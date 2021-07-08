Шмейхеля пытались ослепить лазерной указкой. Акинфеев такое уже проходил

Датского вратаря Каспера Шмейхеля пытались ослепить в полуфинальном матче Евро-2020 с Англией (1:2). Свет от лазерной указки заметили на лице голкипера в тот момент, когда Гарри Кейн исполнял 11-метровый. Шмейхель отразил удар, однако форвард добил мяч в сетку.
Нечто подобное мы видели на ЧМ-2014: тогда точно таким же образом болельщики пытались вывести из равновесия/отвлечь голкипера сборной России Игоря Акинфеева во время матча с Алжиром (1:1).
В соцсетях на свежую выходку фанатов отреагировали резко негативно. Пользователи в большинстве своём поддержали Шмейхеля, совершившего 9 сейвов на «Уэмбли».
Jake Buckley: «Невероятно! Кто-то из зрителей направил лазер в глаза Шмейхеля, пытаясь спасти пенальти. Это выглядит ужасно со стороны Англии. Позор!»
Darren Allez: «Господи, я только что видел, как какой-то человек направил лазерную указку на Каспера Шмейхеля, когда он готовился к пенальти».
Mike McBride: «Действительно обидно видеть, что кто-то из болельщиков решил осветить Каспера Шмейхеля лазерной ручкой во время пенальти».
Jusuilpelainen: «Молодец, Каспер Шмейхель, потащил первый удар Кейна, несмотря на то что был ослеплён лазером».
Opresii: «Англия выиграла игру, а Каспер Шмейхель – наши сердца!»
Ashley_mercuri: «Неважно, выиграли или проиграли, Каспер Шмейхель заслуживает звание героя матча».
В 2014 году ФИФА пыталась по камерам видеонаблюдения вычислить человека, который ослепил Акинфеева, но изображение было размытым, и личность установить не удалось.
После этого генсек ФИФА заявил: «Мы работаем над тем, чтобы подобных случаев не происходило, чтобы ничто не мешало честной игре. Но вы должны понимать, что судья не может остановить игру: на стадионе десятки тысяч человек, и оперативно установить личность нарушителя невозможно».
- 8 июля 2021
-
11:03
-
10:52
-
10:42
-
10:27
-
10:20
-
10:08
-
10:02
-
10:01
-
09:41
-
09:37
-
09:30
-
09:19
-
08:59
-
08:55
-
08:39
-
08:30
-
07:36
-
07:18
-
06:55
-
06:03
-
05:23
-
04:46
-
04:15
-
03:56
-
03:39
-
03:17
-
02:54
-
02:08
-
01:56
-
01:51
-
01:40
-
01:32
-
01:31
-
01:20
-
01:17