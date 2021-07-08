Шмейхеля пытались ослепить лазерной указкой. Акинфеев такое уже проходил

Датский вратарь потащил удар с пенальти и ещё больше влюбил в себя болельщиков.

Датского вратаря Каспера Шмейхеля пытались ослепить в полуфинальном матче Евро-2020 с Англией (1:2). Свет от лазерной указки заметили на лице голкипера в тот момент, когда Гарри Кейн исполнял 11-метровый. Шмейхель отразил удар, однако форвард добил мяч в сетку.

Нечто подобное мы видели на ЧМ-2014: тогда точно таким же образом болельщики пытались вывести из равновесия/отвлечь голкипера сборной России Игоря Акинфеева во время матча с Алжиром (1:1).

В соцсетях на свежую выходку фанатов отреагировали резко негативно. Пользователи в большинстве своём поддержали Шмейхеля, совершившего 9 сейвов на «Уэмбли».

Jake Buckley: «Невероятно! Кто-то из зрителей направил лазер в глаза Шмейхеля, пытаясь спасти пенальти. Это выглядит ужасно со стороны Англии. Позор!»

Darren Allez: «Господи, я только что видел, как какой-то человек направил лазерную указку на Каспера Шмейхеля, когда он готовился к пенальти».

Mike McBride: «Действительно обидно видеть, что кто-то из болельщиков решил осветить Каспера Шмейхеля лазерной ручкой во время пенальти».

Jusuilpelainen: «Молодец, Каспер Шмейхель, потащил первый удар Кейна, несмотря на то что был ослеплён лазером».

Opresii: «Англия выиграла игру, а Каспер Шмейхель – наши сердца!»

Ashley_mercuri: «Неважно, выиграли или проиграли, Каспер Шмейхель заслуживает звание героя матча».

В 2014 году ФИФА пыталась по камерам видеонаблюдения вычислить человека, который ослепил Акинфеева, но изображение было размытым, и личность установить не удалось.

После этого генсек ФИФА заявил: «Мы работаем над тем, чтобы подобных случаев не происходило, чтобы ничто не мешало честной игре. Но вы должны понимать, что судья не может остановить игру: на стадионе десятки тысяч человек, и оперативно установить личность нарушителя невозможно».