Последняя золотая сборная Испании. Где сейчас герои Евро-2012

Сборная Испании конца 2000-х – начала 2010-х — лучший пример яркой игры, совмещённой с большим количеством титулов. В 2008-м команда выиграла чемпионат Европы под руководством Луиса Арагонеса, а потом взяла ЧМ-2010 и Евро-2012 уже с Висенте Дель Боске. Ту Испанию не мог остановить никто, даже в финале турнира на Украине и в Польше они не пожалели соперника, разгромив итальянцев со счётом 4:0.

Теперь команды встретятся вновь, но уже в полуфинале Евро-2021. В ожидании новой встречи рассказываем, как сложились судьбы игроков последней (пока) золотой сборной Испании.

Вратарь

Икер Касильяс, 40 лет

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В 2012-м голкипер провёл последний успешный турнир за сборную. Уже через два года на чемпионате мира он пропустил семь в двух матчах группового этапа, после чего сел на скамейку. Из-за его спины пробивался молодой де Хеа, который чуть позже стал первым номером. Касильяс в 2015-м перешёл в «Порту», где провёл ещё пять сезонов и только в августе 2020-го завершил карьеру. «Реал» тут же пригласил его обратно, полгода назад Икер стал заместителем генерального директора фонда клуба.

Защитники

Альваро Арбелоа, 38 лет

Фото: Getty Images

Защитник никогда не был сверхмедийным, но без него трудно представить оборону сборной Испании того периода. Он приезжал на крупные турниры в 2008-м и 2010-м, но тогда почти не играл. А на чемпионате Европы стал основным на правом фланге. Альваро провёл все матчи и до 2016 года играл за мадридский «Реал». Потом неудачный отъезд на один сезон в «Вест Хэм», бесконечные травмы и логичное завершение карьеры в 34 года. Сборную он покинул ещё раньше – в 2014-м, когда не попал в итоговый список на чемпионат мира. После окончания карьеры тренировал детей в академии «Реала», а теперь, вероятно, войдёт в штаб Карло Анчелотти.

Жерар Пике, 34 года

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В силу молодости футболист не застал Евро-2008, но стал основным в последующие годы. За сборную Пике выступал до 2018 года. Он заранее объявил, что завершит карьеру в национальной команда после чемпионата мира в России. Так и получилось. При этом продолжает играть за «Барселону», однако из-за разных проблем в прошлом сезоне провёл только 18 матчей в чемпионате. Вероятно, конец карьеры близок.

Серхио Рамос, 35 лет

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Защитник дебютировал за Испанию в 2005-м и с того момента играл на всех крупных турнирах. А после ухода Икера Касильяса получил капитанскую повязку. У него уже больше всех матчей за сборную среди европейцев – 180. До мирового рекорда не хватает пять игр. Рамос не поехал на Евро-2020 из-за проблем с мышцами левой ноги. Он пропустил почти весь сезон в «Реале», а накануне турнира сборных поговорил с главным тренером. Луис Энрике честно сказал, что не может взять игрока, который до конца не готов. После Рамос решил уйти из «Реала» и, вероятно, продолжит карьеру в «ПСЖ». А шанс побить мировой рекорд наверняка представится, если со здоровьем всё будет в порядке.

Жорди Альба, 32 года

Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Один из тех, кто до сих пор играет за сборную Испании и наверняка выйдет на поле в полуфинале. Альбу впервые вызвали в сборную в 2011 году, когда он ещё выступал за «Валенсию». Но быстро стало понятно, что его будущее – топ-клуб. Неудивительно, что «Барса» объявила о трансфере прямо по ходу Евро-2012, где Альба уже стал основным. С того момента футболист играет в Каталонии и, судя по всему, всем доволен. Наверняка ещё поедет на ЧМ в Катар.

Полузащитники

Хави, 41 год

Фото: Getty Images

Символ того поколения испанских игроков. Хави стал одним из лидеров и ключевых игроков команды, во многом благодаря ему удалось выиграть три титула подряд. Также он поехал со сборной на провальный ЧМ-2014, а после этого завершил карьеру в национальной команде. Спустя год ушёл из «Барсы» и поехал кайфовать в Катар. Четыре года и приглашение стать главным тренером «Аль-Саада». В последние пару лет «Барселона» приглашала его возглавить команду, но договориться до сих пор не получилось. Однако рано или поздно это наверняка произойдёт.

Серхио Бускетс, 32 года

Фото: Getty Images

Ещё один игрок, выступающий за Испанию до сих пор. На Евро-2020 он мог не попасть из-за положительного теста на коронавирус перед турниром, но успел вылечиться и играет важнейшую роль в сборной. Это не только лидер на поле, но и один из ключевых людей в раздевалке. И заканчивать карьеру в сборной он, похоже, не собирается. Ведь и контракт с «Барсой» действует до лета 2023 года.

Хаби Алонсо, 39 лет

Фото: Getty Images/instagram.com

Ещё один важнейший игрок Испании в 2010-х. Алонсо гармонично дополнял пару Хави-Иньеста и во многом благодаря ему они получили такую свободу в атаке. Хаби сыграл на всех золотых турнирах, даже поехал на чемпионат мира — 2014, после которого завершил карьеру в сборной. Но игровую продлил до 2017-го, последним клубом стала «Бавария». После этого «Реал» пригласил Алонсо поработать с детьми, а в 2019-м он возглавил вторую команду «Реала Сосьедад». В скором времени ему доверят топ-клуб.

Нападающие

Андрес Иньеста, 37 лет

Фото: Getty Images/instagram.com

Не удивляйтесь тому, что Иньеста в списке нападающих. На Евро-2012 Де Боске вынуждено отказался от форвардов (из топов в заявке был только Торрес), поэтому на позиции в центре по очереди выступали Андрес, Фабрегас и Силва. В итоге Иньеста задержался в сборной дольше большинства игроков, хотя позже вернулся на позицию в центре поля. Он завершил карьеру в национальной команде только в 2018-м после чемпионата мира в России. За месяц до турнира подписал контракт с японским клубом «Виссел Кобе», за который играет до сих пор.

Сеск Фабрегас, 34 года

Фото: Getty Images

Сеск официально так и не объявлял об уходе из сборной. Просто после Евро-2016 перестал в неё вызываться. При этом сейчас Фабрегас один из основных игроков «Монако» и проведёт в команде минимум ещё один сезон. Александр Головин многому учится у Сеска. Футболист, поигравший в «Арсенале», «Барсе», «Челси», согласитесь, неплохой учитель.

Давид Сильва, 35 лет

Фото: Getty Images

Давид также полноценно застал все победные турниры в составе сборной Испании, но, как и Иньеста, после чемпионата мира в России завершил карьеру в национальной команде. Хотя на тот момент ему было всего 32 года. Возможно, благодаря этому Сильва ещё два сезоне провёл в «Манчестер Сити», а потом подписал двухлетний контракт с «Реал Сосьедад». Играет он уже не так часто, но пока не собирается завершать карьеру. Ведь контракт действует до лета 2022 года.

Фернандо Торрес, 37 лет

Фото: Getty Images

Нападающий начал всего два матча в основе на Евро-2012, но умудрился стать лучшим бомбардиром команды и всего турнира с тремя голами. Дель Боске предпочитал играть без явного форварда и вообще не планировал брать игрока на турнир. Однако в последний момент всё-таки включил Фернандо в заявку и вряд ли пожалел. Торрес стал настоящим джокером.

В сборную нападающий не вызывался с 2014 года, после того как съездил на неудачный чемпионат мира. А в 2019-м он завершил карьеру в японском клубе «Саган Тосу». В 2021-м после месяца работы в академии «Атлетико» неожиданно захотел вернуться, но так и не договорился с новым клубом. А после вновь подтвердил, что больше не выйдет на поле.

Главный тренер

Висенте Дель Боске, 70 лет

Фото: Getty Images

Вероятно, главный тренер затянул с уходом из сборной Испании. После победы на чемпионате мира и Европы, он провалился в Бразилии в 2014-м. Уходить можно было уже тогда, но Висенте повёз сборную на Евро-2016, где вылетел в 1/8 финала. После этого Дель Боске покинул сборную и завершил тренерскую карьеру. Удивительное решение, ведь тогда ему было всего 65, и несколько лет он вполне мог поработать в любой стране мира. С того момента бывший главный тренер стал экспертом в испанской прессе и даже сбрил усы, которые носил 44 года, но затем снова отрастил.