца против семи игроков испанцев. В составе сборной хозяев перелом ноги получил полузащитник Марио Пицциоло.

Фрагменты матча Италия — Испания на ЧМ-1934.

Основное и дополнительное время игры завершилось вничью — 1:1. Послематчевые пенальти тогда ещё не практиковались, и была назначена переигровка, которая состоялась уже на следующий день, 1 июня. Испанцы заменили семь основных игроков. Не смог выйти на поле и Самора. Казалось, хозяева легко победят. Они и вправду победили, но с превеликим трудом, главным образом благодаря швейцарскому арбитру Рене Мерсе, который вначале засчитал гол, забитый итальянцами после грубого нарушения ими правил, а затем один за другим отменил два гола, забитых Испанией. Судил Мерсе настолько безобразно, что Швейцарская федерация футбола дисквалифицировала его сразу после матча.

Что было потом

В полуфинале соперником итальянцев стала знаменитая австрийская «вундертим». Матч проходил в Милане на поле, напоминавшем после прошедшего ливня болото. Судил встречу швед Иван Эклинд, ставший одним из «героев» ЧМ-1934. Исход игры решил единственный гол, забитый Гуаитой в ворота австрийцев. Это была, как оказалось, последняя возможность той австрийской команды выиграть титул. Такие были времена…

Радости же итальянцев не было предела. Они уже считали себя чемпионами и финальный матч со сборной Чехословакии расценивали как неизбежную формальность. Тем более назначение на игру получил… Иван Эклинд. Перед началом игры шведский арбитр поднялся в ложу к Муссолини. «Я просто хотел засвидетельствовать почтение великому человеку» — оправдывался швед после матча.

Однако ход самой встречи заставил итальянцев изрядно поволноваться. Чехословацкие футболисты взяли под плотный персональный контроль ключевых игроков соперника и время от времени устраивали опасные вылазки к его воротам. Матч явно складывался не по сценарию хозяев, и те вновь прибегли к испытанному средству — откровенной грубости. Благо шведский судья смотрел на всё это сквозь пальцы. Вот Монти борцовским приемом сбивает в своей штрафной площади Свободу. Эклинд назначает штрафной удар в сторону… чехословацкой команды. Меацца серией боксёрских приемов наносит травму Крчилу, который до конца матча пребывает на поле лишь формально (замены тогда не были разрешены). Судья, обязанный удалить драчуна, ограничивается замечанием. Наконец, в середине второго тайма уносят с поля одного из сильнейших нападающих гостей Пуча. Ему за неимением врача оказывает помощь… чешский журналист. Помощь была скорее моральной, но оказалась весьма эффективной, ибо Пуч, выбежав на поле, тут же прорвался к воротам итальянцев и при гробовом молчании стадиона вколотил мяч в ворота Комби — 1:0.

Вратарь сборной Италии Джампьерро Комби Фото: Keystone/Getty Images

Хозяева бросились в отчаянную атаку, и за девять минут до завершения встречи их нападающий Орси под немыслимым углом закрутил мяч в угол ворот, защищаемых великолепным вратарём Планичкой.

Решающий гол итальянцы забили уже в дополнительное время. Выиграв со счетом 2:1, они первыми среди европейцев стали чемпионами мира.