Ни один игрок сборной России не поддержал Черчесова публично. Постеснялись?

Почти сутки прошли с момента отставки Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России. Уже, кажется, все желающие высказались по этому поводу в соцсетях – только его подопечные (теперь уже бывшие) хранят молчание. Из 26 футболистов, ездивших на Евро, благодарность Черчесову за совместную работу не выразил ни один! По крайней мере – публично.

Почему игроки сборной России не выразили поддержку Черчесову публично

После бесславного вылета сборной России с Евро-2020 игроки, не сговариваясь, исчезли из публичного пространства: 12 из 23 футболистов (у троих нет «Инстаграма»), ездивших на чемпионат Европы, с тех пор не обновляли социальные сети.

Жирков, Макаров и Кузяев выкладывали посты с отдыха, а Шунин, Дюпин, Мухин, Оздоев, Заболотный и Дзюба – с тренировочных сборов. Только два футболиста вышли в медийное пространство: Кудряшов дал небольшое интервью о провале сборной на Евро-2020, а Денис Черышев извинился перед болельщиками за неудовлетворительный результат, выложив пост с комментарием.

Очевидно, игроки поблагодарили Станислава Черчесова за совместную работу в командном чате, но почему они это не сделали публично? В эпоху социальных сетей такие проявления поддержки – в порядке вещей. Почему бы не сказать тренеру «спасибо за доверие», «приятно было с вами поработать» напоследок? Ведь тот же Роман Зобнин и Георгий Джикия после ухода Доменико Тедеско благодарили немецкого специалиста за время, проведённое вместе.

Побоялись хейта со стороны болельщиков? Постеснялись? Как бы то ни было, коллективное молчание игроков национальной команды говорит о многом. Если бы действительно переживали по этому поводу и были категорически не согласны с решением РФС – наверное, дали бы понять.

Противоположный пример игроков «Реала»

На контрасте можно вспомнить, как, например, футболисты «Реала» провожали Карло Анчелотти из мадридского клуба.

Рамос: «Мало быть хорошим человеком, надо ещё иметь яйца. У Анчелотти они есть».

Марсело: «Если бы мои слова имели вес, я бы хотел, чтобы он остался в клубе».

Кроос: «Это топ-тренер».

Роналду: «Я счастлив работать под руководством Анчелотти».

Бэйл: «Открытость этого человека делает его особенным».

Удивительно, что даже Артём Дзюба, капитан сборной, который должен был быть признателен Черчесову за доверие и возвращение в национальную команду, не поблагодарил тренера во всеуслышание за плодотворное сотрудничество. Хотя, возможно, собирается с мыслями.