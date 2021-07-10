Как можно болеть за Англию со Стерлингом? Крайне неприятный тип

Можно найти тысячу причин для нелюбви к сборной Англии. От странных решений Гарета Саутгейта по составу до просто сонливой игры, которой восторгаются только сами англичане и тактические гики. Но существует ещё одна важная причина, почему в финале Евро-2020 большинство будет «притапливать» за Италию. У этого явления есть имя — Рахим Стерлинг. Именно благодаря его падению в штрафной в дополнительное время полуфинала с Данией судья назначил пенальти, Гарри Кейн забил с добивания и дальше прошли бритиши. Но общественное мнение заняло сторону проигравших: люди убеждены, что Стерлинг начал заваливаться до контакта. Вингер из «Манчестер Сити» делал всё с целью добиться результата любыми способами. Такое поведение на поле — это не по-футбольному и не по-мужски.

В соцсетях даже появился дико смешной ролик с проекцией эпизода из игры FIFA 21. В нём Стерлинг выбегает один на один, цепляется за свою ногу и падает в штрафной, где нет игроков соперника, а слепой судья ставит пенальти. В день матча с Данией Стерлинга действительно возненавидели нейтральные болельщики, знающие, что история симуляций тянется за ним всю карьеру.



Два самых нелепых эпизода случились в 2018-м. Англия готовилась к чемпионату мира, играя товарняк с Нигерией. Но главной темой оставалось внедрение системы VAR. Никто не представлял, как она работает, поэтому во время интервью Саутгейт повторял одно и то же — команда должна по максимуму избегать симуляций. И что сделал Стерлинг? Удивитесь! Он откровенно симулировал в эпизоде, где мог забивать. Судья тут же достал жёлтую, а главный тренер потом бесился на пресс-конференции.



«Я хочу, чтобы мы оставались на ногах в штрафной, обводили вратаря и закатывали в ворота. Утром я собрал всех и объяснил, что не надо симулировать. С появлением VAR такие фокусы не сойдут нам с рук», — говорил Саутгейт.



В тот момент Стерлинг услышал тренера и провёл чемпионат мира без хитрых падений в штрафной. Инстинкт вернулся уже позже и спровоцировал максимальное быстрое внедрение VAR уже в Лиге чемпионов. Помните легендарный матч «Манчестер Сити» с «Шахтёром» в группе? Команда Пепа Гвардиолы разорвала украинцев 6:0, а Виктор Кашшаи поставил пенальти из-за того, что Рахим при выходе один на один споткнулся либо о собственную ногу, либо о газон и картинно упал. Никакого контакта с защитником соперника не было. «Манчестер Сити» победил бы и без этого, однако именно эпизод с пенальти побудил УЕФА на резкие изменения. Система VAR появилась уже в плей-офф сезона-2018/2019. Хотя сам Стерлинг извинялся за тот эпизод. Думаете, искренне?

«Я хотел ударить по мячу, а потом не знаю, что случилось. Я запнулся о газон и проехался по нему, так что приношу свои извинения рефери и «Шахтёру». Прошу меня простить», — говорил он.

Интересно, что и на групповом этапе Евро-2020 Стерлинг попытался превратить футбол в дайвинг, упав после совсем не очевидного контакта с Эндрю Робертсоном в концовке матча второго тура с Шотландией. Судья Антонио Лаос не поставил пенальти, а VAR подтвердил, что очевидной ошибки в этом решении не было.



Так что не удивляйтесь, если в финале вы увидите такую картину: у Англии будет мало что получаться в атаке, команда занервничает, и тогда Стерлинг включит любимый режим в эпизоде, когда рефери могут поверить. Он упадёт в штрафной итальянцев в тот момент, когда можно и не падать, но формально окажется прав. Будете рады такому сценарию? Если живёте в Англии, вероятно, да. В ином случае не понимаю, как можно будет болеть за сборную с этим крайне неприятным типом.