Месси взял титул с Аргентиной! Обыграл в финале друга Неймара и праздновал с ним победу

Кажется, ни в одном другом кубковом турнире в этом году нельзя было так просто предсказать финалистов. Бразилия и Аргентина, которых букмекеры ожидаемо называли двумя главными фаворитами Кубка Америки – 2021, встретились в решающем матче впервые за 14 лет. Перед матчем на стадионе «Маракана» устроили впечатляющее световое шоу с воздушной инсталляцией, где десятки дронов соединились над ареной в трёхмерное изображение заветного трофея, и грандиозным фейерверком. В честь такого праздника на стадион даже наконец пустили зрителей – правда, разрешили заполнить трибуны всего на десять процентов.

Как проходил финал

Тите снова выбрал схему 4-2-3-1, причём стартовый состав сборной Бразилии нисколько не изменился по сравнению с полуфиналом с Перу. А вот Лионель Скалони впервые за весь турнир попробовал расстановку 4-4-2 с Месси и Лаутаро в нападении. Николас Гонсалес, который в предыдущих двух раундах находился на поле с первых минут, остался в запасе и уступил место Ди Марии. Кроме того, значительно поменялась линия обороны: из защитников, выходивших в стартовом составе на полуфинал с Колумбией, остался лишь Отаменди, а вместо Тальяфико, Молины и Пессельи появились Акунья, Ромеро и Монтьель.

Две главные звезды турнира – Месси и Неймар – тепло поприветствовали друг друга на поле. Примечательно, что за несколько часов до финала обоих признали лучшими игроками Копы-2021 – в КОНМЕБОЛ объяснили, что выбрать одного из них невозможно. Команды же явно не были готовы ничего делить: старт получился зубодробительным. Уже через полминуты Отаменди сбил Эвертона, а спустя ещё минуту – Пакету. Впрочем, Николас в обоих случаях отделался устными предупреждениями, а вот Фред остаться без жёлтой никак не мог, поскольку по неосторожности влетел шипами в голень Монтьелю на фланге.

Дальше – больше. Основная борьба разворачивалась в середине поля. Ни одна из команд не могла далеко зайти за центральную линию. Любой игрок, владеющий мячом дольше секунды, непременно получал по ногам, так что обе сборные проводили стремительные, но неаккуратные атаки. Первый по-настоящему опасный выпад совершила сборная Бразилии. Ришарлисон после заброса от Маркиньоса скинул мяч Неймару, а тот пробил в Отаменди и непонятно как порвал шорты. Из-под раскроившейся синей ткани, где ещё недавно был десятый номер, показалась татуировка с изображением Майкла Джордана и пафосной цитатой о том, что можно принять поражение, но не отсутствие попыток.

И Неймар, следуя завету кумира, продолжал пытаться. Вот только аргентинцы организованно отбивались, а вскоре и вовсе стали навязывать свой футбол, заставляя возвращаться в оборону даже центрального нападающего Ришарлисона. При этом обе команды по-прежнему агрессивно действовали в отборе, а страдали от этого прежде всего главные плеймейкеры. На 16-й минуте Месси и Неймар вообще одновременно оказались на газоне: Лео держался за голову после жёсткого стыка с Пакетой, а Неймар – за ногу после подката Паредеса. Бразильца болезненные удары заметно разозлили. Он стал так яростно бороться за мяч с соперниками, что и сам нарушал правила в атаке.

А всё потому, что аргентинцы начали всё лучше сохранять владение. Оставалось придумать, как создать реально опасный момент. Осенило де Пауля. Никто не побежал прессинговать Родриго, так что он спокойно развернулся в опорной зоне и, подобно квотербеку (у нас же всё-таки Кубок Америки), исполнил шикарную диагональ на правый фланг. Игра, как говорится, шла до первой ошибки, и её допустил Лоди. Он неудачно махнул ногой и упустил Ди Марию – Анхель ворвался в штрафную и изящно забросил мяч за спину Эдерсону, который до этого на Копе-2021 ещё ни разу не пропускал. Аргентина забила в итоговой игре Кубка Америки впервые с 2004 года – с тех пор у неё было три безголевых финала.

Да, сборной Скалони в эпизоде с голом немного повезло, однако Бразилия не собиралась даже пробовать доставлять мяч вперёд по воздуху и поручала его продвижение Неймару. А его опять срубал Паредес – знакомое развитие событий. С той лишь разницей, что через полчаса игры Леандро всё-таки получил жёлтую карточку. Режиссёр трансляции показал сразу пятерых аргентинцев на разминке, как бы намекая, что Паредеса будет разумно убрать во избежание удаления, но всего через несколько секунд главным кандидатом на замену стал Ди Мария. Анхель подвернул ногу, пытаясь снова опередить Лоди, и некоторое время не мог подняться с травы самостоятельно. К счастью, обошлось.

В итоге первым действительно заменили именно Паредеса – вместо него вышел Гидо Родригес. Так Скалони ответил на обмен Фреда на Фирмино в перерыве. А когда Тите освежил атаку, выпустив Винисиуса вместо Эвертона, главный тренер сборной Аргентины тут же укрепил оборону: отправил отдыхать Ло Чельсо и добавил ещё одного левого защитника – Тальяфико. Стоит отметить, что задумка со сдвоенным флангом сработала неплохо. Что же касается Бразилии, то там Лоди и Пакета с разницей в две минуты получили жёлтые карточки – и сразу же вдвоём уступили места Эмерсону и Габиголу соответственно.

Завершились перестановки в матче тройной заменой в составе Аргентины за десять минут до конца основного времени. Ромеро, Ди Мария и Лаутаро ушли, а вышли Песселья, Паласиос и Гонсалес. Аргентинцы выстроились в две линии, оставив впереди Месси, а бразильцы безуспешно старались отыграться – не помогла даже пятёрка атакующих игроков. Из 13 ударов у Бразилии только два – в створ: пять пришлись мимо, а шесть заблокировали соперники. Справедливости ради, у Аргентины – тоже лишь два удара в створ за матч, зато один из них – золотой. Финальный свисток ознаменовал первую победу Аргентины в Кубке Америки с 1993 года – и первое в истории поражение Бразилии в домашнем Кубке Америки.

Как Аргентина праздновала титул

Перед финалом Месси говорил, что хочет наконец что-нибудь выиграть со сборной Аргентины – его мечта сбылась. Неймар после матча плакал от досады, а Лео, который сам не сдержал слёз от счастья, утешал друга в объятиях.

Фото: Gustavo Pagano/Getty Images

Фото: Alexandre Schneider/Getty Images

Ещё он звонил жене и праздновал эту победу с ней.

А потом в окружении товарищей по команде поднял кубок над головой. Спустя четыре поражения в финалах международных турниров Месси в 34 года всё-таки завоевал трофей с национальной командой, а заодно стал лучшим бомбардиром Копы-2021 (наряду с колумбийцем Луисом Диасом), а Аргентина повторила рекорд Уругвая по количеству побед в Кубке Америки (15). Вот оно – величие.

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