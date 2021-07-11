Cборная Англии почти на полмиллиарда дороже Италии. С фаворитом финала всё ясно?

Сегодня, 11 июля, в Лондоне на «Уэмбли» состоится долгожданный финал Евро-2020, в котором сойдутся сборные Италии и Англии. По такому случаю мы сравнили игроков предполагаемых стартовых составов, начиная с трансферной стоимости и заканчивая игровыми показателями на этом Евро.

*Средние показатели за матч.

Вратари

Джанлуиджи Доннарумма (Италия) / Джордан Пикфорд (Англия)

Вратарь сборной Италии один из самых дорогих игроков национальной команды (€ 60 млн), Пикфорд – € 22 млн. Доннарумма пропустил три гола (Пикфорд – один), совершил меньше сейвов (шесть против 11), показал лучшую точность передач (78,7% против 60,1%), реже отдавал пасы (28,2 против 29,7) и длинные передачи (4,3 против 6,3).

Защитники

Джованни Ди Лоренцо (Италия) / Кайл Уолкер (Англия)

Ди Лоренцо оценивается в € 24 млн, Уолкер – в € 28 млн. Оба защитника провели по пять матчей на Евро-2020, но с очень разными показателями. У англичанина лучше точность паса (88,4% против 83,9%), больше передач за матч (63,6 против 44,6), длинных пасов (3,2 против 1,8), перехватов (1,2 против 1) и меньше выносов (1,4 против 2,6).

Ди Лоренцо, в свою очередь, продемонстрировал высокий уровень оборонительных действий: чаще выигрывал борьбу в воздухе (2,2 против 2), совершал отборы (3 против 0,2) и нарушал правила (2,2 против 0,2).

Леонардо Бонуччи (Италия) / Джон Стоунз (Англия)

Бонуччи на € 22 млн дешевле Стоунза (€ 8 млн против € 30 млн). Оба защитника приняли участие в пяти матчах. Англичанин преуспел больше. У Стоунза феноменальная точность паса (94,6% против 87,6%), больше выигранных единоборств на «втором этаже» (2,5 против 1,2), отборов (1 против 0,3), выносов (2,3 против 2), передач (70,7 против 57,7).

Зато Бонуччи совершает больше перехватов (2 против 0,7) и чаще использует длинные передачи (6,3 против 3,2).

Джорджо Кьеллини (Италия) / Гарри Магуайр (Англия)

Трансферная стоимость в пользу Магуайра (€ 45 млн против € 1,5 млн). Англичанин, как его партнёр по обороне, точнее отдаёт передачи (90,8% против 86,8%), не имеет равных на «втором этаже» (4,3 против 1,5) и в матче с Украиной отметился забитым мячом. Ещё у Гарри небольшой перевес по количеству перехватов (2 против 1,8), передач за матч (76,3 против 49,3) и длинных пасов (4 против 3).

У Кьеллини больше отборов (1 против 0,8), одинаковое количество выносов с Магуайром (по 3,5) и заблокированных ударов (по 0,5).

Эмерсон (Италия) / Люк Шоу (Англия)

Защитник «Манчестер Юнайтед» дороже игрока «Челси» (€ 35 млн против € 12 млн). Эмерсон заменил по ходу турнира травмированного Спинаццолу, поэтому во многих показателях уступает Шоу. У Люка уже три голевые передачи на Евро-2020. Он чаще выигрывает борьбу в воздухе (2 против 0,3), пасует (58 против 22,7), совершает больше отборов (1,6 против 0,7) и перехватов (0,8 против 0). Кроме того, Шоу нередко использует длинные передачи (1,8 против 0,3) и кроссы (1,6 против 0).

Эмерсон превосходит англичанина в точности передач (89,7% против 87,2%) и реже нарушает правила (0,3 против 1,8).

Полузащитники

Марко Верратти (Италия) / Калвин Филлипс (Англия)

Верратти дороже Филлипса на € 25 млн (€ 55 млн против € 30 млн). У итальянского полузащитника на Евро-2020 больше голевых передач (две против одной), выше точность передач (92,6% против 87,1%), превосходство в отборах (3,3 против 0,8) и перехватах (1,3 против 1). Кроме того, Марко чаще совершает ключевые передачи (3 против 0,5), пасы (74,8 против 50,3), кроссы (1 против 0,2) и идёт в дриблинг (1,3 против 0,3).

У Филлипса небольшое преимущество в выигранных единоборствах в воздухе (1,7 против 1,3) и длинных передачах (2,8 против 2,3).

Жоржиньо (Италия) / Мэйсон Маунт (Англия)

Оба полузащитника во многих показателях имеют схожие данные, и при этом трансферная стоимость англичанина почти в два раза выше (€ 75 млн против € 40 млн). Жоржиньо провёл на два матча больше, чем Маунт, и показал лучшее качество паса (92,9% против 89,7%), количество перехватов (3,5 против 0,3) и передач (70 против 34, длинных – 2 против 0,5).

Мэйсон отметился голевой передачей на турнире, чаще наносил удары (1,8 против 0), совершал больше отборов (2,8 против 1,7), меньше был обыгран в результате дриблинга (0,3 против 1,7) и использовал кроссы (2,5 против 0).

Николо Барелла (Италия) / Деклан Райс (Англия)

Оба футболиста оцениваются в € 65 млн. Впрочем, Евро-2020 они проводят тоже одинаково. Барелла чаще помогает в атаке (гол и два ассиста), наносит удары (1 против 0,2), идёт в дриблинг (1,2 против 0), совершает ключевые передачи (1,8 против 0,2).

Райс имеет лучшее качество паса (92,1% против 83,4), выигрывает борьбу в воздухе (0,5 против 0), превосходит своего визави в компоненте отборов (1,3 и 0,8) и перехватов (1,8 и 0,4).

Нападающие

Федерико Кьеза (Италия) / Букайо Сака (Англия)

Англичанин дороже итальянца на € 5 млн (€ 65 млн против € 60 млн). Кьеза проводит блестящий Евро-2020, забив два гола. Федерико чаще, чем Сака, бьёт по воротам (2,3 против 0), точнее пасует (80,8 против 78,1), больше отдаёт ключевых передач (1 против 0,3), реже теряет мяч после дриблинга (1,2 против 3).

Букайо больше выигрывает единоборств в воздухе (0,7 против 0,2), чаще идёт в дриблинг (1,7 против 1) и зарабатывает фолы (2,3 против 0,3).

Чиро Иммобиле (Италия) / Гарри Кейн (Англия)

Трансферная стоимость Кейна в три раза выше, чем Иммобиле (€ 120 млн против € 38 млн). У капитана сборной Англии четыре гола на Евро-2020, у итальянца – два мяча и две голевые передачи. При этом Иммобиле чаще бьёт по воротам (3,4 против 2,3) и имеет лучшее качество паса (80,4 против 73,3). Кейн же не имеет равных на «втором этаже» (2,5 против 0,2), чаще идёт в дриблинг (0,8 против 0,2) и больше зарабатывает фолов (1,8 против 0,6).

Лоренцо Инсинье (Италия) / Рахим Стерлинг (Англия)

Инсинье оценивается в € 48 млн, Стерлинг – в € 90 млн. Нападающий сборной Англии один из лучших в своей команде, у него три гола и одна голевая передача (у Лоренцо – два гола), выше точность пасов (84,8 против 80,1). Также Стерлинг чаще идёт в дриблинг (3 против 0,4) и зарабатывает на себе фолы (1,5 против 0,2).

Итальянский форвард превосходит англичанина в количестве ударов по воротам (2,8 против 2,3), ключевых передачах (2,4 против 0,5), кроссах (1,2 против 0) и длинных пасах (3,4 против 0,2).

Суммарную стоимость итальянской заявки на Евро-2020 Transfermarkt оценивает в 751 млн евро. Англия почти на полмиллиарда дороже – 1,26 млрд.

В тексте использовались данные Transfermarkt и Whoscored.