Черчесов уволен из сборной России. Что дальше?

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России. Новость одновременно ожидаемая и неожиданная. С одной стороны, команда провалилась на Евро, а Черчесов добавил к этому откровенно странную пресс-конференцию. С другой — РФС, несмотря на всеобщее недовольство, выждал паузу (с момента вылета с Евро прошло больше двух недель), и было неясно, сколько она продлится и чем закончится.

Так или иначе, у сборной России будет новый тренер, а Черчесов пойдёт по своему пути. Рассказываем всё самое важное, что нужно знать об этом событии.

Что говорят в РФС?

В новости об уходе Черчесова на сайте РФС есть заявление президента союза Александра Дюкова. Оно сухое и ёмкое: «Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнёт поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года».

Какие из этого можно сделать выводы? Во-первых, уход Черчесова нам преподносят как обоюдное решение. В это трудно поверить, но посыл именно такой. Во-вторых, с Черчесовым расстались именно сейчас не потому, что уже есть договорённость с новым тренером. Имя следующего наставника сборной, видимо, ещё неизвестно даже Дюкову.

Что сказал Черчесов?

Черчесов молчал недолго. Сначала он выступил с заявлением через «Московский комсомолец». Тренер поблагодарил болельщиков, коллег и футболистов, а также признался, что пять лет во главе сборной останутся самыми незабываемыми в его жизни.

Следом Черчесов дал комментарий пресс-службе сборной. В нём он первым делом подтвердил информацию «Чемпионата»: встреча с Дюковым состоялась сегодня, и договорённость о расставании была достигнута именно там. Также Черчесов вновь всех поблагодарил и пожелал удачи будущему преемнику. «Хотел бы поблагодарить всех, с кем мы сотрудничали в течение этих пяти лет, — прежде всего футболистов, персонал сборной, представителей Российского футбольного союза. Отдельная благодарность болельщикам сборной России, поддержка которых навсегда останется в нашей памяти. Желаю новому тренерскому штабу успехов в решении важной задачи по выходу на чемпионат мира — 2022», — сказал Черчесов.

Что будет с деньгами, положенными Черчесову по контракту?

Контракт Черчесова с РФС был рассчитан до окончания чемпионата мира в Катаре, то есть до конца декабря 2022 года. По условиям договора тренер получал 2,5 млн евро в год. За недоработанные полтора года Черчесову положено более 3 млн евро — около 300 млн рублей.

Информация о судьбе неустойки разная. Телеграм-канал Baza утверждает, что Черчесов благородно отказался от положенных выплат. Журналист Иван Карпов сообщает противоположное: тренер свои 300 млн получит. Ждём новостей.

Какова судьба помощников Черчесова?

Положение тренерского штаба Черчесова нам раскрыли сразу. В уже упомянутом заявлении на сайте РФС говорится, что контракты с ассистентами специалиста тоже расторгнут. Таким образом, сборную вместе с Черчесовым покинут его помощник Мирослав Ромащенко и тренер вратарей Гинтарас Стауче, а также тренеры по физподготовке Владимир Паников и Паулино Гранеро. У Черчесова давно сложилась тренерская команда. Вполне вероятно, что перечисленные специалисты отправятся вслед за ним на следующее место работы.

Кто заменит Черчесова?

Несколько дней назад, когда стало понятно, что отставка Черчесова более чем реальна, появился список его потенциальных преемников. Главной звездой оказался Йоахим Лёв, только-только покинувший сборную Германии после 15 лет работы. Также в список вошли известный нам по «Зениту» Андре Виллаш-Боаш, творец сенсации Швейцарии Владимир Петкович и наставник немецкой молодёжки Штефан Кунц.

Помимо этого, мы узнали любопытную подробность: РФС первым делом обратился к самым видным отечественным тренерам — в частности, Леониду Слуцкому и Валерию Карпину — но те моментально отказались от предложения возглавить сборную. Судя по последней информации в СМИ, шорт-лист РФС сократился до двух кандидатов — Виллаш-Боаша и Кунца.

Когда у сборной ближайшие матчи?

Вообще-то довольно скоро. После Евро футболисты разъехались по непродолжительным отпускам, а оттуда вернулись в клубы, чтобы подготовиться к новому сезону. Но встретиться им предстоит скоро — сборная сыграет уже через полтора месяца. В сентябре команда продолжит выступление в отборе на чемпионат мира — 2022. 1 сентября сборная дома сыграет с Хорватией, 4 сентября — в гостях с Кипром, а 7-го числа примет Мальту. Если кто забыл, на старте отбора на ЧМ-2022 сборная России победила Мальту и Словению, а затем проиграла Словакии. Пока что наша команда занимает второе место в группе H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.