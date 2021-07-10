«У Италии лучший вратарь мира». Как Доннарумма превратился в надежду нации

Вся Европа в ожидании финала Евро-2020. На стадионе «Уэмбли» в Лондоне встретятся сборные Англии и Италии. Очевидного фаворита в этом матче нет: на стороне хозяев прагматизм и поддержка трибун, за гостей говорит яркая игра и успех против сильных соперников в плей-офф.

Одной из главных звёзд Италии на Евро стал Джанлуиджи Доннарумма. Этот вратарь – очень противоречивый футболист. Рассказываем о его пути к пока самому важному матчу в карьере.

Ранний дебют в «Милане»

Если не подсматривать в «Википедию», можно подумать, что Доннарумме уже лет 30. Он давно на слуху, а тем временем ему всего 22! Итальянец воспитывался в «Наполи», а в 2013 году попал в систему «Милана». Уже спустя два года на тот момент 16-летний Джиджо дебютировал за россонери в чемпионате Италии. Не каждый полевой игрок может похвастать таким ранним стартом карьеры, а для вратаря это и вовсе аномалия. Особенно если учитывать, что Доннарумма сделал это на серьёзном уровне, в Серии А.



Доннарумма быстро доказал, что он не просто вспышка, и закрепил за собой статус «нового Буффона». Игрок «Милана» побил рекорд легенды, став самым молодым голкипером в истории итальянского чемпионата, а в сезоне-2016/2017 сыграл без замен каждый из 41 матча своей команды. А вот дальше начались проблемы.

Скандалы из-за агента, уход из «Милана»

В 2017 году «Милан» решил продлить контракт с Доннаруммой. До истечения действовавшего соглашения оставался всего год, и в клубе, разумеется, хотели сохранить такой ценный актив. Гладко всё просто не могло пройти, ведь агент Джиджо — Мино Райола. Скандально известный трансферный деятель выбил у «Милана» для 18-летнего игрока зарплату в 6 млн евро. Также клубу пришлось подписать брата Доннаруммы, который явно уступал тому по таланту и был старше.



Фанатам «Милана» поведение Доннаруммы и Райолы не понравилось, и они стали травить футболиста. С трибун полетели поддельные купюры, и однажды юного голкипера даже довели до слёз. Просто представьте: вам ещё нет и 20 лет, вы играете за один из главных клубов страны, и плюс к этому давлению ваши болельщики вас ненавидят. Настоящий ад. Выйти из этой ситуации можно было по-разному, но устранение конфликтов — это не про Райолу. Зимой агент подлил масла в огонь, попросив «Милан» аннулировать продлённый контракт и заставив Доннарумму пожаловаться руководству на давление. Со временем страсти улеглись, но о любви болельщиков к игроку уже не могло идти и речи.

Доннарумма остался основным в «Милане», провёл ещё несколько сезонов, а минувшей зимой стало понятно, что истекающий летом контракт продлён не будет. Райола активно пытался пристроить своего клиента в топ-клубы Европы, предлагая его всем — от «Челси» до «Барселоны». Руководство «Милана» быстро сориентировалось — подписало новоиспечённого чемпиона Франции Мика Меньяна и закруглило переговоры с Доннаруммой. Официального объявления ещё не было, но очевидно, что следующей командой Джиджо станет «ПСЖ».

Евро – переломный момент для Доннаруммы

Несмотря на трансферные дела, чемпионат Европы на данный момент получается для Доннаруммы успешным. Вратарь не раз спасал свою команду, стал героем серии пенальти в полуфинале с Испанией и подходит к финалу в статусе не изгоя, а надежды нации. Как известно, от любви до ненависти один шаг, а Джиджо прошёл обратный путь. Фанаты «Милана» своё мнение вряд ли изменили, но к Доннарумме не лучшим образом относились и другие итальянские болельщики. Теперь же в него верят.



Более того, Доннарумму уже не считают мальчиком, который когда-нибудь дорастёт до уровня лучших вратарей. Он звезда – здесь и сейчас. Легендарный тренер Фабио Капелло в преддверии финала и вовсе ставит Джиджо на первое место: «За Италию играет лучший вратарь мира, чего не скажешь о сборной Англии. Пикфорд не преуспел в чемпионате Англии, спросите хотя бы у Анчелотти».



Если слов Капелло недостаточно, то можно послушать Златана Ибрагимовича. Швед хоть и бывший одноклубник Доннаруммы, но точно не из тех, кто будет засыпать другого игрока комплиментами без оснований. «Доннарумма — сильнейший вратарь в мире. Но я ему об этом не говорю. Ему нужно оставаться голодным. Ненормально, что он не провёл ни одного матча в Лиге чемпионов», — сказал Златан.



Бог любит троицу, поэтому вот вам заодно цитата Буффона: «Какой красавец Доннарумма! Это его время. Знаю, что он меня считает своим учителем, но он не второй Буффон, а первый Доннарумма. Парень практически ничего не боится, смело идёт на мяч, рискует. У него отличная скорость и реакция. Джиджо вынослив. Но главное, что отличает настоящего мастера от просто хорошего профи: он всегда абсолютно спокоен».



К Доннарумме можно относиться по-разному, но он уже звезда футбола. Если Италия выиграет Евро, а самый молодой вратарь сборной на крупных турнирах хорошо себя проявит, то статус суперзвезды будет совсем близко. Джиджо натерпелся достаточно неприятностей, пора добавить позитива.