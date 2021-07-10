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Чемпионат Европы по футболу, Англия — Италия, вратарь Джанлуиджи Доннарумма: история карьеры и путь к финалу

«У Италии лучший вратарь мира». Как Доннарумма превратился в надежду нации
Михаил Рождественский
Джанлуиджи Доннарумма
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На Евро-2020 Джиджо окончательно утвердился в статусе звезды. Его ставят выше голкипера сборной Англии.

Вся Европа в ожидании финала Евро-2020. На стадионе «Уэмбли» в Лондоне встретятся сборные Англии и Италии. Очевидного фаворита в этом матче нет: на стороне хозяев прагматизм и поддержка трибун, за гостей говорит яркая игра и успех против сильных соперников в плей-офф.

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Одной из главных звёзд Италии на Евро стал Джанлуиджи Доннарумма. Этот вратарь – очень противоречивый футболист. Рассказываем о его пути к пока самому важному матчу в карьере.

Ранний дебют в «Милане»

Если не подсматривать в «Википедию», можно подумать, что Доннарумме уже лет 30. Он давно на слуху, а тем временем ему всего 22! Итальянец воспитывался в «Наполи», а в 2013 году попал в систему «Милана». Уже спустя два года на тот момент 16-летний Джиджо дебютировал за россонери в чемпионате Италии. Не каждый полевой игрок может похвастать таким ранним стартом карьеры, а для вратаря это и вовсе аномалия. Особенно если учитывать, что Доннарумма сделал это на серьёзном уровне, в Серии А.

Доннарумма быстро доказал, что он не просто вспышка, и закрепил за собой статус «нового Буффона». Игрок «Милана» побил рекорд легенды, став самым молодым голкипером в истории итальянского чемпионата, а в сезоне-2016/2017 сыграл без замен каждый из 41 матча своей команды. А вот дальше начались проблемы.

Скандалы из-за агента, уход из «Милана»

В 2017 году «Милан» решил продлить контракт с Доннаруммой. До истечения действовавшего соглашения оставался всего год, и в клубе, разумеется, хотели сохранить такой ценный актив. Гладко всё просто не могло пройти, ведь агент Джиджо — Мино Райола. Скандально известный трансферный деятель выбил у «Милана» для 18-летнего игрока зарплату в 6 млн евро. Также клубу пришлось подписать брата Доннаруммы, который явно уступал тому по таланту и был старше.

Фанатам «Милана» поведение Доннаруммы и Райолы не понравилось, и они стали травить футболиста. С трибун полетели поддельные купюры, и однажды юного голкипера даже довели до слёз. Просто представьте: вам ещё нет и 20 лет, вы играете за один из главных клубов страны, и плюс к этому давлению ваши болельщики вас ненавидят. Настоящий ад. Выйти из этой ситуации можно было по-разному, но устранение конфликтов — это не про Райолу. Зимой агент подлил масла в огонь, попросив «Милан» аннулировать продлённый контракт и заставив Доннарумму пожаловаться руководству на давление. Со временем страсти улеглись, но о любви болельщиков к игроку уже не могло идти и речи.

Доннарумма остался основным в «Милане», провёл ещё несколько сезонов, а минувшей зимой стало понятно, что истекающий летом контракт продлён не будет. Райола активно пытался пристроить своего клиента в топ-клубы Европы, предлагая его всем — от «Челси» до «Барселоны». Руководство «Милана» быстро сориентировалось — подписало новоиспечённого чемпиона Франции Мика Меньяна и закруглило переговоры с Доннаруммой. Официального объявления ещё не было, но очевидно, что следующей командой Джиджо станет «ПСЖ».

Кажется, «Милан» только что красиво победил Мино Райолу. Доннарумма больше не важен Кажется, «Милан» только что красиво победил Мино Райолу. Доннарумма больше не важен

Евро – переломный момент для Доннаруммы

Несмотря на трансферные дела, чемпионат Европы на данный момент получается для Доннаруммы успешным. Вратарь не раз спасал свою команду, стал героем серии пенальти в полуфинале с Испанией и подходит к финалу в статусе не изгоя, а надежды нации. Как известно, от любви до ненависти один шаг, а Джиджо прошёл обратный путь. Фанаты «Милана» своё мнение вряд ли изменили, но к Доннарумме не лучшим образом относились и другие итальянские болельщики. Теперь же в него верят.

Более того, Доннарумму уже не считают мальчиком, который когда-нибудь дорастёт до уровня лучших вратарей. Он звезда – здесь и сейчас. Легендарный тренер Фабио Капелло в преддверии финала и вовсе ставит Джиджо на первое место: «За Италию играет лучший вратарь мира, чего не скажешь о сборной Англии. Пикфорд не преуспел в чемпионате Англии, спросите хотя бы у Анчелотти».

Если слов Капелло недостаточно, то можно послушать Златана Ибрагимовича. Швед хоть и бывший одноклубник Доннаруммы, но точно не из тех, кто будет засыпать другого игрока комплиментами без оснований. «Доннарумма — сильнейший вратарь в мире. Но я ему об этом не говорю. Ему нужно оставаться голодным. Ненормально, что он не провёл ни одного матча в Лиге чемпионов», — сказал Златан.

Бог любит троицу, поэтому вот вам заодно цитата Буффона: «Какой красавец Доннарумма! Это его время. Знаю, что он меня считает своим учителем, но он не второй Буффон, а первый Доннарумма. Парень практически ничего не боится, смело идёт на мяч, рискует. У него отличная скорость и реакция. Джиджо вынослив. Но главное, что отличает настоящего мастера от просто хорошего профи: он всегда абсолютно спокоен».

К Доннарумме можно относиться по-разному, но он уже звезда футбола. Если Италия выиграет Евро, а самый молодой вратарь сборной на крупных турнирах хорошо себя проявит, то статус суперзвезды будет совсем близко. Джиджо натерпелся достаточно неприятностей, пора добавить позитива.

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