К сожалению, эта Англия превратилась в чудовище. Против неё невозможно играть

Сейчас легко можно понять чувства всех поклонников сборной Дании – системной, агрессивной и очень духовитой команды, которая билась на турнире за себя и за того парня и стала, пожалуй, главным открытием. Пенальти в дополнительное время выглядел натянутым, он оскорбил большинство даже из нейтральных зрителей – никто не хочет, чтобы матчи решались именно таким образом.

Но при всём этом сложно не признать: если мы уж затрагиваем тему несправедливости, то невыход сборной Англии в финал после такого матча стал бы ещё более несправедливым исходом. Потому что команда Саутгейта показала почти идеальный футбол — очень сбалансированный, сверхнадёжный (насколько это вообще возможно на таком уровне), а в нужных отрезках включалась в атаку и показывала неплохую структуру.



Мне самому сложно не симпатизировать сборной Дании. И я тоже был возмущён футболом Англии на групповом турнире, крайне сдержанным подходом Саутгейта, который был пропитан прагматизмом и в котором напрочь отсутствовала смелость. Подбор футболистов кричал: «Давайте устроим шоу, давайте атаковать!», а тренер всех притормаживал, выпускал лишнего опорника (или подстраивался под Германию, выпуская сплошных надёжных парней и меняя схему), просил минимизировать опасные передачи в центр — и Англия превращалась в бездушное прагматичное чудовище.



Но ближе к стадии плей-офф это чудовище набралось уверенности, всецело пропиталось стратегией — а потом ещё и постепенно нашло баланс между осторожностью и атакой (веселья и риска всё ещё нет, но теперь игру хотя бы можно смотреть). Матч с Данией — безусловно, лучший для сборной Англии на Евро-2020. И показан он был против сильного, сбалансированного соперника, который на предыдущих стадиях показал, что сам умеет атаковать.

Дания нанесла всего шесть ударов. Из них пять — из-за штрафной, ещё один — с линии штрафной

В таблице снизу — показатели сборной Дании на Евро-2020 от Wyscout. Ни разу до вчерашнего матча команда Юльманна не набирала менее 11 ударов, а общий вес моментов был строго больше 1,44 (чаще — выше двух).

В матче с Англией датчане насобирали всего шесть ударов и 0,44 xG, хотя провели свыше 120 минут, а не 90. Не менее важно сделать разбивку этих ударов. Все они нанесены со средней или дальней дистанции — пять из-за пределов штрафной, ещё один — с линии штрафной.

Далее — контекст ударов. Два первых были нанесены на 15-й минуте после двух грубых ошибок англичан: потери Филлипса в центре поля и неудачного ввода мяча от Пикфорда. Третий удар исполнил Дамсгор — также после потери соперника в центре. Во всех перечисленных случаях Англия успевала восстанавливать позиции и находилась в структуре, поэтому датчане били из закрытых позиций. Четвёртый удар — голевой штрафной от Дамсгора. Все эпизоды состоялись в первом тайме.

Пятая попытка: в кои-то веки прошла позиционная атака, прострел справа вдоль ворот, Дольберг попытался пробить из-под Стоунза — неопасно. Это единственный удар Дании во втором тайме. Шестой удар пришёлся на второй овертайм, его исполнил Брейтуэйт — также издали и с висящим на ноге защитником.



Ещё раз резюмируем: ни одного удара из target zone (то есть из статистически самых опасных в футболе точек), ни одного — из открытых позиций; всего два удара после позиционных атак датчан. Это просто фантастически эффективная оборона от англичан, которую в игре с датчанами показывать прежде никому не удавалось.



Секрет Англии — в трёх компонентах:

во-первых, у команды Саутгейта есть хороший баланс между прессингом вверху и компактностью в среднем и низком блоках. Англичане не настаивают на постоянном прессинге (как та же Испания), они применяют его ситуативно. Зато интенсивность оборонительных действий в средней линии всегда высока, доводить мяч беспрепятственно до ворот ни у кого не получается. В матче с Данией у Англии была разве что одна проблема: игра против чужого правого латераля Ларсена при прессинге, который изначально получал свободу – и лишь потом к нему поднимался Шоу. Это привело к одному неприятному эпизоду в начале матча (не удалось отнять мяч, линия обороны сместилась к флангу, Дамсгор врывался в горизонтальное пространство между защитниками), но далее Англия справлялась;

Права на фото принадлежат Первому каналу и UEFA.

во-вторых, за счёт сыгранности линии обороны и умению быстро восстанавливать позиции Англия успевает гасить чужие атаки даже в случаях, когда прессинг провалился. Никто не пробрасывается, все пытаются притормаживать чужую скорость – и поэтому при ударах обороняющиеся футболисты, как правило, находятся в структуре и успевают блокировать удары или хотя бы находиться на пути мяча;

Права на фото принадлежат Первому каналу и UEFA.

в-третьих, минимизация собственных потерь в центральной зоне и тем более возле своей штрафной. Известно, что подавляющее большинство голов в футболе забивается после атак с минимальной длительностью, стартующих с близких к чужим воротам точек. Эпизоды из 15-й минуты, когда Филлипс и Пикфорд дважды подряд допустили грубые обрезы, англичанам несвойственны.

Именно поэтому с командой Саутгейта сложно, почти невозможно играть – она идеально засушивает. И ловить можно её разве что на редких затмениях (например, выход один на один Мюллера в 1/8 финала тоже состоялся после грубой ошибки Стерлинга при передаче назад) или на сумасшедшем исполнении (удар Дамсгора со штрафного).



Но всё это слишком маленькое пространство для манёвра. Тем более Англия, как правило, за счёт классной атакующей группы создаёт не меньше.

Опорники снова показали отменную надёжность: свыше 90% точности передач у обоих

«Матчи чаще не выигрываются, а проигрываются», — цитата из модных европейских книг, основанная на анализе многолетней истории матчей. Эту фразу можно использовать как девиз сборной Англии.



В её атакующей структуре всё ещё прослеживается большой упор на безопасность с точки контроля переходов – лучше не отдавать передачи из серии «50 на 50», чтобы не нестись потом всем составом назад на 60 метров. Филлипс и Райс идеально вписываются в этот стиль, в игре с Данией они вновь показали высокую надёжность. Первый набрал 92% точности передач (72 из 78), второй – и вовсе 97% (59 из 61).



Райс в основном работал на сохранение – он избегал сложных решений и мало катал мяч между линиями.

Филлипс играл смелее обычного и дал команде баланс между прагматизмом и продвижением мяча. Он очень неплохо взаимодействовал с атакующими игроками на правом фланге, а грубую ошибку допустил только одну – тот самый эпизод с ударом датчан на 15-й минуте.

Смещения Кейна в глубину улучшили атаку англичан — и создали два опаснейших момента, включая голевой

Использование Кейна в роли «ложной девятки» — тот самый элемент, который разнообразил атакующие действия Англии и повысил количество передач в середину. Форвард опускался глубоко на протяжении всего матча, он мог приходить даже максимально близко к опорникам. Но ключевые действия Харри состоялись, когда он ждал мяч в зоне между центральными защитниками и опорниками – и Дания путалась в передаче футболиста и страховке.



Первый эпизод состоялся на 35-й минуте: Кейн открылся, Магуайр рискнул с передачей в середину и идеально покатил между линиями, Дилейни запутался и расположился между двух футболистов (за спиной был Филлипс). Итог – Кейн развернулся с мячом и заработал опасный штрафной.

Права на фото принадлежат Первому каналу и UEFA.

Момент с голом – ещё более идеальная игра в оттяжке от Кейна. Он начал движение по направлению от центральных защитников сразу же, как увидел зону. Дания не успела организовать передачу нападающего, а Сака ещё в момент первого паса сразу же сделал рывок по флангу – он понимал, что должен подготовить ситуацию для паса Кейна за спину.

Права на фото принадлежат Первому каналу и UEFA.

Ключевое отличие этого эпизода от тех, что были в матче Испания – Италия (там испанцы тоже активно задействовали Ольмо в роли «ложной девятки»), в одном: когда центральный нападающий опускается в глубину, зона нападения сразу же кем-то заполняется. И поэтому у «ложной девятки» всегда есть варианты. В случае Англии отлично играли Сака, Маунт и Стерлинг, насыщавшие пространство.

Англия доминировала на флангах. Стерлинг — просто супер

Можно бесконечно негодовать по поводу пенальти, заработанного Стерлингом, но нельзя не признать величие его вчерашней игры. Нападающий «Манчестер Сити» разрывал свою зону, обеспечивал как смещения в середину из широких позиций (которые было очень сложно контролировать), так и рывки за спину. Когда мяч направлялся направо, Стерлинг за счёт скорости стабильно выигрывал позицию внутри штрафной при простреле – так случилось и на самой первой минуте, и в моменте со спасением Шмейхеля. Так было и в голевой атаке. Едва вскрылась зона правого фланга, Стерлинг включился на максимальном диагональном рывке – и его уже никак нельзя было остановить.

Права на фото принадлежат Первому каналу и UEFA.

А всего Стерлингу насчитали 18 обводок (13 успешных), 10 забегов с мячом, шесть ударов, 11 касаний в чужой штрафной. Во втором тайме после выхода Грилиша Стерлинг ушёл направо – и растерзал зону дриблингом. Для своего стиля он добился высочайшего показателя сохранённых мячей. Всё это – дополнение к участию в обоих забитых мячах. Поэтому прагматичный стиль сборной Англии и не выглядит совсем стерильным – на флангах есть футболисты, которые способны «взрывать» ситуации. Снизу – карта обводок Стерлинга в игре против Дании.

Полагаю, «Золотой мяч» турнира возьмёт кто-то из пары Кейн – Стерлинг. Даже если в финале англичане проиграют, заслуги двух их ключевых футболистов на протяжении турнира слишком высоки.

А разве Англия может проиграть в финале?

Хочется назвать финал матчем двух равных соперников – и это, наверное, справедливо.



Но всё же баланс сборной Англии, её умение выключать чужую атаку и терпеливо находить, а потом реализовывать шансы для своих результативных выпадов, — всё это делает фаворитом именно её.



Саутгейт создал команду-чудовище без явных слабых мест — с ней можно играть на равных, но её крайне сложно победить.